MONTRÉAL, 14 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace, est fier d'annoncer sa nomination en tant que partenaire de distribution de DJI, le plus grand fabricant de drones au monde. Dans le cadre de deux accords, Volatus fait partie du réseau de distribution DJI «Entreprise» et du premier centre de formation autorisé DJI-UTC au Canada.



Le concessionnaire DJI Enterprise est considéré comme un élément important de la croissance de Volatus. La pénétration globale du marché et la force de la marque sont certainement un avantage, cependant, le véritable attrait était la concentration de DJI Enterprise sur ce que les utilisateurs commerciaux font réellement avec un drone. Les ingénieurs de DJI se sont concentrés sur la façon dont les drones étaient intégrés en tant qu'outils dans les projets, et se sont engagés à les accompagner à mesure qu'ils grandissent et évoluent. S'appuyant sur l'expertise des clients avec des applications spécifiques, DJI développe et personnalise des solutions d'une manière qui a du sens pour les utilisateurs en entreprise. Les inspections d'infrastructure, la détection des fuites de gaz, les inspections des lignes électriques, la première intervention et les applications d'agriculture de précision ne sont que quelques-unes des possibilités illimitées offertes par les solutions DJI.

Rob Walker, vice-président du développement commercial de Volatus, a déclaré: «L'engagement de DJI Enterprise est entièrement syncronus avec l'engagement de Volatus Aerospace à exploiter le plein potentiel des technologies sans pilote dans les industries des Amériques.»

«Volatus existe pour fournir des solutions commerciales complètes à l'industrie. Que Volatus fournisse un service ou fournisse une solution client clé en main, la combinaison des produits DJI Enterprise avec la formation DJI Academy garantit à nos clients les solutions de bout en bout qu'ils recherchent », a déclaré M. Walker. Des programmes tels que la formation des pilotes d'UAS, les bases de la photographie aérienne, l'inspection des UAS, la sécurité publique, l'arpentage et la cartographie préparent les opérateurs à tirer parti de la pleine capacité de leur système sans pilote pour mener à bien les missions les plus exigeantes au niveau de l'entreprise. Commenter davantage le rendez-vous de formation, «être autorisé en tant que première DJI-UTC Training Academy DJI Enterprise, est une forte approbation de ce que Volatus Aerospace a déjà mis en place dans le domaine de la formation.»

À propos de Volatus Aerospace: Volatus Aerospace est une société de services de drones à intégration verticale dédiée à exploiter le plein potentiel des technologies sans pilote dans les industries des Amériques. Les activités comprennent la fabrication, la distribution, la vente, le service et la formation de conception d'UAV. En plus de ses propres drones à longue portée et à haute endurance, Volatus s'est désormais associé à DJI, leader mondial des drones, dans le cadre d'un accord de partenariat stratégique.

