Selskabsmeddelelse nr. 15/2020

København, 15. oktober 2020





Athena Investments A/S (”Athena”) har i dag modtaget meddelelse fra Fidim S.r.l. (”Fidim”) om, at Fidim har besluttet at fremsætte et betinget, frivilligt offentligt kontant købstilbud til aktionærerne i Athena om køb af samtlige aktier i Athena, eksklusive eventuelle aktier ejet af Athena og aktionærer, der er hjemmehørende i udelukkede jurisdiktioner.

Tilbudskursen udgør DKK 3,70 kontant pr. aktie.

Fidim er et holdingselskab stiftet i henhold til italiensk ret.

Fidim vil fremsætte købstilbuddet og offentliggøre et tilbudsdokument indeholdende alle vilkår og betingelser for tilbuddet hurtigst muligt efter endelig godkendelse fra Finanstilsynet.

Bestyrelsen i Athena vil udsende en redegørelse vedrørende det frivillige offentlige købstilbud.

Meddelelsen vedrørende Fidims beslutning om at fremsætte købstilbuddet er vedhæftet denne selskabsmeddelelse.





Bestyrelsen

For yderligere information:



Peter Høstgaard-Jensen, bestyrelsesformand, tlf.: +45 40 10 88 71

Francesco Vittori, adm. direktør, tlf.: +45 33 36 42 02

