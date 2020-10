Gonesse, le 15 octobre 2020

GROUPE MANUTAN

Chiffre d’Affaires du 4ème trimestre 2019/2020

Retour de la croissance lors du 4ème trimestre

Pour l’ensemble de l’exercice 2019/2020, le chiffre d’affaires du groupe enregistre une légère croissance par rapport à l’exercice précédent, dans le contexte économique très perturbé lié à la crise sanitaire.

En milliers d’euros CA à fin septembre 2020 CA à fin septembre 2019 T4 2020 T4 2019 T3 2020 T3 2019 T2 2020 T2 2019 T1 2020 T1 2019 Chiffre d’affaires à périmètre constant 755 454 768 242 213 049 205 399 178 598 190 484 172 522 179 748 191 286 192 612 Contribution des sociétés acquises* 24 251 5 643 5 958 5 643 5 860 0 6 696 0 5 737 0 Chiffre d'affaires total 779 705 773 885 219 007 211 042 184 458 190 484 179 218 179 748 197 023 192 612

*Acquisition de la société Kruizinga le 14 juin 2019

Durant l’exercice 2019/2020, le chiffre d’affaires du Groupe Manutan s’établit à 779,7 millions d’euros contre 773,9 millions d’euros l’exercice précédent, soit une hausse de +0,8% (-1,6% à périmètre, change et jours constants, avec un effet périmètre de +2,4%, un effet de change de -0,04% et un effet jours de +0,05%).

Au quatrième trimestre de l’exercice, l’activité du Groupe Manutan est en croissance de +3,8% par rapport au même trimestre de l’exercice 2018/2019. Cette hausse d’activité s’élève à +3,6% à change et jours constants (avec un effet de change de +0,03% et un effet jours de +0,1%). Le chiffre d’affaires s’établit donc à 219,0 millions d’euros contre 211,0 millions d’euros pour le quatrième trimestre de l’exercice précédent.

Du point de vue de ses zones opérationnelles, le Groupe présente un paysage hétérogène :

En milliers d'euros CA à fin septembre 2020 CA à fin septembre 2019 T4 2020 T4 2019 T3 2020 T3 2019 T2 2020 T2 2019 T1 2020 T1 2019 Entreprises 593 705 573 296 145 202 139 363 147 466 139 039 152 078 150 229 148 959 144 665 Sud 284 905 269 953 68 427 62 544 75 285 65 805 69 506 71 546 71 687 70 059 Centre 143 552 126 482 35 799 33 880 33 448 29 012 38 693 32 713 35 613 30 877 Ouest 106 454 114 577 27 954 29 544 24 583 28 713 27 065 29 611 26 852 26 709 Nord 35 160 38 892 8 165 7 874 8 897 9 664 9 104 10 488 8 995 10 867 Est 23 634 23 392 4 858 5 522 5 253 5 846 7 710 5 871 5 812 6 153 Collectivités 186 000 200 589 73 805 71 679 36 992 51 445 27 140 29 519 48 064 47 947 Sud 186 000 200 589 73 805 71 679 36 992 51 445 27 140 29 519 48 064 47 947 TOTAL 779 705 773 885 219 007 211 042 184 458 190 484 179 218 179 748 197 023 192 612

A périmètre, change et jours constants 1er

Trimestre 2ème

Trimestre 3ème

Trimestre 4ème

Trimestre Exercice Entreprises -0,6% -5,0% +2,8% +4,0% +0,2% Sud +3,6% -4,1% +13,8% +9,3% +5,4% Centre -2,7% -3,7% -3,2% +5,3% -0,8% Ouest -3,7% -12,9% -12,2% -6,2% -8,8% Nord -14,3% -11,8% -5,0% +2,6% -7,9% Est -1,1% +30,0% -4,5% -8,6% +4,0% Collectivités +2,8% -9,5% -27,4% +3,0% -6,8% Sud +2,8% -9,5% -27,4% +3,0% -6,8% TOTAL +0,2% -5,7% -5,4% +3,6% -1,6%

La croissance de la division Entreprises au quatrième trimestre (+4,0%) est principalement portée par la zone Sud et Centre. La zone Nord est à nouveau en croissance après 3 trimestres en recul. La zone Est se voit impactée par un fort recul de la Pologne, qui reste néanmoins en forte croissance sur l’ensemble de l’année. La zone Ouest continue d’être impactée par le ralentissement d’activité lié à la pandémie.



L’activité de la division Collectivités renoue avec la croissance au quatrième trimestre (+3,0%), après le recul des deux trimestres précédents, en lien avec la fermeture des établissements scolaires pendant la période de confinement en France.

Les priorités du Groupe restent centrées sur l’ajustement et le développement de son offre produits et services pour répondre au mieux à l’évolution des besoins de ses clients, tout en assurant la sécurité de ses partenaires et de ses collaborateurs. La crise sanitaire a permis au Groupe d’accélérer ses investissements sur le Digital, qui a pleinement contribué à la croissance sur l’exercice. Tous les entrepôts sont restés et restent opérationnels avec un maintien des consignes et mesures barrières préconisées par les autorités sanitaires dans chaque pays où le Groupe opère.

Dans ce contexte toujours incertain, les impacts sur les mois à venir restent difficiles à estimer mais Manutan continue de mettre tout en œuvre pour les minimiser, tout en continuant à préparer l’avenir et à s’appuyer sur ses atouts fondamentaux qui restent solides.

