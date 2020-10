TORONTO, Oct. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sina produktions- och försäljningsresultat för tredje kvartalet 2020.



Produktionshöjdpunkter för tredje kvartalet 2020:

22 793 säljbara gulduns producerades under tredje kvartalet 2020, bolagets bästa konsoliderade kvartalsvisa säljbara guldproduktion sedan fjärde kvartalet 2017

En förbättring av den konsoliderade säljbara guldproduktionen för fjärde kvartalet i följd

26 001 uns guldekvivalent såldes under tredje kvartalet 2020, den största mängden för bolaget sedan första kvartalet 2018

Vi förväntar oss att uppfylla eller överträffa vår ursprungliga konsoliderade produktionsprognos för 2020 vad beträffar guldekvivalent.

Under tredje kvartalet 2020 producerade Mandalay en konsoliderad mängd motsvarande 25 664 säljbara uns guldekvivalent och sålde 26 001 uns guldekvivalent.

Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer på Mandalay, kommenterar: ”Tredje kvartalets guldproduktion på 22 793 säljbara uns var bolagets bästa kvartalsvisa konsoliderade produktion sedan fjärde kvartalet 2017, och markerade även en förbättring av den säljbara guldproduktionen för fjärde kvartalet i följd. Detta främjades av ännu ett starkt kvartal från Costerfield och fick stöd av den stabila prestationen i Björkdal-verksamheten.”

Duffy fortsätter, ”På Costerfield fortsatte Youle att leverera utmärkta resultat då malmhalterna under tredje kvartalet var 11,54 g/t och 4,1 % för bearbetat guld respektive antimon. Förbättringen av bearbetade guldhalter jämfört med 11,17 g/t under förra kvartalet är en betydande prestation då anläggningen fortsatte att blanda ut sin gruvproduktion med den lägre halten från Brunswick-ådern. Sammanlagt producerade anläggningen 14 620 säljbara uns guldekvivalent – 11 749 säljbara gulduns och 991 ton säljbart antimon. De 1 036 ton antimon som såldes under detta kvartal var bolagets högsta kvartalsnivå sedan första kvartalet 2014. Detta trots att Youle-fyndigheten gav jämförelsevis lägre halter på flera nivåer under tredje kvartalet. Under resten av året räknar vi med en ökning av produktionen eftersom flera produktionsstopp planeras för Youle.”

Duffy fortsätter, ”Produktionen på 11 044 säljbara gulduns vid Björkdal under tredje kvartalet var i linje med föregående kvartal. Men på grund av de utmaningar vad gäller utspädningen som vi fortfarande handskas med har anläggningen i dagsläget lägre produktionsnivåer än vad vi förutsett. Produktionen under resten av året förväntas att bli bättre och fokus förblir på kapitalutveckling för att gå vidare ner i Aurora-zonens högre malmhalter på låg nivå. Auroras kapitalutveckling och definitionsborrning lyfter fram flera åderstrukturer parallellt med Aurora och förutspår ett betydligt starkare 2021 för Björkdal.”

Duffy avslutar, ”Mandalay fortsätter att bygga på den styrka som skapades under första halvåret genom att presentera ännu ett starkt produktions- och försäljningskvartal. Vi förväntar oss att uppfylla eller överträffa vår konsoliderade produktionsprognos för 2020 vad beträffar guldekvivalent, men vi tillhandahåller en uppdatering av produktions- och kostnadsprognosen för att bättre återspegla variationen och den totala prestationen på varje anläggning. Tack vare de enastående framsteg inom kapitalutvecklingen som gjordes på Costerfield har denna anläggning dessutom påskyndat kapitalutvecklingen som ursprungligen planerades för 2021, vilket ökade de utvecklade metrarna och investeringarna vid Costerfield. Vi avser också att öka prospekteringsutgifterna med cirka en miljon dollar i Costerfield under resten av året för att vidareutveckla de uppmuntrande resultaten som vi hittills har sett. För mer information, se tabellen nedan.”

Säljbar produktion för kvartalet som slutade 30 september 2020:

Under tredje kvartalet 2020 producerade bolaget totalt 22 793 uns guld och 991 ton antimon, vilket representerar en produktion på totalt 25 664 uns guldekvivalent jämfört med 14 983 uns guld och 402 ton antimon under tredje kvartalet 2019, vilket representerar totalt 16 625 uns guldekvivalent.





Produktionen vid Björkdal uppgick till 11 044 uns guld under tredje kvartalet 2020, jämfört med 11 880 uns guld under tredje kvartalet 2019.





Produktionen i Costerfield uppgick till 11 749 uns guld och 991 ton antimon under tredje kvartalet 2020, jämfört med 3 103 uns guld och 402 ton antimon under tredje kvartalet 2019.

Säljbar produktion för de nio månaderna som slutade 30 september 2020:

Bolaget producerade totalt 65 766 uns guld och 3 045 ton antimon, vilket motsvarar en produktion på totalt 76 093 uns guldekvivalent, jämfört med 51 017 uns guld och 1 348 ton antimon under motsvarande nio månader 2019, vilket representerar totalt 58 065 uns guldekvivalent.





Produktionen vid Björkdal uppgick till 33 044 uns guld.





Produktionen vid Costerfield uppgick till 32 722 uns guld och 3 045 ton antimon.

Tabell 1 – Säljbar produktion för tredje kvartalet och nio månader av 2020 och 2019

Metal Source Three months ended

September 30

2020 Three months ended

September 30

2019 Nine months ended

September 30

2020 Nine months ended

September 30

2019 Gold (oz) Björkdal 11,044 11,880 33,044 40,508 Costerfield 11,749 3,103 32,722 10,509 Total 22,793 14,983 65,766 51,017 Antimony (t) Costerfield 991 402 3,045 1,348 Average quarterly prices: Gold US$/oz 1,907 1,473 Antimony US$/t 5,524 6,015 Total Gold Eq. (oz)(1) Björkdal 11,044 11,880 33,044 40,508 Costerfield 14,620 4,745 43,049 17,557 Total 25,664 16,625 76,093 58,065

Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (”Au Eq. oz”) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld (”Au”) och antimon (”Sb”) under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. De två beloppen adderas sedan till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Guldets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av dagliga stängningskurser på London Metal Exchange under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Källan till alla priser är www.metalbulletin.com.

Försäljning för kvartalet som slutade 30 september 2020:

Under tredje kvartalet 2020 sålde bolaget totalt 23 000 uns guld och 1 036 ton antimon, vilket representerar totalt 26 001 uns guldekvivalent jämfört med 16 132 uns guld och 412 ton antimon under tredje kvartalet 2019, vilket representerar totalt 17 814 uns guldekvivalent.





Björkdal sålde 11 511 uns guld under tredje kvartalet 2020, jämfört med 13 006 uns guld under tredje kvartalet 2019.





Costerfield sålde 11 489 uns guld och 1 036 ton antimon under tredje kvartalet 2020, jämfört med 3 126 uns guld och 412 ton antimon under tredje kvartalet 2019.

Försäljning för de nio månader som slutade 30 september 2020:

Bolaget sålde totalt 65 743 uns guld och 2 829 ton antimon, vilket representerar totalt 75 193 uns guldekvivalent jämfört med 53 750 uns guld och 1 361 ton antimon under tredje kvartalet 2019, vilket representerar totalt 60 815 uns guldekvivalent.





Björkdal sålde 34 566 uns guld.





Costerfield sålde 31 177 uns guld och 2 829 ton antimon.



Tabell 2 – Försäljning för tredje kvartalet och nio månader av 2020 och 2019

Metal Source Three months ended

September 30

2020 Three months ended

September 30

2019 Nine months ended

September 30

2020 Nine months ended

September 30

2019 Gold (oz) Björkdal 11,511 13,006 34,566 43,160 Costerfield 11,489 3,126 31,177 10,590 Total 23,000 16,132 65,743 53,750 Antimony (t) Costerfield 1,036 412 2,829 1,361 Average quarterly prices: Gold US$/oz 1,907 1,473 Antimony US$/t 5,524 6,015 Total Gold Eq. (oz)1 Björkdal 11,511 13,006 34,566 43,160 Costerfield 14,490 4,808 40,627 17,655 Total 26,001 17,814 75,193 60,815

Kvartalsvis såld guldekvivalent beräknas genom att säljbar kvantitet av guld och antimon under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de två beloppen till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källan till alla priser är www.metalbulletin.com där priser för veckoslut och helgdagar har tagits från den senaste bankdagen.

Tabell 3 – Reviderad och ursprunglig prognos för helåret 2020

2020E Revised 2020 Original Björkdal Gold produced (oz) 43,000 – 47,000 51,000 – 57,000 Cash cost(1) per oz gold produced $950 – $1,100 $750 – $900 All-in sustaining cost(1) per oz gold produced $1,400 – $1,640 $1,110 – $1,340 Capital expenditures $22M – $27M $22M – $27M Costerfield Gold produced (oz) 44,000 – 48,000 32,000 – 38,000 Antimony produced (t) 4,000 – 4,300 3,000 – 3,500 Gold equivalent produced(2) (oz) – revised prices 57,000 – 62,000 42,000 – 49,000 Gold equivalent(3) (oz) – original prices n/a 44,000 – 52,000 Cash cost(1) per oz gold eq. produced $575 – $725 $725 – $875 All-in sustaining cost(1) per oz gold eq. produced $950 – $1,160 $1,010 – $1,220 Capital expenditures $21M – $26M $17M – $21M Consolidated Gold equivalent(2) produced (oz) – revised prices 100,000 – 109,000 93,000 – 106,000 Gold equivalent(3) produced (oz) – original prices n/a 95,000 – 109,000 Average cash cost(4) per oz gold eq. $765 – $915 $765 – $915 Average all-in sustaining cost(4) per oz gold eq. $1,090 – $1,360 $1,090 – $1,360 Capital expenditures $43M – $52M $39M – $48M

Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av pressmeddelandet Förmodade genomsnittliga metallpriser: 1 775 dollar/uns för guld, 5 792 dollar/ton för antimon De ursprungliga metallpriserna som användes i pressmeddelandet den 16 januari 2020 var 1 478 dollar/uns för guld och 5 931 dollar/ton för antimon Konsoliderade kostnader per uns guldekvivalent inbegriper företagsutgifter och totala kostnader för skötsel och underhåll på Cerro Bayo.

Mer information:

Dominic Duffy

President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen

Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:

647 260 1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid sin guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden: