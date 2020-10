CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS 2020 : -11% à 28,9 M€

Maintien d’une visibilité commerciale limitée

sur les prochains trimestres





Noisy-le-Grand, France, le 15 octobre 2020, 18h00 – EasyVista (FR0010246322 – ALEZV – Eligible PEA PME), acteur majeur de l’IT Service Management en Europe et aux Etats-Unis, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non-audité des neuf premiers mois de l’exercice 2020.

en M€ 9 mois 2019 9 mois 2020 Variation Licences renouvelables 13,34 11,91 -11% Managed Services 1,42 2,34 +66% SaaS classiques 6,88 4,37 -36% Maintenance 4,03 3,97 -2% Total CA récurrent 25,67 22,59 -12% Licences classiques 2,00 1,88 -6% PS 4,73 4,46 -6% CA consolidé 32,40 28,93 -11%

Sylvain Gauthier, Président-Directeur Général d’EasyVista, déclare : « Le contexte économique actuel lié à la pandémie continue d’impacter notre activité qui ressort en baisse de 11% sur les neuf premiers mois de 2020 par rapport à l’an dernier. Ces chiffres viennent confirmer l’attentisme de nos clients. Si la visibilité limitée sur les prochains trimestres persiste, du fait de l’allongement des cycles de décision lié à la situation sanitaire, nous restons confiants dans les perspectives à plus long terme. Celles-ci resteront portées par les besoins accrus des organisations en termes de digitalisation, ce qui se traduit dès à présent par une activité commerciale soutenue sur la base installée. À l’inverse, la conquête de nouveaux clients demeure pénalisée par la pandémie ».

Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2020, le chiffre d’affaires s’est établi à 28,9 M€, un recul de 11% principalement lié à la décroissance des licences renouvelables dont le montant s’établit à 11,9 M€ contre 13,34 M€ en 2019. Malgré cette baisse d’activité, EasyVista a poursuivi l’expansion de son portefeuille clients au cours de la période. Dans le secteur privé, le groupe s’est distingué en France en enregistrant de nouveaux contrats avec Boiron dans l’homéopathie et Grand Vision dans la distribution d’optique. Aux États-Unis, le groupe a renforcé son portefeuille dans l’industrie avec Ingevity, acteur de la chimie coté au NYSE. Dans le secteur public en Europe du Sud, l’Hôpital de Matosinhos au Portugal et la Province de Frosinone en Italie, utilisent désormais les solutions EasyVista.

Projet d’offre publique d’achat simplifiée déposée par EasyVista holding sur les titres EasyVista

Tel qu’annoncé le 24 septembre dernier, EasyVista Holding, société contrôlée par des fonds gérés par Eurazeo PME, lesquels agissent de concert avec les fondateurs, des actionnaires historiques d’EasyVista et certains co-investisseurs financiers (Cathay Capital1, Momentum Invest et Isatis Capital2), détient, à la suite des négociations initiées le 23 juillet, un bloc d’actions de contrôle représentant 1.149.126 actions représentant 67,2% du capital d’EasyVista. Un projet d’offre publique d’achat simplifié a été déposé le 29 septembre 2020.



Le conseil d’administration de la Société émettra un avis motivé sur l’offre publique après obtention du rapport de l’expert indépendant.

Prochain communiqué financier :

Chiffre d’affaires annuel 2020, le 11 février 2021

À propos d’EasyVista

EasyVista est un éditeur mondial de solutions de Service Management et de Self-Help destinées à automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients des entreprises. En s’appuyant sur la puissance d’une plateforme ITSM et des technologies de Self-Help, IA et Micro Apps, EasyVista propose aux organisations une expérience utilisateur augmentée et contextualisée ; permettant ainsi une digitalisation des processus métiers, une réduction des coûts opérationnels et une amélioration de la satisfaction clients.

Aujourd’hui, EasyVista permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d’accélérer le changement en leur donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de nombreux secteurs d’activité, tels que les services financiers, la santé, l’enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l’industrie etc.





Contacts







EASYVISTA

Amélie Aliasghari

aaliasghari@easyvista.com

01 55 85 91 13























NewCap

Communication financière et relations investisseurs

Louis-Victor Delouvrier / Emmanuel Huynh

easyvista@newcap.eu

01 44 71 98 53











1 Via le FCPI Sino-French SME Fund dont la société de gestion est Cathay Capital Private Equity

2 Via le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite dont la société de gestion est Isatis Capital





Pièce jointe