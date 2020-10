MALMÖ, Suède, 15 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bona ®, une société mondiale axée sur le développement durable qui fournit des produits pour l'installation, la rénovation, le maintien et la restauration de sols de qualité supérieure, a annoncé aujourd'hui que son tampon nettoyant en microfibres Bona élimine désormais 99 % des bactéries des sols durs et en bois sur la base des tests d'un laboratoire indépendant accrédité.

« Aujourd'hui plus que jamais, les produits et outils de nettoyage sont des composants essentiels pour une maison saine », a déclaré Marie Shore, directrice de la gestion des produits chez Bona. « Notre objectif en testant le tampon nettoyant en microfibres Bona était de recueillir des données indépendantes fiables pour prouver l'efficacité et les propriétés d'élimination des bactéries du tampon. »

L'étude, qui a été menée par un laboratoire indépendant, a testé les propriétés d'élimination des bactéries des tampons de nettoyage en microfibres de Bona sur des panneaux en bois de chêne blanc et en vinyle de luxe. Les résultats ont montré que sur les deux surfaces, le tampon avait éliminé 99 % des bactéries E coli et Listeria lorsqu'on l'utilisait avec une solution de nettoyage telle que le nettoyant pour sols en bois Bona, le nettoyant pour sols durs Bona, le nettoyant pour sols en profondeur Bona OxyPower ou de l'eau.

« Plus nous pouvons aider nos clients Bona à créer un foyer sain tout en nous alignant sur notre promesse de développement durable, plus nous pensons contribuer à un monde plus sain », a ajouté Jessica Nissander, directrice marketing de Bona.

En plus de ses propriétés d'élimination des bactéries, le tampon nettoyant en microfibres breveté Bona possède une conception unique à double zone qui soulève et retient plus de poussière et de saleté pour un meilleur nettoyage. Le tampon nettoyant en microfibres de Bona est réutilisable et peut être lavé en machine jusqu'à 500 fois. Spécialement conçu pour être délicat avec les sols, il offre une brillance sans traces et est le partenaire idéal de la suite complète de solutions de nettoyage de Bona, dont le nettoyant pour sols en bois Bona et le nettoyant pour parquets stratifiés et dalles en pierre Bona certifiés GREENGUARD GOLD.

Le tampon nettoyant en microfibres Bona est disponible avec tous les balais-serpillères et kits de nettoyage Bona ou peut être acheté séparément. Rendez-vous sur www.bona.com pour une liste des détaillants.

*Élimine 99 % de l'E. coli et de la Listeria des revêtements de sol en bois ou LVT lors de l'utilisation du tampon nettoyant en microfibres Bona avec le nettoyant pour sols en bois Bona, le nettoyant pour sols durs Bona, le nettoyant pour sols en profondeur Bona OxyPower ou de l'eau ; testé dans un laboratoire accrédité indépendant.

À propos de Bona

Bona est une entreprise familiale axée sur le développement durable qui fournit des produits pour l'installation, la rénovation, le maintien et la restauration de sols de qualité supérieure. Fondée en 1919, Bona a été la première entreprise du secteur à proposer un système complet de produits d'entretien de sols et de finition de sols en bois dur à l'eau. Aujourd'hui, Bona propose des produits pour les surfaces de sol les plus haut de gamme, telles que le bois, le carrelage, le vinyle, le caoutchouc, le stratifié et les revêtements souples. Le chiffre d'affaires de Bona s'est élevé à 2,8 milliards SEK (soit 257 millions EUR) en 2019. Son siège se situe à Malmö, en Suède, et la société est représentée à l'échelle mondiale par ses 17 filiales, 70 distributeurs, 600 employés et 5 usines. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.bona.com .

