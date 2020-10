Nicolas LEROY a été nommé le 12 Octobre 2020 Responsable du Développement Opérationnel chez FlexO. Issue d’une formation hôtelière, Nicolas LEROY passe 3 ans dans l’hôtellerie de luxe avant d’entamer en 2006 sa carrière dans les espaces de travail flexibles, à Paris, Lyon, Bordeaux et Sophia Antipolis. Nicolas LEROY a une solide expérience du service client et de la gestion de centres de profit. Il a notamment développé avec succès la ville de Bordeaux pour le groupe IWG (Regus) où il était en charge du lancement et de l’acquisition des sites entre 2015 et 2018. Durant ces 14 années passées chez le leader mondial, Nicolas LEROY a également coaché et accompagné une dizaine de directeurs de sites, en France et à l’étranger.

Ce recrutement stratégique permet à FlexO de renforcer son équipe de direction pour construire un socle opérationnel solide, centré sur l’excellence et le service client, en prévision de plusieurs ouvertures de sites en 2021. Nicolas Leroy sera notamment chargé de l’ouverture des nouveaux sites, du recrutement et de la formation des équipes opérationnelles. FlexO a déjà signé un bail de plus de 4.800m² sur Centrium, à Sophia Antipolis, qui sera livré mi-2022 et travaille activement à l’ouverture de sites sur l’ensemble des grandes métropoles françaises dans les prochains mois.