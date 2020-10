I forbindelse med at afdelingen Sustainable World under Investeringsforeningen Investin er blevet godkendt til handel på Nasdaq Copenhagen A/S, offentliggøres hermed ajourført prospekt for afdelingen.

Indledende tegning i afdelingen skete den 31. august 2020, hvor tegningskursen pr. andel á 100 kr. var fastlagt til 103,5 kr. franko.

Der var pr. den 14. oktober 2020 11 investorer i afdelingen samt 659.619 udstedte beviser til en stykstørrelse på 100.

Første handelsdag vil være mandag den 19. oktober 2020.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Tage Fabrin-Brasted, tlf: 44 55 92 00.

