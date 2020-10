Les collaborations avec des fournisseurs européens et canadiens pour une montée en puissance à grande échelle de la fabrication de l'opaganib renforcent davantage les capacités de fabrication, en préparation d'éventuelles demandes d'utilisation d'urgence

Le recrutement dans l'étude de phase 2/3 sur le traitement du COVID-19 avec l'opaganib avance rapidement suite aux approbations obtenues dans 6 pays

Le recrutement pour l'étude de phase 2 aux États-Unis sur le traitement du COVID-19 avec l'opaganib est presque terminé et a récemment franchi l'étape du deuxième examen du comité indépendant

TEL-AVIV, Israël et RALEIGH, Caroline du Nord, 15 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RedHill Biopharma Ltd . (Nasdaq : RDHL ) (« RedHill » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée, a annoncé aujourd'hui des collaborations avec deux fabricants de produits pharmaceutiques spécialisés en Europe et au Canada pour accroître la fabrication de l'opaganib, qui se dirige actuellement rapidement vers des études mondiales de phase 2/3 et de phase 2 aux États-Unis sur la pneumonie sévère liée au COVID-19, afin de soutenir de potentielles demandes d'utilisation d'urgence et demandes ultérieures.

« À la lumière des progrès rapides de notre programme de développement de phase 2/3 sur le traitement du COVID-19 avec l'opaganib, nous augmentons nos capacités de fabrication de l'opaganib avec des partenaires fiables et de haute qualité, afin de répondre à la demande probable avant d'éventuelles demandes d'utilisation d'urgence à l'échelle mondiale », a déclaré Reza Fathi, PhD., vice-président principal de la R&D chez RedHill.

L'opaganib est un inhibiteur sélectif de sphingosine kinase-2 (SK2), administré par voie orale, de première catégorie démontrant une double activité anti-inflammatoire et anti-virale qui cible un composant de la cellule hôte, ayant le potentiel de minimiser ainsi la probabilité de résistance virale.

Le programme de développement à un stade avancé portant sur le traitement à l'opaganib chez les patients atteints d'une pneumonie sévère liée au COVID-19 comprend : l'étude de phase 2 aux États-Unis ( NCT04414618 ), actuellement en cours dans huit sites d'essais cliniques, qui approche de la fin du recrutement et a récemment franchi l'étape du deuxième examen d'un comité indépendant, et dont les données devraient être publiées avant la fin de l'année ; et l'étude mondiale de phase 2/3 ( NCT04467840 ), dont le recrutement se poursuit rapidement dans 15 sites d'étude et est en voie de recruter jusqu'à 270 patients d'ici la fin de l'année. Les deux études sont des essais randomisés, en double aveugle, à bras parallèles et contrôlés par placebo de phase 2/3 portant sur l'opaganib administré à des patients atteints d'une pneumonie sévère liée au COVID-19 nécessitant une hospitalisation et un apport en oxygène supplémentaire.

L'opaganib a démontré une activité anti-virale puissante contre le SARS-CoV-2, le virus qui provoque le COVID-19, inhibant complètement la réplication virale dans un modèle in vitro de tissu bronchique pulmonaire humain.

La Société discute actuellement avec des agences gouvernementales des États-Unis d'un financement potentiel pour soutenir la progression rapide de l'opaganib vers d'éventuelles demandes d'utilisation d'urgence ainsi qu'une intensification de la fabrication.

À propos de l'opaganib (ABC294640, Yeliva®)

L'opaganib, une nouvelle entité chimique, est un inhibiteur sélectif de sphingosine kinase-2 (SK2) breveté, administré par voie orale et de première catégorie, démontrant une double activité anti-inflammatoire et anti-virale qui cible un composant de la cellule hôte, capable de minimiser ainsi la probabilité d'une résistance virale. L'opaganib a également montré une activité anti-cancéreuse et présente le potentiel de cibler de multiples indications oncologiques, virales, inflammatoires et gastro-intestinales.

L'opaganib a reçu la désignation de Médicament orphelin de la part de la FDA des États-Unis pour le traitement du cholangiocarcinome, et il est en cours d'évaluation dans une étude de phase 2a sur le cholangiocarcinome avancé et dans une étude de phase 2 sur le cancer de la prostate. L'opaganib est également évalué dans le cadre d'une étude de phase 2/3 dans le monde et de phase 2 aux États-Unis pour le traitement de la maladie COVID-19.

Les données précliniques ont démontré les propriétés anti-virales et anti-inflammatoires de l'opaganib, ainsi que le potentiel de réduction de troubles inflammatoires pulmonaires tels que la pneumonie, et la réduction des lésions fibrogènes pulmonaires. L'opaganib a démontré une activité anti-virale puissante contre le SARS-CoV-2, le virus qui provoque le COVID-19, inhibant complètement la réplication virale dans un modèle in vitro de tissu bronchique pulmonaire humain. De plus, des études précliniques in vivo1 ont montré que l'opaganib réduit le taux de mortalité de l'infection par le virus de la grippe et améliore les lésions pulmonaires induites par pseudomonas aeruginosa en réduisant les taux d'IL-6 et de TNF-alpha présents dans les fluides du lavage bronchoalvéolaire.

L'opaganib a été initialement mis au point par la société Apogee Biotechnology Corp. basée aux États-Unis, et a complété plusieurs études précliniques réussies portant sur des modèles oncologiques, inflammatoires, gastro-intestinaux et de radioprotection, ainsi qu'une étude clinique de phase 1 menée chez des patients cancéreux atteints de tumeurs solides avancées, et une étude supplémentaire de phase 1 sur le myélome multiple.

Dans le cadre d'un programme d'usage compassionnel, les patients atteints de COVID-19 (tels que classés par l'échelle ordinale de l'OMS) ont été traités avec l'opaganib dans un grand hôpital en Israël. Les résultats du traitement de ces premiers patients atteints d'une forme grave de COVID-19 ont été récemment publiés2. L'analyse des résultats du traitement a suggéré un avantage considérable pour les patients traités avec l'opaganib dans le cadre d'un usage compassionnel à la fois en ce qui concerne les résultats cliniques et les marqueurs inflammatoires par rapport à un groupe de cas-témoins apparié du même hôpital. Tous les patients du groupe traité avec l'opaganib ont quitté la chambre à pression négative de l'hôpital sans avoir besoin d'intubation et de ventilation mécanique, tandis que 33 % des patients du groupe de cas-témoins apparié ont eu recours à une ventilation mécanique. Le délai médian de sevrage de la canule nasale à haut débit a été réduit à 10 jours dans le groupe traité avec l'opaganib, par rapport à 15 jours dans le groupe de cas-témoins apparié.

Le développement de l'opaganib a été soutenu par des subventions et contrats accordés à l'entreprise américaine Apogee Biotechnology Corp. par le biais d'agences gouvernementales et fédérales des États-Unis, parmi lesquelles le NCI, la BARDA, le département de la Défense des États-Unis et le Bureau de développement des médicaments orphelins de la FDA.

Les études en cours sur l'opaganib sont enregistrées sur le site www.ClinicalTrials.gov , un service en ligne de l'Institut national de la santé des États-Unis, qui donne un accès public aux informations sur les études cliniques subventionnées par le public et le privé.

À propos de RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq : RDHL ) est une société biopharmaceutique spécialisée, principalement axée sur les maladies gastro-intestinales. RedHill fait la promotion des médicaments gastro-intestinaux, Movantik® pour la constipation causée par les opioïdes chez les adultes2, Talicia® pour le traitement de l'infection pas Helicobacter pylori (H. pylori) chez les adultes3, et Aemcolo® pour le traitement de la diarrhée du voyageur chez les adultes4. Les principaux programmes de développement clinique avancés de RedHill comprennent : (i) RHB-204, avec une étude-pivot de phase 3 prévue pour les infections à mycobactéries pulmonaires non tuberculeuses ; (ii) opaganib (Yeliva®), un inhibiteur sélectif de SK2, le premier de sa catégorie, ciblant plusieurs indications, avec un programme de phase 2/3 pour le COVID-19 et des études de phase 2 en cours sur le cancer de la prostate et le cholangiocarcinome ; (iii) RHB-104, avec des résultats positifs issus de la première étude de phase 3 pour la maladie de Crohn ; (iv) RHB-102 (Bekinda®), avec des résultats positifs issus d'une étude de phase 3 pour la gastro-entérite et la gastrite aiguës et des résultats positifs issus de l'étude de phase 2 pour le syndrome du côlon irritable accompagné de diarrhées ; (v) RHB-107, un inhibiteur de la sérine protéase de première catégorie de phase 2, ciblant les cancers et les maladies inflammatoires gastro-intestinales, et qui est également évalué comme traitement de la maladie COVID-19 et (vi) RHB-106, une préparation intestinale en capsule. Plus d'informations sur la Société sont disponibles sur le site www.redhillbio.com .

