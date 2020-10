MONTRÉAL, 15 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION GEEKCO TECHNOLOGIES – Corporation Geekco Technologies (antérieurement Corporation de capital de risque Woden) (la « Société » ou « Geekco ») annonce l’attribution à ses administrateurs, dirigeants, employés et consultants un total de 3 106 250 d'options d'achat d'actions ordinaires, dont 400 000 à la firme de relations avec les investisseurs Momentum Public Relations Inc., permettant l'acquisition d’un nombre identique d'actions ordinaires du capital social de la Société à un prix d’exercice de 0,40$ (prix de souscription du placement privé concomitant à l’opération admissible) par action sur une période entre 2 et 5 ans et ce, conformément à la Circulaire de sollicitations de procurations datée du 29 mai 2020 et des règles de la Bourse de croissance TSX.

Entreprise de Geekco

Geekco se positionne à l'avant-garde des médias sociaux en offrant FlipNpik, un réseau social collaboratif qui vise à promouvoir l’achat local, et ainsi à contribuer à l’amélioration de l’économie locale et à la qualité de vie des citoyens et qui récompense la contribution de valeur avec tous les utilisateurs actifs.

L’écosystème et l’application mobile FlipNpik mettent à profit le levier de la communauté de consommateurs, créateurs de contenu et influenceurs pour stimuler l’achat local et dynamiser la visibilité des commerces locaux. En échange, les utilisateurs actifs qui créent et partagent du contenu numérique au sein de la plateforme, reçoivent des « Flip Social » qu’ils utilisent pour obtenir des récompenses et/ou consommations offertes par les partenaires stratégiques et commerces locaux.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour plus d’information, veuillez contacter :