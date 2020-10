MONTRÉAL, 15 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plastiques IPL Inc. (« IPLP » ou la « Société ») (TSX : IPLP) a annoncé aujourd’hui la réalisation du plan d’arrangement précédemment annoncé (l’« arrangement »), aux termes duquel Intelligent Packaging Limited Purchaser Inc. (l’« acquéreur »), entité contrôlée par certains fonds gérés par Madison Dearborn Partners, LLC (les « Fonds MDP »), dans laquelle une filiale à part entière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse ») détient maintenant une participation minoritaire, a acquis toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la Société (les « actions ») au prix de 10,00 $ CA en espèces chacune. L’arrangement, qui a été annoncé le 29 juillet 2020, a été approuvé par les actionnaires de la Société à l’assemblée extraordinaire tenue le 28 septembre 2020 et la Société a obtenu une ordonnance définitive de la Cour supérieure du Québec portant sur l’arrangement le 29 septembre 2020.



Les actions devraient être radiées de la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») vers le 16 octobre 2020. IPLP a demandé de cesser d’être un émetteur assujetti en vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable et, par le fait même, de se dégager de ses obligations d’information.

Les actionnaires qui ont des questions ou qui ont besoin d’aide pour déposer leurs actions en réponse à l’arrangement peuvent s’adresser à l’agent de sollicitation de procurations de la Société, D.F. King, par téléphone au 800 9264985 (en Amérique du Nord), au 416 6823825 (à frais virés) ou au 353 76 670 1238 (en Irlande), ou encore par courriel à l’adresse inquiries@dfking.com. Si vous avez des questions à propos du dépôt de vos actions en réponse à l’arrangement, notamment quant à la manière de remplir la lettre d’envoi, veuillez communiquer avec Société de fiducie Computershare du Canada, qui agit comme dépositaire aux termes de l’arrangement, au 1 800 5646253 (pour les actionnaires au Canada et aux États-Unis) ou au 1 514 9827555 (pour les actionnaires à l’extérieur du Canada et des États-Unis).

Information à fournir en vertu du système d’alerte

Conformément à l’arrangement, les Fonds MDP, soit Madison Dearborn Capital Partners VIIIA, L.P., Madison Dearborn Capital Partners VIII-C, L.P., Madison Dearborn Capital Partners VIII Executive-A, L.P. et Madison Dearborn Capital Partners VIII Executive-A2, L.P., ont acquis indirectement, par l’intermédiaire de l’acquéreur, un total de 54 647 125 actions au prix de 10,00 $ CA chacune, ce qui représente un prix total de 546 471 250,00 $ CA.

Immédiatement avant la prise d’effet de l’arrangement, les Fonds MDP ne détenaient aucune action et la Caisse détenait 14 683 023 actions, soit environ 27 % des actions émises et en circulation. Dans le cadre de l’arrangement, CDP Investissements inc. (« CDPI »), filiale à part entière de la Caisse, a indirectement acquis une participation dans l’acquéreur représentant environ 24,67 % des actions. Collectivement, les Fonds MDP, CDPI ainsi que les membres de leur groupe et les personnes avec qui ils ont des liens ont la propriété véritable et le contrôle d’un total de 54 647 125 actions, soit 100 % des actions émises et en circulation.

Le siège social d’IPLP est situé au 1000, rue Sherbrooke Ouest, bureau 700, Montréal (Québec) H3A 3G4. L’adresse des Fonds MDP est a/s Madison Dearborn Partners, LLC, Three First National Plaza, Suite 4600, 70 West Madison Street, Chicago, Illinois, United States 60602. L’adresse de la Caisse et de CDPI est la suivante : 1000, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 2B3.

Le présent communiqué de presse est publié, en partie, en vertu du Règlement 62-103 sur le système d’alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d’initiés, qui exige le dépôt d’une déclaration sous le profil d’IPLP dans SEDAR ( www.sedar.com ) contenant des renseignements supplémentaires sur les questions susmentionnées. On peut obtenir un exemplaire de cette déclaration sur demande adressée à Annie Terry au 312 895-1142.

À propos d’IPLP

IPLP est un fournisseur de premier ordre de solutions de produits d’emballage durables principalement dans les marchés de l’alimentation, de la consommation, de l’agriculture, de la logistique et de l’environnement, présent au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Belgique, en Chine et au Mexique. IPLP compte environ 2 000 employés et possède des bureaux à Montréal et à Dublin. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site Web de la Société au www.iplglobal.com .

Déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment des déclarations concernant la radiation de la cote des actions et le moment de celle-ci, ainsi que le fait qu’IPLP cessera d’être un émetteur assujetti et se dégagera de ses obligations d’information. Souvent, mais pas toujours, les déclarations prospectives se reconnaissent à l’emploi de verbes ou d’expressions comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « croire », « estimer », « planifier », « prévoir » ou « continuer », éventuellement employés à la forme négative, au futur ou au conditionnel, ainsi qu’à l’emploi de termes comme « perspective » ou « prévision » ou d’autres termes semblables.

Même si la Société croit que les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont fondées sur de l’information et des hypothèses qui sont contemporaines, raisonnables et complètes, ces déclarations sont, par leur nature, assujetties à un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans que la direction présente dans ces déclarations prospectives, notamment le risque de ne pas obtenir l’approbation définitive de la TSX ou une ordonnance des autorités en valeurs mobilières. La Société avise le lecteur que les hypothèses et facteurs importants qui précèdent ne sont pas exhaustifs et que d’autres facteurs pourraient avoir une incidence défavorable sur ses résultats. Les autres documents publics de la Société, qui peuvent être consultés au www.sedar.com et au www.iplglobal.com , contiennent des renseignements supplémentaires sur les risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels d’IPLP diffèrent des attentes actuelles.

Les déclarations prospectives du présent communiqué décrivent les attentes de la Société en date des présentes et, par conséquent, elles sont susceptibles de changer après cette date. Sauf exigence des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, la Société n’est pas tenue de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives du présent communiqué, que ce soit notamment en raison de nouvelles données ou d’événements futurs. Le lecteur ne doit pas prêter foi indûment aux déclarations prospectives.

Personneressource pour les investisseurs

Paul Meade, chef, Relations avec les investisseurs, +353 87 0655368