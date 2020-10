MONTRÉAL, 15 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Imprimeries Transcontinental, un secteur de Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), est fier d’annoncer avoir investi plus de dix millions de dollars au cours des huit derniers mois dans sa plateforme d’impression de livres au Québec, principalement dans son usine Transcontinental Interglobe située en Beauce. Ces investissements ont permis à l’usine d’améliorer son efficacité manufacturière afin de mieux répondre à la demande des clients nord-américains ainsi qu’aux délais de livraison rapides attendus par le marché, et ce, tout en réduisant son empreinte environnementale.



« Ces investissements d’envergure témoignent de notre confiance envers l’avenir du marché du livre en Amérique du Nord ainsi que de notre volonté de bâtir notre plateforme d’impression dans nos créneaux porteurs de croissance comme celui-ci, a dit Jacques Grégoire, chef du développement Impression et Médias, au sein de TC Transcontinental. Ces investissements tombent à point avec la signature de plusieurs prolongations de contrats et l’établissement de nouvelles ententes avec de grands éditeurs de volumes scolaires. Ils nous permettront de demeurer compétitifs sur le marché et de prendre en charge de plus gros travaux pour continuellement répondre à la demande grandissante de nos clients. »

La majeure partie des investissements a été dédiée à l’achat d’équipements robotisés installés dans les services de reliure et d’ensachage afin d’augmenter la capacité et la vitesse de production et de pallier le manque de main-d’œuvre dans cette région. Des montants ont aussi été attribués à la modernisation des systèmes de couleur sur les presses rotatives et à feuilles afin d’améliorer le contrôle des registres et la reproduction des couleurs permettant ainsi d’atteindre plus rapidement la qualité et le résultat final désirés par le client.

Selon une étude publiée en 2019, le marché mondial de l’impression de livres devrait atteindre une valeur d’environ 49 milliards de dollars d’ici 20241. Ces investissements permettront à TC Imprimeries Transcontinental, en tant que plus important imprimeur au Canada, de bénéficier de la croissance du marché du livre et de maintenir sa position de chef de file dans l’industrie. TC Imprimeries Transcontinental a un réseau de 14 usines au Canada et compte environ 4150 employés. Le secteur offre des solutions d’impression novatrices en matière de circulaires, de produits marketing sur le lieu de vente, de journaux, de magazines et de livres en couleurs.





À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société se positionne également comme le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 40 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8500 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 3,0 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 27 octobre 2019. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

