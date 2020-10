SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE PARISIENNE DE LA PERLE ET DES PIERRES PRECIEUSES

Société Anonyme au capital de 1.170.000 Euros

Siège social : 48, avenue Victor Hugo - 75116 Paris

RCS Paris B 308 410





La Société SAIPPPP a, conformément à ses statuts, clôturé son exercice social le 31 décembre 2019.

Elle devait donc réunir son Assemblée annuelle en vue d’approuver les comptes de l’exercice au plus tard le 30 juin 2020.

Du fait de difficultés dans la préparation des comptes annuels de la Société comme il a été exposé dans une requête soumise au Président du Tribunal de Commerce de Paris, le Conseil d’Administration a été amené à constater que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ne pouvaient pas être approuvés dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l’exercice, conformément à l’article L.225-100 du Code de Commerce.

Conformément aux articles L.225-100 et R.225-64 du Code de Commerce, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a, par Ordonnance du 15 septembre 2020, autorisé la Société à reporter la tenue de son Assemblée Générale jusqu’au 31 décembre 2020.

Ce décalage s’explique par la situation sanitaire actuelle. SAIPPPP "tient, en priorité, à assurer la santé et la sécurité de ses actionnaires, tout en maintenant leurs droits de participation dans les meilleures conditions à son Assemblée Générale annuelle".

La date de l'Assemblée Générale annuelle sera communiquée ultérieurement, conformément aux dispositions en vigueur.

A propos de SAIPPPP :

La Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuses (SAIPPPP) gère directement et indirectement des actifs immobiliers:

- Un bien immobilier situé 38 rue Croix des Petits Champs via la SNC Paris Croix des Petits Champs (75001 Paris).

- Un immeuble situé Avenida Nicolas de Pierola n°508-540, Esquina con la Avenida Garcilaso de La Vega n°711-795 à Lima (Pérou) via sa filiale portugaise " Grandidiérite".



SAIPPPP est cotée sur le marché Euronext Access Paris de Nyse Euronext Paris.

Pièce jointe