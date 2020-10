Chiffre d’affaires 9 mois 2020

Retour à la croissance de l’activité, en progression de +3,9% au T3

Fort rebond séquentiel (T3 vs T2) du Chiffres d’affaires, en hausse de 29%

CA de l’activité européenne du Home Digital Life en très forte accélération :

Hausse de +25,5% vs T3 2019 et +50% vs T2 2020, grâce à la stratégie de vente multicanal

CA (M€) 2020 2019 CA neuf mois (M€) 2020 2019 1er trimestre 6,0 7,9 Home Digital Life 16,1 15,9 2e trimestre 6,2 7,7 Pôle Industrie 1,4 0,8 3e trimestre 8,0 7,7 Digital Broadband 2,7 6,6 Total CA 9 mois 20,2 23,2 Total CA 9 mois 20,2 23,2

Retour à un niveau d’activité pré-crise grâce au dynamisme du pôle Home Digital Life et aux ventes web. Troisième trimestre en hausse de +3,9%.

Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company s’établi à 20,2 M€ sur les neuf premiers mois de l’exercice 2020, en retrait de 13,2 %.

Après un premier semestre en repli de 21,8 %, le troisième trimestre a enregistré un fort rebond, qui a permis de réduire significativement cet écart. Le chiffre d’affaires trimestriel s’est ainsi fortement amélioré en séquentiel, à 8,0 M€ au T3 2020 après 6,2 M€ au T2 2020, soit une hausse de 29 %.

Par activité, le pôle Home Digital Life a démontré sa capacité de résilience, avec un retour rapide à un niveau d’activité normatif. Pour les 9 premiers mois, le chiffre d’affaires HDL a totalement absorbé l’effet du confinement lié à la crise sanitaire et est en progression de +1,7 %. Le T3 2020 ressort ainsi en croissance de +25,5% comparé au T3 2019. Et en rythme séquentiel, le pôle est en hausse de +50% au T3 2020 comparé au T2 2020.

L’activité Digital Broadband, en baisse de 59,7%, reste fortement pénalisée par l’arrêt des déploiements depuis janvier. Le pôle industrie a réalisé son carnet de commande malgré la crise, mais sans visibilité sur les prochains mois.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires annuel 2020 publié le lundi 18 janvier 2021 après Bourse

