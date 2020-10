Prêt à prendre en charge les nouveaux modèles iPhone 12, le réseau 5G de Rogers offre maintenant 10 fois plus de couverture que tout autre opérateur au Canada1

TORONTO, 15 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers offrira les nouveaux modèles iPhone 12, y compris iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 et iPhone 12 mini, qui procurent une expérience 5G puissante. Les modèles iPhone 12 présentent un nouveau design sublime et sont dotés d’un nouveau système de caméra inégalé, d’un écran Super Retina XDR intégral pour une expérience visuelle plus immersive, de la surface avant Ceramic Shield – la plus grande avancée jamais réalisée en matière de durabilité – et de la puce A14 Bionic conçue par Apple, la plus rapide de toutes les puces pour téléphone intelligent. À compter du 16 octobre, les clients pourront commander iPhone 12 Pro et iPhone 12, et les appareils seront disponibles le 23 octobre. Les clients pourront commander iPhone 12 Pro Max et iPhone 12 mini à compter du 6 novembre, et les appareils seront disponibles le 13 novembre. Fido offrira également les modèles iPhone 12. Pour en savoir plus, consultez rogers.com/iPhone ou fido.ca/iPhone.



« Premier opérateur à offrir l’iPhone au Canada il y a plus de 10 ans, nous sommes heureux de déployer la technologie 5G dans un plus grand nombre de communautés, grandes et petites, afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent utiliser leurs nouveaux modèles iPhone 12 sur le réseau qu’ils méritent, a déclaré Brent Johnston, président, Sans-fil, Rogers Communications. Grâce à l’accès au réseau 5G le plus étendu au pays, au financement d’appareils et d’accessoires sans acompte, aux données illimitées, à une offre Apple Music exclusive et à notre service Pro chez vous, il ne fait aucun doute que Rogers est l’endroit où se procurer iPhone 12. »



Avec le plus grand nombre de bandes 5G que n’importe quel autre téléphone intelligent, les modèles iPhone 12 offrent la couverture 5G la plus étendue au monde2. L’appareil repensé iPhone 12 Pro de 6,1 po repousse les limites de l’innovation pour les utilisateurs qui veulent tirer le maximum d’iPhone. Offert en quatre superbes finis en acier inoxydable – graphite, argent, or et bleu Pacifique – et doté d’un écran Super Retina XDR offrant une expérience immersive, d’un degré de résistance à l’eau IP68 de pointe3 et de la nouvelle surface avant Ceramic Shield, iPhone 12 Pro offre la plus grande avancée en matière de durabilité jamais réalisée sur iPhone. La puce A14 Bionic propulse chaque expérience sur iPhone 12 Pro et, couplée à un système avancé à deux caméras, elle offre de grandes innovations en photographie informatique comme le mode Nuit amélioré, Deep Fusion, HDR intelligent 3, l’enregistrement vidéo HDR en Dolby Vision4 et plus encore. Un système de caméra professionnelle repensé comprend une caméra ultra grand-angle, un téléobjectif pour un zoom optique 2x et une nouvelle caméra grand-angle pour capturer des images et des vidéos de qualité professionnelle dans des environnements à luminosité normale ou faible. Avec le tout nouveau format ProRAW5 d’Apple, les photographes acquièrent un contrôle plus créatif sur les photos, et le nouveau scanneur LiDAR permet à iPhone 12 Pro d’offrir des expériences de réalité augmentée plus réalistes et une mise au point automatique améliorée pour les portraits à faible luminosité et en mode Nuit. Comme tous les modèles iPhone 12, iPhone 12 Pro marque l’arrivée de MagSafe, qui offre une recharge sans fil accélérée et une toute nouvelle gamme d’accessoires qui se fixent facilement à iPhone6.



Le modèle iPhone 12 de 6,1 po avec prise en charge de la technologie 5G présente un nouveau concept magnifique, assorti de nouvelles capacités puissantes, et permet maintenant une expérience 5G évoluée. Offert en cinq magnifiques finis d’aluminium – bleu, vert, noir, blanc et PRODUCT(RED)7 –, iPhone 12 est doté d’un grand écran intégral Super Retina XDR, une résistance à l’eau IP68 de pointe, MagSafe et la nouvelle surface avant Ceramic Shield, plus résistante que toute autre surface avant de téléphone intelligent jamais fabriquée. La puce A14 Bionic installée dans iPhone 12 Pro l’est aussi dans iPhone 12. Jumelée à un système de caméra évolué, elle offre d’importantes nouvelles caractéristiques de photographie informatique, la qualité vidéo la plus élevée dans un téléphone intelligent, de même qu’une batterie d’une excellente durée utile. iPhone 12 est doté de la première caméra pouvant capter des vidéos HDR en Dolby Vision et d’un nouveau système à deux caméras puissant, comprenant la caméra ultra grand-angle et une nouvelle caméra grand-angle pour réaliser des photos et des vidéos encore plus incroyables avec faible éclairage, de même que le mode Nuit sur toutes les caméras.



Le service 5G élargi de Rogers, offert sur le réseau de confiance le plus fiable au pays8, dessert maintenant les résidants et les entreprises de 130 communautés au Canada, avec une couverture 5G 10 fois plus grande que celle de tout autre opérateur. Rogers continue de collaborer avec Apple, et a travaillé fort pour s’assurer que les Canadiens et les Canadiennes profitent de l’expérience qu’ils méritent lorsqu’ils utilisent leur iPhone sur le réseau 5G de Rogers, le plus étendu au Canada.

Le service sans-fil 5G de Rogers est offert exclusivement avec les forfaits Infini de Rogers et les forfaits de données illimitées à partager de Rogers service Affaires. Plus de deux millions de Canadiens sont actuellement abonnés à un forfait de données illimitées Infini de Rogers, ce qui correspond au plus grand nombre de clients parmi tous les fournisseurs canadiens de services sans-fil sans frais d’utilisation excédentaire. Au moment du lancement, les clients pourront obtenir le nouvel iPhone et les plus récents accessoires à 0 $ d’acompte et 0 % d’intérêt grâce au financement d’appareils et au financement d’accessoires de Rogers. Les clients peuvent également économiser sur le coût global du téléphone avec Voie express.



Le mois dernier, Rogers a annoncé que ses clients pouvaient maintenant profiter gratuitement pendant six mois, avec abonnement, de plus de 70 millions de chansons, de milliers de listes de lecture, de sélections quotidiennes des meilleurs experts en musique du monde, de la radio révolutionnaire Apple Music et de fonctions novatrices comme des paroles synchronisées sur Apple Music. Offert avec certains forfaits Infini de Rogers. Cette offre exclusive donne aux clients de Rogers un accès gratuit à Apple Music, compatible avec les appareils iPhone, iPad, Apple Watch et Android, les dispositifs Apple TV, HomePod et CarPlay, et les ordinateurs Mac et PC.



De plus, à la fin de l’année dernière, Rogers a lancé son expérience mobile de vente au détail personnalisée, Pro chez vous de Rogers, qui amène le magasin à la porte du client et qui est offerte à plus de 10 millions de Canadiens sans frais supplémentaires. Afin de protéger les clients et les membres de l’équipe pendant la pandémie de COVID-19, Pro chez vous de Rogers est passé à un modèle sans contact. Les clients adorent l’expérience et lui donnent une note de 9,5 sur 10.



Pour en savoir plus sur les modèles iPhone 12, consultez www.apple.com/ca/fr/.

¹ La couverture la plus étendue en fonction de la superficie totale en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.

2 Un forfait Données est requis. Les technologies 5G, gigabit LTE et VoLTE et le service Appels WiFi sont offerts dans certains marchés et par certains fournisseurs de services. Les vitesses sont établies en fonction du débit théorique et varient en fonction des conditions du site et du fournisseur. Pour obtenir des détails sur la 5G et la couverture du réseau LTE, les clients peuvent communiquer avec leur fournisseur et consulter le site apple.com/ca/fr/iphone/cellular/.

3 iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max sont résistants à l’eau, aux éclaboussures et à la poussière. Ils ont été testés dans des conditions de laboratoire contrôlées et leur degré de résistance correspond à l’indice IP68, conformément à la norme CEI 60529 (jusqu’à 30 minutes à une profondeur maximale de 2 mètres). La résistance à l’eau, aux éclaboussures et à la poussière ne constitue pas un état permanent et l’usure normale provoque une diminution de la résistance. Ne tentez pas de charger un iPhone mouillé; consultez le guide d’utilisateur pour obtenir les directives de nettoyage et de séchage. La garantie ne couvre pas les dommages causés par un liquide.

4 La lecture 4K/Dolby Vision nécessite Apple TV 4K ou un téléviseur compatible avec AirPlay.

5 Apple ProRAW sera offert dans une mise à jour ultérieure de iOS 14 pour iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

6 Les accessoires MagSafe, y compris les chargeurs, les boîtiers et les portefeuilles, sont vendus séparément.

7 Une partie du produit de chaque achat (PRODUCT)RED est utilisée par le Fonds mondial pour lutter contre le SIDA. D’ici au 31 décembre 2020, ce produit sera versé au Fonds mondial pour lutter contre la COVID-19.

8 « Le plus fiable » d’après l’audit de performance par umlaut sur les réseaux mobiles au Canada, juin 2020; « réseau de confiance » d’après le nombre total d’abonnés sans-fil.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com.

Pour plus d’information

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338