October 15, 2020 12:30 ET

Clichy, le 15 octobre 2020

COMMUNIQUÉ





Résultats du 1er semestre 2020 du Groupe ADA

N°1 de la location de véhicules en France

Un volume d’activité maintenu à hauteur de 85%

Le mercredi 14 octobre 2020, le Conseil d’Administration a arrêté les comptes semestriels1 du Groupe ADA. Ceux-ci reflètent la résistance et la solidité du Groupe, dans un contexte sanitaire difficile et particulièrement impactant pour le marché du déplacement.

ACTIVITE DES ENSEIGNES DU GROUPE ADA 2





(en millions d’euros) 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Variation Chiffre d’affaires enseignes 41,2 48,4 -14,9% . Chiffre d’affaires VP 29,3 34,4 -14,8% . Chiffre d’affaires VU 11,9 14,0 -15,0%

Au 1er semestre 2020, le chiffre d’affaires des enseignes du Groupe ADA affiche une bonne résistance en se maintenant à un niveau de 85,1% par rapport à celui du 1er semestre 2019. Au 30 juin 2020 le groupe dispose de 1 191 agences, dont :

389 agences ADA ;

802 points de vente Point Loc by ADA.

Cette excellente activité du Groupe ADA s’explique par l’implication de son réseau de franchisés et licenciés de marque, qui ont majoritairement gardé leurs portes ouvertes pendant la période de confinement, mais aussi par le positionnement de proximité de ses points de vente. Le groupe a pu fournir, en particulier aux équipes soignantes, des solutions de mobilité accessibles 24h/24 et 7j/7 sur l’ensemble du territoire et à tout moment.

COMPTES SEMESTRIELS DU GROUPE ADA

Chiffres clés du compte de résultat consolidé du Groupe ADA

(en normes françaises)

(en milliers d’euros) 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Variation Chiffre d’affaires 42 957 48 497 -11% Résultat d’exploitation 727 2 235 -67% Résultat financier 39 63 -38% Résultat net part du groupe 560 1 996 -72%

Les activités du franchiseur ont été impactées, par le contexte sanitaire du premier semestre. Cet impact est toutefois mesuré et le résultat net reste largement positif.

Annexes

1 - Bilan consolidé du Groupe ADA (milliers d’euros) – En normes françaises

Actif 30/06/2020 31/12/2019 Ecarts d'acquisition nets 594 627 Immobilisations incorporelles nettes 15 227 14 649 Immobilisations corporelles nettes 3 901 2 701 Immobilisations financières 558 535 Actif immobilisé 20 280 18 512 Stocks et en-cours nets 153 272 Avances et acomptes 10 530 7 856 Créances clients nettes 54 546 43 870 Autres créances d’exploitation 2 684 5 140 Autres débiteurs 14 781 17 185 Comptes de régularisation 1 536 910 Disponibilités 5 746 3 483 Actif circulant 89 976 78 717 Total actif 110 256 97 229 Passif 30/06/2020 31/12/2019 Capital 4 442 4 442 Primes et autres réserves consolidées 24 820 20 513 Résultat de l'exercice 560 4 307 Capitaux Propres part du groupe 29 822 29 262 Intérêts minoritaires 0 0 Capitaux propres totaux 29 822 29 262 Provisions pour risques et charges 94 94 Emprunts et dettes financières 23 051 22 891 Dettes fournisseurs 28 569 17 650 Autres dettes 24 423 23 776 Comptes de régularisation 4 297 3 556 Dettes 80 340 67 873 Total passif 110 256 97 229

2 - Variation des capitaux propres consolidés (milliers d’euros) – En normes françaises

Capital Primes, réserves et résultats consolidées Capitaux propres part groupe Intérêts minoritaires Capitaux propres de l’ensemble consolidé Capitaux propres au 01/01/2020 4 442 24 820 29 262 0 29 262 Dividende distribué 0 0 0 0 0 Résultat 1er semestre 2020 0 560 560 0 560 Capitaux propres au 30/06/2020 4 442 25 380 29 822 0 29 822





Contact Presse : Image Sept

Charlotte MOURARET – cmouraret@image7.fr – 06 89 87 62 17

Une filiale du groupe Rousselet



1 Comptes non audités par les Commissaires aux comptes



2 Données financières non comptables









