Stockholm 15 oktober, 2020: Aino Health meddelar idag att de har skapat en ny produkt med syfte att stötta organisationer att bibehålla sina medarbetares välmående när medarbetarna kommer tillbaka till arbetet efter COVID-19 pandemin.



Aino Health har sett att i extrema situationer, såsom COVID-19 pandemin, så är ett grundläggande behov för organisationer att kunna arbeta på ett strukturerat sätt, och att veta vilka praktiska handlingar man behöver utföra, för att de anställda ska kunna återgå till arbetet på ett säkert sätt, fysiskt såväl som psykiskt, efter att ha arbetet hemifrån, eller varit permitterad, en längre period. Att kunna ta hand om sina anställda är avgörande för att kunna bibehålla sin affärsberedskap under och efter en pandemi eller annan kris. För att bättre kunna stötta organisationer har Aino Health tagit fram en ny produkt: Return to work after a crisis or pandemic.

Produkten är en add-on till SaaS-lösningen HealthManager och inkluderar:

HR checklista – hjälper HR-avdelningen att komma ihåg, och agera på, nödvändiga uppgifter och områden för en säkert återgång till arbetet.

– hjälper HR-avdelningen att komma ihåg, och agera på, nödvändiga uppgifter och områden för en säkert återgång till arbetet. Employee preparation survey – en rekommenderad förberedande undersökning där varje medarbetare besvarar frågor för att ge sin chef en bra bild av sin mentala och fysiska hälsa. Resultatet fungerar som ett bra underlag för kommande återkomst-till-arbetet-samtal.

– en rekommenderad förberedande undersökning där varje medarbetare besvarar frågor för att ge sin chef en bra bild av sin mentala och fysiska hälsa. Resultatet fungerar som ett bra underlag för kommande återkomst-till-arbetet-samtal. Return to work discussion form – praktiskt stöd för chefer för återkomst-till-arbetet-samtal med sina medarbetare.

– praktiskt stöd för chefer för återkomst-till-arbetet-samtal med sina medarbetare. Health Survey – en vetenskapligt baserad undersökning där medarbetarna svarar på frågor om sitt välmående såsom generell hälsa, träningsnivå, stressnivå etc. Efter slutförd undersökning får medarbetaren en analys och jämförelse med standardnivåer. Det finns även möjlighet att lägga till stöd och råd från en av Aino Health well-being experter om så önskas.

Vi vet att den här COVID-19 pandemin är väldigt jobbig för många organisationer och deras anställda och vi vill hjälpa till på det bästa sätt vi kan - att stötta chefer när det gäller att hålla sina medarbetare friska och fortsatt engagerade. Vi är övertygande om att affärsberedskapen endast kan hållas på en bra nivå om de anställda fortsätter att må bra och vara motiverade, säger Jyrki Eklund, CEO Aino Health.

För mer information om Return to work after a crisis or pandemic package, besök Ainos hemsida och läs mer här: https://ainohealth.com/resources/return-to-work-after-a-crisis-or-pandemic-product-sheet/

För mer information:

Jyrki Eklund, VD Aino Health

+358 40 042 4221

jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified adviser

Erik Penser Bank

+46 8 463 83 00

certifiedadviser@penser.se

