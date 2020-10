October 15, 2020 09:05 ET

Rugsėjo mėnesį „Novaturo“ grupė visose rinkose vykdė skrydžius į Tuniso ir Kipro kurortus, grupės pajamos siekė 1,5 mln. eurų ir buvo 93 proc. mažesnės nei atitinkamu metu pernai. Bendra šių metų sausio-rugsėjo mėnesių apyvarta pasiekė 30,3 mln. eurų ir buvo 78 proc. mažesnė nei tuo pat laikotarpiu pernai. Per rugsėjo mėnesį Bendrovė aptarnavo 2,7 tūkst. klientų – 93 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai. Iš viso per sausio-rugsėjo mėnesius bendrovė aptarnavo 44,2 tūkst. klientų, 81 proc. mažiau per pernai.

„Rugsėjo mėnuo turizmo sektoriui buvo itin permainingas. Baltijos šalių burbulas subliuško, šalių atsakingos institucijos pasirinko skirtingus išvykstamojo turizmo sektoriaus reguliavimo scenarijus. Latvija laikinai užsidarė net nuo savo kaimynių, Estijos Vyriausybė atidarė užsakomuosius skrydžius į visas ES šalis, kuriose sergamumo rodiklis neviršija dvigubo Europos sąjungos sergamumo vidurkio bei užtikrino nemokamus COVID-19 testus oro uostuose grįžus į šalį. Lietuvoje sergamumo rodiklis buvo pakeltas nuo 16 iki 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Skirtingi šalių reguliavimai lėmė tai, kad rugsėjo mėnesį Estijos keliautojai atostogų skristi galėjo tiek į Tuniso, tiek ir Kipro kurortus, tuo tarpu Latvijos piliečiai – tik į Tunisą, o rugsėjo pabaigoje pirmieji lėktuvai iš Lietuvos kilo į Kiprą. Poreikis atostogoms užsienyje auga vis labiau, lėktuvai į naujai atidaromas kryptis užsipildo itin greitai, todėl tikimės spalio mėnesį pasiūlyti keliautojams dar daugiau atostogų krypčių “, - pasakoja „Novaturo“ grupės vadovė Audronė Keinytė.

Bendrovės duomenimis žmonės, šiais metais negalėję išvykti atostogų, noriai planuoja kitų metų tiek vasaros, tiek ir žiemos keliones. Pasak įmonių grupės vadovės, spalio mėnesį visose rinkose Bendrovė ne tik tęs suplanuotus skrydžius, bet ir ypatingą dėmesį skirs poilsio Baltijos šalyse plėtojimui bei 2021 metų atostogų užsienio kurortuose sezonui. „Europos Komisija yra pateikusi rekomendacijas visose valstybėse narėse taikyti vienodus keliavimo rodiklius tame tarpe ir sergamumo rodiklių skaidymą regioniniais vienetais. Jei šias rekomendacijas priimtų mūsų šalies valdžios atstovai, kitų metų atostogų sezoną jau galėtume pradėti slidinėjimo kurortuose,“ – sako A. Keinytė.

Apie įmonę

AB „Novaturo“ grupė yra didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse, siūlantis vasaros ir žiemos atostogų paketus lėktuvu daugiau kaip 30 krypčių visame pasaulyje bei daugiau nei 100 pažintinių kelionių maršrutų. 2019 metais grupė aptarnavo daugiau nei 293 tūkst. klientų.

