Sensible amélioration des tendances au troisième trimestre 2020

dans les Vins et Spiritueux et la Mode et Maroquinerie

Paris, le 15 octobre 2020

Le groupe Christian Dior réalise sur les neuf premiers mois de 2020 des ventes de 30,3 milliards d’euros, en recul de 21 %. A périmètre et devises comparables, les ventes sont en baisse de 21 % par rapport à la même période de 2019. Le Groupe témoigne depuis le début de l’année d’une bonne capacité de résistance dans un environnement économique fortement perturbé par la grave crise sanitaire ayant entraîné l’arrêt total des voyages internationaux et la fermeture durant plusieurs mois de ses boutiques et de ses sites de production dans la plupart des pays.

Avec des ventes en recul de 7 % à périmètre et devises comparables, le Groupe connaît au troisième trimestre une amélioration sensible des tendances par rapport au premier semestre, notamment le retour à la croissance des activités Cognac et Mode & Maroquinerie. Les signes encourageants de reprise observés en juin pour plusieurs activités du Groupe se sont confirmés au troisième trimestre dans toutes les régions, en particulier aux Etats-Unis et en Asie qui est à nouveau en croissance sur la période.

Par groupe d’activités, l’évolution des ventes est la suivante :

En millions d’euros 9 premiers mois 2020 9 premiers mois 2019 Variation 2020 / 2019

9 premiers mois



Publiée Organique* Variation

T3 2020 /

T3 2019

Organique* Vins & Spiritueux 3 349 3 919 - 15 % - 15 % - 3 % Mode & Maroquinerie 13 934 15 873 - 12 % - 11 % + 12 % Parfums & Cosmétiques 3 674 4 912 - 25 % - 25 % - 16 % Montres & Joaillerie 2 266 3 261 - 31 % - 30 % - 14 % Distribution sélective 7 176 10 555 - 32 % - 31 % - 29 % Autres activités et éliminations (51) (122) ns ns ns Total 30 348 38 398 - 21 % - 21 % - 7%

* à structure et taux de change comparables. Pour les neuf premiers mois de 2020, l’effet de change est de -1 % et l’effet de périmètre est quasi-nul.

Pour le troisième trimestre 2020, l’effet de change est de -3 % et l’effet de périmètre est quasi-nul.

L’activité Vins et Spiritueux voit ses ventes reculer de 15 % à périmètre et devises comparables sur les neuf premiers mois de 2020 et de 3 % au troisième trimestre. Après une baisse sensible des volumes au second trimestre, l’activité Champagne connaît une amélioration au troisième trimestre dans toutes les régions. Le cognac Hennessy enregistre une forte reprise sur le dernier trimestre, tirée par les qualités VS dans un contexte de soutien exceptionnel à la consommation aux Etats-Unis.

L’année 2020 voit l’intégration pour la première fois de Château d’Esclans et Château du Galoupet, acquisitions de 2019 qui établissent une position forte de Moët Hennessy sur le marché porteur des vins rosés haut de gamme. Un nouveau rhum haut de gamme, Eminente, est lancé au troisième trimestre.

L’activité Mode & Maroquinerie enregistre une baisse de 11 % de ses ventes à périmètre et devises comparables sur les neuf premiers mois de 2020 dans un environnement marqué par la fermeture durant plusieurs mois des boutiques. Le troisième trimestre marque un fort rebond de l’activité, avec une croissance organique à deux chiffres des ventes. Louis Vuitton affiche une dynamique et une créativité toujours exceptionnelles, dans tous les domaines, aussi bien produits que défilés et événements clients. Les nouvelles collections sont présentées à l’occasion de défilés aux formats originaux, au sein du bâtiment mythique rénové de la Samaritaine à Paris ou encore à Shanghai et Tokyo. Plusieurs initiatives marquent le trimestre, comme la toile Jacquard Since 1854, inspirée par l’héritage de la Maison, le sac emblématique Capucines, réinterprété par six grands artistes contemporains et la collection LV Volt en joaillerie. Par ailleurs, Louis Vuitton se renforce de nouveau en production avec l’ouverture d’un nouvel atelier, en France, et poursuit son engagement d’une haute qualité artisanale et durable au service d’une créativité responsable. Christian Dior fait preuve d’une dynamique remarquable. Les nombreuses nouveautés comme le sac Dior Bobby et la veste Bar en maille rencontrent un excellent accueil. A la suite de son succès à Paris et Londres, l’exposition Christian Dior, Designer of Dreams ouvre à Shanghai. Les autres marques de mode ont connu une bonne amélioration de leur activité au troisième trimestre, notamment Fendi, Loewe et Celine.

L’activité Parfums & Cosmétiques enregistre une baisse de 25 % de ses ventes à périmètre et devises comparables sur les neuf premiers mois de 2020. Les grandes marques témoignent d’une bonne résistance dans un secteur marqué par la baisse du maquillage et des achats réalisés par les voyageurs internationaux, compensée en partie par le développement du soin. Les ventes en ligne connaissent une progression soutenue au troisième trimestre tandis qu’une amélioration sensible des tendances est observée dans les magasins. Parfums Christian Dior lance sa nouvelle fragrance J’adore Eau de Parfum Infinissime et poursuit le développement des soins Prestige et Capture. Guerlain enregistre une progression remarquable du soin avec les succès continus d’Abeille Royale et Orchidée Impériale. La nouvelle marque de soin Fenty Skin, développée par Rihanna, connaît un début très prometteur.

Le groupe d'activités Montres & Joaillerie voit ses ventes baisser de 30 % à périmètre et devises comparables sur les neuf premiers mois de 2020. Un rebond de la Chine est observé au troisième trimestre mais n’empêche pas l’activité globale de baisser de 14 % sur le trimestre. Bvlgari déploie sa nouvelle ligne de haute joaillerie Barocko. Ses nouveautés horlogères, présentées aux Geneva Watch Days, ont reçu un excellent accueil des distributeurs. Chaumet dévoile sa nouvelle collection de haute joaillerie Perspectives pour une exploration du thème de l’architecture. Dans le secteur horloger, TAG Heuer célèbre ses 160 ans avec de nouveaux modèles dans la ligne Carrera. Après le lancement de sa nouvelle montre connectée Spéciale Golf, la Maison devient Partenaire Officiel de la Porsche Golf Cup France.

Dans la Distribution sélective, les ventes sont en recul de 31 % à périmètre et devises comparables sur les neuf premiers mois de 2020. Sephora a démontré une bonne capacité de résistance durant la crise sanitaire entraînant la fermeture de la quasi-totalité de ses boutiques dans le monde pendant près de deux mois. Les ventes s’améliorent au troisième trimestre. Sephora gagne des parts de marché dans ses principales zones d’implantation grâce notamment à la forte progression de ses ventes en ligne. Soutenue par une offre innovante et variée, la dynamique des produits de soin est forte. DFS connaît un recul significatif de son activité dans la plupart des destinations sous l’effet de l’arrêt total des voyages internationaux, qui ne montrent aucun signe d’amélioration.

PERSPECTIVES

Dans un contexte très perturbé, marqué par des incertitudes économiques et sanitaires qui perdurent, le groupe Christian Dior continuera de faire preuve de vigilance et de renforcer sa politique de maîtrise des coûts et de sélectivité des investissements. Le Groupe poursuivra une stratégie centrée sur la préservation de la valeur de ses marques en maintenant ses investissements en marketing et communication et en s’appuyant sur l’exceptionnelle qualité de ses produits et la réactivité de son organisation. Le Groupe compte sur le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes pour renforcer encore en 2020 son avance sur le marché mondial du luxe.

La décision de paiement d’un acompte sur le dividende sera débattue par le Conseil d’administration d’ici à la fin du mois et annoncée après sa tenue.

LVMH a déposé le 28 septembre ses conclusions auprès de la Cour de Justice du Delaware dans le cadre du contentieux l’opposant à Tiffany. A ce jour, neuf des dix autorisations règlementaires requises ont déjà été obtenues et LVMH anticipe de recevoir l’approbation de la Commission européenne d’ici à la fin d’octobre. Le procès est prévu le 5 janvier 2021.

Hormis les éléments mentionnés dans ce communiqué, il n'y a pas eu, au cours du trimestre et à la date de ce jour, d'évènement ou de changement de nature à affecter de façon significative la structure financière du Groupe.

Information réglementée liée à ce communiqué et présentation disponibles sur www.dior-finance.com.



ANNEXE

Groupe Christian Dior – Ventes par groupe d’activités et par trimestre

Ventes 2020 (en millions d’euros) Année 2020



Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités et éliminations Total



Premier trimestre 1 175 4 643 1 382 792 2 626 (22) 10 596 Deuxième trimestre 810 3 346 922 527 2 218 (26) 7 797 Premier semestre 1 985 7 989 2 304 1 319 4 844 (48) 18 393 Troisième trimestre 1 364 5 945 1 370 947 2 332 (3) 11 955 Neuf premiers mois 3 349 13 934 3 674 2 266 7 176 (51) 30 348





Ventes 2020 (croissance organique par rapport à la même période de 2019) Année 2020



Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités et éliminations Total



Premier trimestre -14% -10% -19% -26% -26% - -17% Deuxième trimestre -33% -37% -40% -52% -38% - -38% Premier semestre -23% -24% -29% -39% -33% - -28% Troisième trimestre -3% +12% -16% -14% -29% - -7% Neuf premiers mois -15% -11% -25% -30% -31% - -21%









Ventes 2019 (en millions d’euros) Année 2019



Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités et éliminations Total



Premier trimestre 1 349 5 111 1 687 1 046 3 510 (165) 12 538 Deuxième trimestre 1 137 5 314 1 549 1 089 3 588 (133) 12 544 Premier semestre 2 486 10 425 3 236 2 135 7 098 (298) 25 082 Troisième trimestre 1 433 5 448 1 676 1 126 3 457 176* 13 316 Neuf premiers mois 3 919 15 873 4 912 3 261 10 555 (122) 38 398

* Inclut la totalité des ventes de Belmond pour la période d’avril à septembre 2019.

Pièce jointe