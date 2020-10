October 15, 2020 07:00 ET

BIOLACE® Bamboon raaka-aineiden valmistukseen on käytetty bambua.

Suominen Oyj:n lehdistötiedote 15.10.2020 klo 14.00

Innovatiivisten ja vastuullisten kuitukankaiden globaali edelläkävijä Suominen tuo markkinoille uuden pyyhintätuotteisiin tarkoitetun kasvipohjaisen kuitukankaan: BIOLACE® Bamboon. Tärkeimpien ominaisuuksiensa, eli ylivoimaisen pehmeyden ja puhdistustehon, ansiosta kangas täyttää useiden eri pyyhintäsovellusten vaatimukset.



Kaikki Suomisen vastuullisen BIOLACE®-tuoteperheen tuotteet on valmistettu täysin uusiutuvista kasvipohjaisista raaka-aineista, ja ne ovat sekä biohajoavia että kompostoitavia. BIOLACE® Bamboo ei myöskään sisällä muovia.

”BIOLACE® Bamboo tuntuu ylelliseltä, ja se onkin pehmein biohajoava vaihtoehto pyyhintätuotteissa yleensä käytettäville viskoosista ja puuvillasta valmistetuille kuitukankaille. BIOLACE® Bamboo tuntuu hieman samalta kuin kashmir-silkkisekoite. Siksi se soveltuukin täydellisesti herkälle iholle”, toteaa Johanna Sirén, Suomisen Category Manager.

Sen lisäksi, että BIOLACE® Bamboo on erittäin pehmeä, sen puhdistusteho märkänä on ylivoimainen verrattuna muihin yleisesti käytettyihin kasvipohjaisiin kertakäyttöisiin kuitukangastuotteisiin. Tuote soveltuu erinomaisesti myös kovien pintojen, kuten lasin hygieeniseen puhdistukseen, sillä materiaali nukkaa hyvin vähän.

Verrattuna pyyhintätuotteissa perinteisesti käytettyihin fossiilisista raaka-aineista valmistettuihin kuitukankaisiin, BIOLACE® Bamboon hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi.

”Kuten jo nimikin kertoo, BIOLACE® Bamboon raaka-aineiden valmistukseen on käytetty bambua, monivuotista heinäkasvia, joka on yksi maailman nopeimmin kasvavista kasveista. Bambu kasvaa keräämisen jälkeen nopeasti uudelleen, joten se on varteenotettava vaihtoehto muille uusiutuville raaka-aineille”, Sirén selittää.

”Kehitämme jatkuvasti uusia tuotteita osaksi vastuullista tuotevalikoimaamme, pystyäksemme täyttämään asiakkaidemme ja kuluttajien vaatimukset”, Sirén toteaa lopuksi.

Johanna Sirén, Category Manager, puh. +358 50 520 5360, johanna.siren@suominencorp.com

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2019 oli 411,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

