Avec la demande grandissante à travers la province du Québec, le Club devait se munir d’un entrepôt assez grand pour rejoindre de plus en plus d’enfants et de jeunes, où qu’ils soient. Maintenant situé à Varennes, le nouvel entrepôt est plus deux fois plus grand, et permet de recevoir et livrer la nourriture de manière plus efficace. Il s’agit d’un jalon important dans l’histoire du Club des petits déjeuners!

MONTRÉAL, 15 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Face à la hausse de la demande pour des programmes d’alimentation scolaire, le Club des petits déjeuners rassure la population sur ses capacités à répondre à cette croissance. Le Club a récemment mis en place les conditions propices afin de répondre à une forte demande de livraison de denrées, entre autres grâce à son nouvel entrepôt de 16 500 pieds carrés situé à Varennes. Avec le soutien collectif de ses donateurs, de ses partenaires ainsi que des gouvernements, dont le Ministère de l’Éducation du Québec, le Club dispose maintenant de la marge de manœuvre nécessaire afin d’implanter un programme de petits déjeuners dans près de 700 écoles au Québec. Cette étape marque un autre pas vers un programme d’alimentation scolaire national et permettra de rejoindre un maximum d’enfants dans la province.

Selon Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation du Québec, se présenter à l’école le ventre vide représente un réel enjeu pour la réussite scolaire et le cheminement académique des enfants. Ayant lui-même été enseignant avant de faire son entrée dans le monde politique, il sait à quel point la mission du Club est importante.

« Nous sommes très fiers de soutenir le Club des petits déjeuners et de participer à cette importante annonce du déménagement de l’entrepôt. Les bienfaits d’une saine alimentation sur la réussite scolaire sont indéniables et c’est pourquoi le gouvernement est au rendez-vous pour soutenir la mission d’aide alimentaire de l’organisme. L’annonce d’aujourd’hui permettra au Club de soutenir davantage d’élèves dans le besoin. Toute mes félicitations à l’équipe pour le travail colossal des derniers mois. »

- Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation

En emménageant dans ce nouvel espace, le Club des petits déjeuners se donne les moyens de rejoindre le plus d’enfants possible tout en demeurant agile et flexible. Depuis quelques mois, l’ancien entrepôt du Club, situé à Boucherville, était occupé à plus de 127 % de sa capacité. L’entrepôt de Varennes permettra une optimisation des opérations, en plus d’offrir des conditions idéales au Club dans la poursuite de sa mission.

« Cet entrepôt est une preuve tangible de la forte croissance des besoins alimentaires à travers la province. Il s’agit désormais d’un enfant sur trois qui se rend à l’école le ventre vide au pays. Cette nouvelle étape ouvre la voie pour les défis que nous aurons à surmonter dans un futur proche. »

- Tommy Kulczyk, directeur général du Club des petits déjeuners

« Nous avons le privilège de travailler aux côtés de partenaires alimentaires et financiers incroyables, tout en bénéficiant d’un écosystème dévoué à la cause que nous défendons. Ce que l’on souligne aujourd’hui est d’une importance capitale. »

- Marie-Josée Lapratte, codirectrice nationale des programmes

Depuis le début de la pandémie, le Club a dû faire preuve d’une grande agilité pour soutenir les enfants alors que les programmes mis en place dans les écoles doivent constamment ajuster leurs pratiques selon les recommandations de la Santé publique Afin de respecter la distanciation physique et de limiter les manipulations, un menu froid incluant des aliments emballés individuellement est maintenant instauré dans les écoles. Ce changement opérationnel a un effet considérable sur les ressources alimentaires du Club des petits déjeuners, qui distribue, chaque jour, plus de 50 000 repas dans 424 écoles du Québec.

D’après les données recueillies par le Club des petits déjeuner avant la pandémie, c’est plus d’un million d’enfants qui arrivaient à l’école le ventre vide. Pour l’année scolaire en cours, ce nombre pourrait grimper à plus de 2 millions. À ce jour, les chiffres démontrent une croissance de la demande de plus de 20 % dans les programmes du Club. Aujourd’hui, ce sont 1 887 écoles à travers le pays qui bénéficient des services de l’organisme.

Afin de répondre aux besoins grandissants des enfants, le Club lançait une campagne de financement d’une envergure sans précédent en août dernier. Pour contribuer à cette campagne de la rentrée du Club des petits déjeuners, visitez le site clubdejeuner.org/rentreescolaire2020 ou textez CLUB au 20222.

À propos du Club des petits déjeuners

Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gestion, l’approche du Club permet d’offrir bien plus qu’un petit déjeuner aux enfants, reposant sur l’engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Présent sur l’ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 257 000 enfants canadiens dans 1 887 établissements scolaires au pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

