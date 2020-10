Til Nasdaq Copenhagen

15. oktober 2020

Nykredit opjusterer forventningerne til 2020

Nykredit-koncernen hæver og indsnævrer forventningerne til forretningsresultat og resultat før skat for 2020 fra 4,0-5,0 mia. kr. til 5,5-6,0 mia. kr.

Opjusteringen bunder i en god udvikling i forretningen, udsigt til lavere nedskrivninger end ventet samt gunstig udvikling i 3. kvartal på både beholdningsindtjeningen og derivatporteføljen.

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler:

– Hverken som samfund eller som virksomhed kan vi betragte coronakrisen som et overstået kapitel. Det er endnu for tidligt. Men vi kan – med en vis forsigtig optimisme – konstatere, at boligmarkedet og store dele af erhvervslivet indtil videre har klaret sig bedre gennem krisen end frygtet. Det betyder, at vi nu forventer lavere nedskrivninger i 2020, end vi gjorde tidligere på året. Samtidig ser vi fortsat meget tilfredsstillende aktivitet, vækst og kundetilgang i Nykredit Bank og Totalkredit. Sammen med de seneste måneders medvind på de finansielle markeder danner det grundlag for den opjustering, vi i dag melder ud.

For Nykredit Bank hæves forventningerne til forretningsresultat og resultat før skat for 2020 fra 1,4-1,8 mia. kr. til 1,7-2,0 mia. kr. For Totalkredit indsnævres forventningerne til den øvre del af spændet fra 1,8-2,2 mia. kr. til 2,0-2,2 mia. kr.

Nykredit-koncernen offentliggør som planlagt kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2020 den 4. november 2020, hvor Nykredits ledelse vil være til rådighed for uddybende kommentarer.

