L’innovation de Quadient récompensée lors des Parcel and Postal Technology International Awards 2020

Paris, le 15 octobre 2020

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, est fier d’annoncer que son système d'emballage automatisé CVP Everest a été désigné « Technologie de Tri et de Conditionnement de l'année » dans le cadre des Parcel and Postal Technology International (PPTI) Awards 2020. Les PPTI Awards, qui en sont à leur 12e édition, récompensent les innovations dans le domaine du colis et du courrier. Les noms des lauréats ont été annoncés cette semaine en direct de l’événement Parcel+Post Expo Virtual Live conference.

Au-delà du prix de « Technologie de Tri et de Conditionnement de l'année », la consigne colis Parcel Pending Lite de Quadient figurait parmi les finalistes de la catégorie « Innovation de l'année dans le dernier kilomètre ». Ces deux nominations témoignent de l’aspect innovant des solutions de Quadient pour la gestion des colis, que ce soit en amont du processus de traitement ou pour le dernier kilomètre de la distribution.

Les lauréats ont été désignés par un jury composé de hauts responsables du secteur à travers le monde. Le juge Khalil Daoud, président directeur de LibanPost, a déclaré : « Cette année, les projets et candidatures répondaient presque tous aux défis de la Covid-19 et de la croissance exponentielle de l’e-commerce. Les candidatures récompensées ont été jugées sur la flexibilité de leur offre et l’adaptation aux préférences des clients à chaque étape de la transaction, de manière uniforme, créant une synergie judicieuse pour optimiser le réseau de distribution ».

Le système d'emballage à grande vitesse CVP Everest de Quadient utilise la technologie de balayage 3D pour façonner des emballages sur mesure, aux dimensions optimales, autour de produits souples ou rigides de toutes tailles, à une cadence atteignant 1 100 emballages par heure. La CVP Everest crée le plus petit colis possible, ce qui permet de réduire les coûts de main-d'œuvre, d'expédition et de matériel, tout en contribuant au développement durable par l'élimination des excès d'emballage. La solution Parcel Pending Lite de Quadient, quant à elle, permet le dépôt et le retrait en libre-service et en toute sécurité par les utilisateurs, ce qui offre une meilleure expérience client avec le retrait sans contact, stimule le trafic en magasin et améliore l'efficacité opérationnelle.

« Nous sommes honorés que l’une de nos innovations ait reçu le prestigieux prix de la « Technologie de tri et de conditionnement de l'année », ainsi qu’une autre ait été finaliste dans la catégorie « Innovation dans le dernier kilomètre », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Alors que le commerce électronique et les volumes de colis continuent de croître, et dans le cadre de sa stratégie, Quadient est engagée à proposer de manière organique des solutions plus innovantes et de pointe pour livrer intelligemment les colis aux consommateurs à travers le monde ».

