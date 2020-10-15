加州爾灣, Oct. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) 是為邊緣運算、物聯網 (IoT) 和遠端環境管理 (REM) 提供軟件即服務 (SaaS)、工程服務和硬件的全球供應商，今天宣佈推出新的 Lantronix Open-Q™ 610 μSOM ，而該技術建基於強大的 Qualcomm® QCS610 系統晶片 (SOC)。此微型模組系統 (µSOM) 的設計專門用於具有高解像度相機功能、內置人工智能處理和本機乙太網介面的視覺智能應用。



Lantronix 行政總裁 Paul Pickle 表示：「我們與 Qualcomm Technologies 的長期成功關係使我們能夠提供功能強大的微型 SOM 解決方案，以加快物聯網的設計和實施，讓創新者能夠打造超越硬件的物聯網應用程式，實現他們最瘋狂的夢想。

新式 Lantronix 超小型（50 毫米 x 25 毫米）和準備投產的 Open-Q 610 μSOM 基於強大的 Qualcomm QCS610 SOC，是 Qualcomm® Vision Intelligence Platform（視覺智能平台）系列的最新產品，目標對象為具有邊緣運算功能的智能相機。與上一代產品相比，它可提供高達 50% 的人工智能性能提升，並具有圖像訊號處理和感應器處理功能，設計目的是將智能相機技術（包括以前僅適用於高端裝置的強大人工智能和機器學習功能）帶到中層相機界別，包括智能城市、商業和企業、家庭和汽車等。

將先進的人工智能和機器學習帶入智能相機應用

Open-Q 610 µSOM 旨在為多個垂直市場的智能相機帶來先進的人工智能和機器學習功能，專為尋求利用最新視覺和人工智能邊緣功能創新產品的開發人員而設計，如智能連接相機、視像會議系統、機器視覺和機械人技術。藉著 Open-Q 610 µSoM，開發人員可獲得預先測試、預先認證和準備投產的運算模組，以降低風險並加速創新產品的開發。

Open-Q 610 µSoM 提供以下核心運算功能：

圖像處理

人工智能

高級音訊處理

低功耗感應器處理

連接力解決方案包括 Wi-Fi®/BT、千兆乙太網、多個 USB 連接埠和三個相機介面。

Lantronix Inc. 策略副總裁 Jonathan Shipman 表示：「Lantronix Open放-Q 610 µSoM 提供先進的人工智能和機器學習功能，讓開發人員能夠開創新款產品設計，包括智能連接相機、視像會議系統、機器視覺和機械人技術。Lantronix 微型 SOM 和解決方案透過縮短設計週期、降低開發風險和簡化製造流程，讓物聯網裝置製造商能夠啟動新的產品開發並加快產品的上市時間。」

Open-Q 610 開發套件

配備的 Open-Q 610 開發套件 是一個功能齊全的平台，提供可用的軟件工具、文件和可選配件。它提供立即開始評估和初始產品開發所需的一切。

該開發套件整合準備投產的 Open-Q 610 µSoM 與承載板，提供多種擴展和連接選項，以支持對周邊設備和應用程式的開發和測試。該開發套件和可用的文件還為自訂承載板提供通過驗證的參考設計，從而為新產品的上市提供低風險的快速途徑。

除了準備投產的 SOM、開發平台工具之外，Lantronix 還提供一站式方案產品開發服務、驅動器、應用程式軟件開發和技術支援。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 Open-Q 610 µSOM 和 Open Q 610 µSOM 開發套件 。

關於 Lantronix

Lantronix, Inc. 是軟件即服務 (SaaS)、工程服務和硬件的全球供應商，提供邊緣運算、物聯網 (IoT) 和遠程環境管理 (REM) 服務。Lantronix 協助使其客戶提供可靠和安全的解決方案，同時加速上市時間。Lantronix 的產品和服務在很大程度上透過建立、開發、部署和管理客戶項目來簡化營運，並提供質素、可靠度和安全性。

Lantronix 的服務和產品組合涵蓋每個層面的 IoT 堆棧，包括收集、連接、運算、控制和理解，讓其客戶能夠部署成功的 IoT 和 REM 解決方案。Lantronix 的服務和產品提供全面的方法，透過將 SaaS 管理平與自訂應用程式開發整合在外部和嵌入式硬件上，從而滿足客戶需求，實現智能邊緣計算、安全通訊（有線、Wi-Fi 和蜂窩）、地點和位置追蹤，以及環境報告。

Lantronix 在建立可靠的行業和針對客戶的解決方案方面擁有三十年的豐富經驗，是協助客戶建立新業務模型、利用高效成效和實現 IoT 和 REM 無限可能性的創新者。Lantronix 的解決方案目前已部署於數據中心、辦公室和遠端地點的數百萬部電腦中，為廣泛的行業服務，包括能源、農業、醫療、安全、製造、分銷、運輸、零售、金融、環境和政府。

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