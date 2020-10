Ressources Opus One Inc.

MONTRÉAL, 15 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources OPUS ONE Inc. (la «Société» ou «OPUS ONE») - (Bourse de croissance TSX: OOR), est heureuse d'annoncer qu'elle a été en mesure de modifier avec succès la convention d'option initiale pour sa propriété Fecteau, afin de se donner plus de temps pour continuer ses travaux d'exploration sur ce projet stratégiquement situé.



La propriété Fecteau se compose de 84 claims, situés dans la ceinture de roches vertes Urban-Barry, à quelque 25 km à l’est du gisement Windfall d’Osisko. Elle couvre environ 10 km d'un ensemble volcanique felsique orienté est-ouest, se terminant aux deux extrémités par une zone de pli. Bien que l’ensemble felsique soit intéressant pour l'exploration des métaux de base (basée sur de nombreux gossans localisés le long du sommet de l'unité), l'environnement global, y compris celui des deux zones de plis situés aux deux extrémités de l’ensemble felsique, est particulièrement favorable pour y localiser des gisements d'or.

Au cours des dernières années, Opus One a complété deux programmes d'échantillonnage de till, d'échantillonnage lithogéochimique, de prospection, de tranchées ainsi qu’une petite campagne de forages peu profonds, limités sur une veine de quartz étroite trouvée en surface.

Les derniers résultats du récent programme d'échantillonnage lithogéochimique sont présentement en attente du laboratoire.

Des résultats partiels sont cependant disponibles pour les derniers programmes d'échantillonnage du till.

Ces programmes ont permis de délimiter quatre zones-cibles aurifères qui n'ont jamais été explorées par forages.

Ces quatre cibles aurifères inexplorées montrent clairement un bon potentiel pour l’or.

Nous prévoyons y effectuer un programme détaillé de géophysique au sol pour identifier des cibles de forages.

Les anomalies aurifères du till que nous avons découvertes (analyse chimique et décompte des grains d'or) se comparent avantageusement en intensité et en qualité à d'autres anomalies similaires, associées à des gisements importants connus de l'Abitibi et de la Baie James.

Sur la base de ces résultats très positifs, la Société a décidé de présenter une proposition de modification de l'entente initiale aux détenteurs de la propriété Fecteau, afin de donner à la Société plus de temps pour avancer ses programmes d'exploration. En vertu de cette modification, la société a accepté de payer aux détenteurs de la propriété un montant initial de 50 000 $, dont la moitié est payable en actions ordinaires de la société à un prix réputé de 0,08 $ par action (soit 312 500 actions ordinaires), pour ce premier paiement. De plus, conformément à la nouvelle convention, la Société a maintenant jusqu'au 31 décembre 2023 pour acquérir une participation de 100% dans la propriété Fecteau en complétant ses obligations de paiement et de dépenses d'exploration. À ce titre, les paiements d’options restants de la société totalisent 250 000 $ (dont un montant de 75 000 $ est payable au plus tard le 31 janvier 2021) et les engagements de dépenses d'exploration totaliseront 500 000 $ (dont un montant de 150 000 $ doit être engagé au plus tard le 31 décembre 2021). De plus, les parties ont convenu que 50% des paiements restants à effectuer par la société, en vertu de la convention d'option telle que modifiée, seront payables en actions ordinaires de la société à un prix par action égal au cours de clôture de ces actions à la Bourse de croissance TSX (la «Bourse») le jour de transaction précédant la date d'émission du paiement, ce sous réserve du prix minimum autorisé par les politiques de la Bourse (soit un maximum de 2 500 000 actions ordinaires pouvant être émises en vertu de l’amendement). Les actions ordinaires devant être émises par la Société en vertu de l’amendement seront assujetties à une période de détention réglementaire obligatoire de quatre mois et un jour à compter de leur date d’émission. La présente entente modifiée est sujette à l'approbation de la Bourse.

À propos de Opus One : Opus One est une société d'exploration minière qui concentre ses activités à l’exploration pour la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité, sur des propriétés faciles d’accès, situées stratégiquement près des camps miniers reconnus, parfois près des mines existantes, dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, située au nord-ouest du Québec et au nord-est de l'Ontario – un des secteurs les plus prolifiques dans le monde pour ses gisements d’or. Opus One détient des propriétés dans la région de Val-d'Or et des secteurs de Matagami et de Chibougamau-Chapais. La propriété Bachelor Extension est adjacente à la mine d’or Bachelor, de Ressources Bonterra, les propriétés Vezza Extension et Vezza Nord sont situées à quelques kilomètres à l’ouest et au nord de la mine Vezza, qui jusqu’à récemment, était en production par la compagnie privée Ressources Nottaway Inc. La propriété Noyell se situe à quelques kilomètres à l’est de la mine Vezza. La propriété Courville est située à l’est de Val D’Or.

Opus One a également optionné une propriété qui est aisément accessibles par un bon réseau de routes, la propriété Fecteau, située dans la bande d’Urban-Barry qui est l’hôte du gisement de Windfall Lake et qui fait présentement l’objet d’intenses travaux de mise en valeur par Osisko Mining ainsi que plusieurs autres sociétés d’exploration.

Pierre O’Dowd, P. géo., agit en tant que personne qualifiée pour Ressources Opus One, selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

Énoncés prospectifs : Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités de Ressources Opus One ou à son secteur d'activité. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle d’Opus One. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d'autres documents publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Opus One ne s'engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs ni à publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils soient prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Louis Morin, Chef de la Direction et Administrateur

T (514) 591-3988

info@OpusOneResources.com

Visitez notre site web au www.OpusOneResources.com

