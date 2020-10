QUÉBEC, 15 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kimoby, une jeune entreprise technologique de Québec dont la plateforme bonifie l’expérience client en automatisant les communications par messagerie instantanée, fait une première apparition au classement Growth List 2020, qui dresse la liste des sociétés canadiennes à plus forte croissance. L’entreprise se classe au 51e rang du prestigieux palmarès grâce à des revenus qui ont augmenté de 1759 % depuis cinq ans.



« Notre présence au palmarès Growth est le résultat de cinq années de travail acharné, passées à développer une solution qui a un impact réel dans le quotidien des entreprises et de leurs clients partout en Amérique du Nord. C’est une fierté immense pour nous que de se retrouver parmi des joueurs canadiens aussi importants », souligne Alex Wojcik, vice-président de l’entreprise qu’il a fondée en 2013 avec son associé Ismael Meskin.

« Les entreprises qui figurent au classement cette année sont réellement exceptionnelles. Leur histoire de résilience face à une économie incertaine fera école. Malgré les turbulences, ces entreprises ont démontré de la force, du caractère et, surtout, de l’empathie et du leadership, affirme Susan Grimbly, éditrice du palmarès Growth List 2020. Alors que nous célébrons les 30 ans de la liste des sociétés canadiennes à plus forte croissance, c’est encourageant de voir que le coeur de la communauté entrepreneuriale canadienne bat toujours aussi fort, même dans les temps difficiles. »

Alex Wojcik et Ismael Meskin, tous deux dans la mi-vingtaine, possèdent chacun déjà près d'une décennie d'expérience en entrepreneuriat technologique. La plateforme de messagerie instantanée qu’ils ont développée offre aux entreprises, par exemple, l’envoi automatisé de rappels et de confirmation de rendez-vous, ou encore une solution de paiement mobile rapide et sécuritaire.

Une offre adaptée à la COVID-19

Avec son équipe de 25 personnes, qui devrait en compter une quarantaine d’ici quelques mois, Kimoby est notamment en voie de conquérir le marché nord-américain des concessionnaires automobiles, des magasins de vélos, des ressources humaines et, nouvellement, des établissements de santé. En effet, la plateforme a rapidement été adaptée au cours des derniers mois pour soutenir la Santé publique en contexte de pandémie.

Par exemple, le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal a récemment adopté la solution pour faire parvenir plus rapidement, par texto, les résultats négatifs aux tests de dépistage de la COVID-19.

« En automatisant les tâches comme l’annonce de résultats de test négatifs, Kimoby libère des ressources humaines qui peuvent ensuite se consacrer à des tâches à plus haute valeur ajoutée, ce qui est essentiel dans le contexte actuel. De plus, les gens testés subissent moins de stress et d’angoisse car ils obtiennent leur résultat plus rapidement », indique Ismael Meskin.

À propos de Kimoby

Créée en 2013, Kimoby est une plateforme web de communication qui aide les entreprises à entretenir de meilleures relations avec leur clientèle. La solution permet d’automatiser de façon intelligente les échanges qui surviennent entre l’entreprise et sa clientèle via messagerie instantanée, de manière à rehausser l’expérience client. Kimoby est un atout de taille pour les équipes de service à la clientèle nord-américaines.

À propos du palmarès Growth 500

Depuis plus de 30 ans, le palmarès Growth List (anciennement Growth 500) est le palmarès canadien le plus respectable et le plus influent en matière de réussite entrepreneuriale. Développé à l’origine par PROFIT et désormais publié dans une édition spéciale de Canadian Business (insérée dans l’édition de décembre du magazine Maclean’s) et en ligne aux adresses GrowthList.ca et CanadianBusiness.com, la Growth List 2020 classe les entreprises canadiennes selon l’évolution de leur revenu sur cinq ans, et la Startup List classe les entreprises en croissance selon leur performance des deux dernières années. Pour plus d’information, consulter GrowthList.ca.

À propos de Canadian Business

Fondée en 1928, Canadian Business est la plus ancienne et la plus réputée publication d’affaires au Canada. Elle est la référence par excellence pour les leaders et les gens d’affaires canadiens. Elle alimente le succès de l’élite entrepreneuriale nationale en mettant l’accent sur les éléments essentiels : le leadership, l’innovation, la stratégie d’affaires et les tactiques de management. Plus d’information à l’adresse CanadianBusiness.com.

