October 15, 2020 06:00 ET

MONTRÉAL, 15 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un remaniement au sein de notre Conseil d’administration nous mettait en quête d’une nouvelle ou d’un nouveau membre pour assumer la vice-présidence.

On croirait que le Conseil d’administration d’un organisme comme le RAPLIQ est composé presqu’uniquement de « dur-es à cuire » et à qui si on leur marche sur le gros orteil se transforment instantanément en Hulk…

C’est bien mal nous connaître. Nous avons une mission que nous respectons et nous sommes peut-être plus radicaux que d’autres organismes oeuvrant également en défense collective des droits des personnes handicapées mais on a tous notre façon de travailler. Selon notre humble avis ceci étant fait en sorte que nous nous complétons.

Notre Conseil d’administration est composé de sept personnes ayant des parcours de vie et de carrière différents. Certain-es ayant un CV plus imposant que d’autres ce qui n’est certes pas à négliger, mais est-ce le seul aspect, le seul prérequis pour faire partie d’un Conseil d’administration aussi activiste que celui du RAPLIQ ?

Nous sommes d’avis qu’un bon jugement, d’une expérience-terrain valable, d’être en mesure d’évaluer que les personnes en situation de handicap vivent de la discrimination systémique et qu’il faut s’en indigner et tenter par tous les moyens de l’éradiquer est d’autant plus important pour briguer la vice-présidence. Autre qualité très importante pour nous est que Martin n’est pas influençable et est tout à fait en mesure de faire sa propre opinion.

Toutes ces qualités et plusieurs autres, Martin Dion les possède. Martin est atteint de dystrophie musculaire, du syndrome du spectre de l’autisme et présente une légère limitation intellectuelle.

Nous savons que Martin peut occuper ce poste et qu’il le fera haut la main.

Nous sommes donc fiers d’annoncer que M. Martin Dion sera le nouveau vice-président du RAPLIQ et son entrée en poste se fera lors de notre prochaine réunion du Conseil d’administration, soit le 12 novembre prochain.

Nous incitons les autres organismes ayant sur leur CA une personne porteuse de limitations intellectuelles à occuper un poste au sein du comité exécutif ou encore s’il n’y en a pas encore, d’en inviter lors d’un prochain appel de candidatures au CA.

On demande aux employeurs d’embaucher des personnes handicapées quand nous-mêmes on semble faire des sélections entre personnes de handicaps différents.

Félicitations Martin !

Pour infos :

Linda Gauthier Steven Laperrière Présidente Directeur général (514) 656-1664 (514) 836-6376

Le.rapliq@gmail.com

www.rapliq.org

À propos du RAPLIQ :

Le RAPLIQ est un organisme panquébécois qui appuie et accompagne les victimes de discrimination à défendre et revendiquer leurs droits et à en faire la promotion en en visant l’éradication de cette discrimination trop souvent faite à leur égard.