October 15, 2020 09:14 ET

MALMÖ, Schweden, Oct. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bona ®, ein globales, nachhaltig orientiertes Unternehmen, das Produkte für die Installation, Renovierung, Instandhaltung und Restaurierung von Premium-Böden liefert, hat heute bekanntgegeben, dass sein Bona Mikrofaser-Reinigungspad laut Tests durch ein unabhängiges akkreditiertes Labor jetzt 99 % aller Bakterien von Holz- und Hartböden entfernt.

„Reinigungsprodukte und -geräte sind heute wichtiger denn je für ein gesundes Zuhause“, so Marie Shore, Director of Product Management bei Bona. „Das Ziel der Tests unseres Bona Mikrofaser-Reinigungspads war es, zuverlässige und unabhängig erhobene Daten zu sammeln, um die Wirksamkeit und die Bakterien entfernenden Eigenschaften des Pads nachzuweisen.“

Die Studie, die von einem unabhängigen Labor durchgeführt wurde, testete die Eigenschaften der Mikrofaser-Reinigungspads von Bona bei der Beseitigung von Bakterien auf Weißeichenholz und hochwertigen PVC-Böden. Die Ergebnisse zeigen, dass das Pad auf beiden Oberflächen 99 % der E. coli-Bakterien und Listerien entfernt, wenn es mit einer Reinigungslösung wie Bona Parkettreiniger, Bona OxyPower-Reiniger für Hartböden, Bona OxyPower-Reiniger für Holzböden oder Wasser verwendet wird.

„Je besser wir den Kunden von Bona helfen können, ein gesundes Zuhause zu schaffen, und gleichzeitig unser Nachhaltigkeitsversprechen erfüllen, desto mehr tragen wir zu einer gesünderen Welt bei“, fügt Jessica Nissander, Marketing Director bei Bona, hinzu.

Neben seinen Bakterien entfernenden Eigenschaften verfügt das patentierte Bona Mikrofaser-Reinigungspad über eine einzigartige Struktur mit zwei Zonen, die mehr Staub und Schmutz aufhebt und auffängt und so eine gründlichere Reinigung ermöglicht. Das Mikrofaser-Reinigungspad von Bona ist wiederverwendbar und kann bis zu 500 Mal in der Maschine gewaschen werden. Es wurde speziell für eine sanfte Behandlung und streifenfreien Glanz auf Böden entwickelt und passt perfekt zu Bonas komplettem Sortiment an Reinigungslösungen, darunter die mit GREENGUARD GOLD zertifizierten Bona Parkettreiniger und Bona Stein-, Fliesen- und Laminat-Reiniger.

Das Bona Mikrofaser-Reinigungspad ist für alle Bona Mopps und Reinigungssets erhältlich und kann auch separat erworben werden. Eine Liste der Einzelhändler finden Sie unter www.bona.com .

*Entfernt 99 % der E. coli-Bakterien und Listerien von Holz- oder PVC-Böden bei Verwendung des Bona Mikrofaser-Reinigungspads mit Bona Parkettreiniger, Bona OxyPower-Reiniger für Hartböden, Bona OxyPower-Reiniger für Holzböden oder Wasser. Getestet in einem unabhängigen akkreditierten Labor.

Über Bona

Bona ist ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Familienunternehmen, das Produkte für das Verlegen, die Renovierung, die Wartung und die Wiederaufbereitung von Premiumböden bietet. Bona wurde 1919 gegründet und war der erste Anbieter in der Branche, der ein komplettes System aus wasserbasierten Versiegelungen für Holzböden und Bodenpflegeprodukten anbot. Heute bietet Bona Produkte für die meisten Premium-Bodenoberflächen an, darunter Holz, Fliesen, Vinyl, Gummi, Laminat und widerstandsfähige Böden. Der Umsatz von Bona betrugt 2019 2,8 Mrd. SEK (257 Mio. EUR). Der Hauptsitz befindet sich in Malmö, Schweden, und das Unternehmen ist weltweit vertreten durch seine 17 Tochtergesellschaften, 70 Vertriebshändler, 600 Mitarbeiter und 5 Fabriken. Weitere Informationen finden Sie unter www.bona.com .

