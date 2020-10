October 15, 2020 04:00 ET

HMS Networks AB (publ) bjuder in institutionella investerare, finansanalytiker och finansiell media till en digital kapitalmarknadsdag den 18 november 2020.



Tillsammans med medlemmar i HMS ledningsgrupp, kommer VD och koncernchef Staffan Dahlström att presentera en uppdaterad bild av HMS Networks’ strategiska inriktning och planer framöver.

HMS’ kvartalsrapport för det tredje kvartalet och årets första nio månader publiceras den 23 oktober, i enlighet med tidigare kommunicerad tidsplan.

Kapitalmarknadsdagen kommer att sändas live på webben. En mer detaljerad agenda och länkar till registrering och webcast kommer att publiceras på HMS’ hemsida kring den 30 oktober.

Datum: 18 november 2020

Tid: 09.00 – 12.00

Plats: Virtuellt evenemang som kommer att finnas tillgängligt på HMS’ hemsida

Kapitalmarknadsdagen avslutas med en frågestund.

För mer information, kontakta:

Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01

Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983







HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis™. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, och i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar och Buchen. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter över 600 personer och omsatte 1 519 MSEK under 2019. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga