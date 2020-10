BOUCHERVILLE, Québec, 15 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL, GCL.DB.A) (« Colabor » ou la « Société »), divulgue ses résultats pour le troisième trimestre et la période de 36 semaines clos le 5 septembre 2020.



Faits saillants financiers du troisième trimestre de 2020 :

Diminution des ventes à 120,9 millions $ comparativement à 165,8 millions $ lors de la période correspondante de 2019 résultant principalement de la fin d'un contrat dans les activités de Distribution spécialisée, par la non-reconduction de contrats moins profitables dans le secteur Distribution broadline et par les effets de la pandémie;

Diminution du résultat net lié aux activités poursuivies à 3,4 millions $ comparativement à 3,7 millions $ lors de la période correspondante de 2019;

Augmentation du BAIIA ajusté (1) à 10,1 millions $ ou 8,4 % des ventes comparativement à 8,5 millions $ ou 5,1 % des ventes lors de la période correspondante en 2019. En excluant l'effet de l'adoption IFRS 16, le BAIIA ajusté en proportion des ventes est de 6,8 %, une nette amélioration par rapport à 2019; et

à 10,1 millions $ ou 8,4 % des ventes comparativement à 8,5 millions $ ou 5,1 % des ventes lors de la période correspondante en 2019. En excluant l'effet de l'adoption IFRS 16, le BAIIA ajusté en proportion des ventes est de 6,8 %, une nette amélioration par rapport à 2019; et Diminution de la dette nette(2) à 56,2 millions $ comparativement à 68,2 millions $ au 28 décembre 2019, portant le ratio d'endettement(3) à 1.9x au 5 septembre 2020 (ou 2.4x en excluant l'effet de l'adoption IFRS 16), comparativement à 2.5x au 28 décembre 2019.

Tableau des faits saillants financiers du troisième trimestre de 2020 :

Faits saillants financiers 12 semaines 36 semaines (en milliers de $, sauf les pourcentages, les données par action et le ratio d'endettement) 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Ventes des activités poursuivies 120 931 165 803 328 002 473 059 BAIIA ajusté(1) 10 143 8 485 21 454 19 460 Marge du BAIIA ajusté(1) (en %) 8,4 5,1 6,5 4,1 Résultat net lié aux activités poursuivies 3 441 3 682 3 178 5 557 Résultat net de la période 1 789 1 710 (9 423 ) 8 015 Par action - de base et dilué ($) 0,02 0,02 (0,09 ) 0,08 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 17 238 18 566 26 068 23 551 Situation financière Au 5 septembre Au 28 décembre 2020 2019 Dette nette(2) 56 241 68 155 Ratio d'endettement(3) 1.9x 2.5x

(1) Mesure non conforme aux IFRS. Se référer au tableau du rapprochement du résultat net au BAIIA ajusté et à la rubrique 6 « Mesures de performance non conformes aux IFRS » du rapport de gestion. Le BAIIA ajusté correspond au résultat opérationnel avant les frais non liés aux opérations courantes, l'amortissement et les charges relatives aux régimes de rémunération à base d'actions. Le BAIIA ajusté de 2019 n'a pas été ajusté pour refléter les impacts de l'adoption de la norme IFRS 16.

(2) Mesure non conforme aux IFRS. Se référer à la rubrique 6 « Mesures de performance non conformes aux IFRS » du rapport de gestion. La dette nette correspond à l’endettement bancaire, la portion à court terme de la dette à long terme, la dette à long terme et les débentures convertibles net de l'encaisse.

(3) Le ratio d'endettement est un indicateur de la capacité de la Société à s'acquitter de sa dette à long terme. Il est défini comme le ratio de la dette nette / BAIIA ajusté des 12 derniers mois. Se référer à la rubrique 6 « Mesures de performance non conformes aux IFRS » du rapport de gestion.

« Je suis très satisfait de nos résultats du troisième trimestre. Nous avons amélioré la rentabilité, généré d'importants flux de trésorerie, réduit notre dette nette et renforcé notre bilan. Dans le contexte actuel, cela démontre la résilience de notre modèle d'affaires diversifié et notre capacité d'adaptation. Avec la vente de notre division de l'Ontario et son impact négatif sur notre rentabilité derrière nous, nous sommes dans une meilleure position opérationnelle et financière que nous ne l'avons été depuis de nombreuses années. », s'est exprimé M. Frenette, président et chef de la direction de Colabor.

Résultats du troisième trimestre de 2020

Les ventes consolidées du troisième trimestre ont atteint 120,9 millions $ comparativement à 165,8 millions $ lors du trimestre correspondant de 2019, soit une baisse de 27,1 %. La baisse des ventes du secteur Distribution de 33,5 % s'explique par un montant de 18,0 millions $ lié à la fin d'un contrat provenant de la Distribution spécialisée, un montant de 9,1 millions $ suite à la décision de cesser de desservir certains contrats non-profitables au cours du quatrième trimestre de 2019 dans la Distribution broadline, ainsi qu'à la baisse du volume relié à la pandémie pour notre clientèle de la restauration, compensée en partie par l'augmentation du volume provenant de notre clientèle de détails. Les ventes du secteur Grossiste ont diminué de 10,5 % et s'explique par une baisse de volume reliée à la pandémie et par une baisse des ventes intersectorielles.

Le BAIIA ajusté(1) provenant des activités poursuivies a atteint 10,1 millions $ ou 8,4 % des ventes des activités poursuivies comparativement à 8,5 millions $ ou 5,1 %, une hausse de 19,5 %. L'amélioration, en pourcentage des ventes, s’explique essentiellement par une amélioration de la marge brute suite aux décisions de cesser de desservir des clients moins profitables, par le déploiement de mesures d'optimisation des opérations, l’adoption de la norme IFRS 16, la diminution des charges salariales provenant des mesures prises dans le cadre de la pandémie et la subvention salariale d'urgence du Canada (« SSUC ») de 0,9 million $, mitigée par la baisse des ventes reliée à la pandémie et par l'effet défavorable du renversement de provisions expliqué par des règlements favorables de CNESST totalisant 0,2 million $ lors de la période correspondante de 2019. En excluant l'impact de l'adoption de la norme IFRS 16, la SSUC et l'effet du renversement de CNESST, la marge du BAIIA ajusté(1) pour le troisième trimestre de 2020 aurait été de 5,8 %.

Le résultat net lié aux activités poursuivies s'est établi à 3,4 millions $, en baisse de 6,5 % comparativement à 3,7 millions $ lors du trimestre équivalent de l'exercice précédent résultant essentiellement de la hausse de la charge d'amortissement et de la charge d'impôts, mitigée par la hausse du BAIIA ajusté(1) et la diminution des charges financières.

Le résultat net du troisième trimestre s'est établi à 1,8 million $ comparativement à 1,7 million $, lors de la période correspondante de 2019. La variation s’explique principalement par les éléments ci-haut mentionnés et par la diminution de 0,3 million $ de la perte nette liée aux activités abandonnées.

Résultats de la période de 36 semaines de 2020

Les ventes consolidées cumulatives ont atteint 328,0 millions $ comparativement à 473,1 millions $ lors de la période correspondante de 2019, soit une diminution de 30,7 % provenant principalement du segment Distribution. Le BAIIA ajusté(1) cumulatif des activités poursuivies a atteint 21,5 millions $ comparativement à 19,5 millions $ lors de la période correspondante de 2019, en hausse de 10,2 %. Le résultat net cumulatif des activités poursuivies s'est établi à 3,2 millions $, ou 0,03 $ par action, comparativement à 5,6 millions $, ou 0,06 $ par action lors de la période correspondante de 2019.

Flux de trésorerie et situation financière

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, lors du troisième trimestre, ont atteint 17,2 millions $ par rapport à 18,6 million $ pour la période correspondante en 2019. Cette baisse s'explique principalement par une utilisation supérieure du fonds de roulement(4), mitigée par le reclassement aux activités de financement des paiements de contrats simples à la suite de l'adoption de la norme IFRS 16 et par la hausse du BAIIA ajusté(1).

Au 5 septembre 2020, le fonds de roulement(4) de la Société s’est chiffré à 34,9 millions $, en baisse par rapport à 58,1 millions $ à la fin de l'exercice 2019. Cette variation s'explique essentiellement par l'arrêt des activités en Ontario et du niveau réduit d'activités causé par la pandémie.

Au 5 septembre 2020, la dette nette(2) de la Société, y compris les débentures convertibles et l'endettement bancaire, était en baisse à 56,2 millions $, comparativement à 68,2 millions $ à la fin de l'exercice 2019. Cette diminution provient principalement de la hausse des flux de trésorerie générés par les opérations courantes au cours de la période de 36 semaines et de la vente de la majorité des actifs de la division Summit permettant de rembourser la facilité de crédit au cours des premiers trimestres de 2020 et d'augmenter notre trésorerie.

Perspectives

Pandémie de la Covid-19

Bien que le déconfinement presque complet et qu’une reprise graduelle des activités a eu lieu au cours du troisième trimestre, la Société a continué à subir des répercussions compte tenu des mesures sanitaires exigées par la santé publique. Avec l’arrivée de la deuxième vague et la fermeture partielle des restaurants dans certaines régions du Québec, la Société s'attend à continuer de subir certaines répercussions au cours des prochains mois sans toutefois avoir une incidence négative importante sur ses liquidités disponibles. Au cours du deuxième trimestre, la Société a prolongé l'échéance de sa facilité de crédit et de sa dette subordonnée qui, combinés aux résultats des trois premiers trimestres de 2020, permettront à Colabor de poursuivre son plan 2020.

« Malgré l'incertitude entourant la pandémie et sa deuxième vague, Colabor demeure confiant quant aux résultats des prochains mois. Nous continuerons de suivre de près l'évolution de la pandémie et mettrons rapidement en place les mesures nécessaires tout comme nous l'avons fait lors de la première vague afin de minimiser les impacts. Nos priorités demeurent les mêmes, soit aider et protéger nos clients, fournisseurs et employés tout en travaillant sur nos objectifs fixés initialement pour 2020, c'est-à-dire d'accroître la rentabilité et conséquemment de créer de la valeur pour nos actionnaires. » a commenté Louis Frenette.

Mesures non conformes aux IFRS

L'information comprise dans ce communiqué renferme certains renseignements qui ne sont pas des mesures du rendement conformes aux IFRS, notamment la notion de bénéfice avant frais financiers, amortissements et impôts sur les bénéfices (« BAIIA ») ajusté(1). Étant donné que ces notions ne sont pas définies par les IFRS, elles pourraient ne pas être comparables avec celles d'autres sociétés. Se référer au rapport de gestion de la Société à la rubrique 6 « Mesures de performance non conformes aux IFRS ».

Rapprochement du résultat net au BAIIA ajusté(1) 12 semaines 36 semaines (en milliers de dollars) 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Résultat net lié aux activités poursuivies 3 441 3 682 3 178 5 557 Charges d’impôts 1 938 705 1 491 1 864 Charges financières 1 443 1 572 4 737 5 215 Résultat opérationnel 6 822 5 959 9 406 12 636 Charges relatives aux régimes de rémunération à base d'actions 48 244 225 (24 ) Frais non liés aux opérations courantes (121 ) — 1 467 178 Amortissements 3 394 2 282 10 356 6 670 BAIIA ajusté(1) 10 143 8 485 21 454 19 460

(4) Le fonds de roulement est un indicateur de la capacité de la Société à couvrir ses passifs à court terme au moyen de ses actifs à court terme, voir rubrique 3.2 « Situation financière » du rapport de gestion pour le détail du calcul.

Informations additionnelles

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l’information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Colabor et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s’attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d’autres expressions de même nature à l’égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les projections financières, les résultats d’exploitation et la performance économique futurs de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d’exploitation, au rendement ainsi qu’aux perspectives et aux occasions d’affaires que Colabor juge raisonnables au moment de les formuler. Se reporter plus particulièrement à la rubrique 2.2 « Stratégies de développement et perspectives d'avenir » du rapport de gestion. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l’information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Colabor. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique 10 « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société. Ces facteurs n’ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Colabor, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s’appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le rapport de gestion, renseignements qui représentent les attentes de Colabor à la date du présent rapport de gestion (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n’oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf si la loi l’exige.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec, dans les provinces de l’Atlantique et l'Ontario, ainsi que celui au détail. À travers ces deux secteurs, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment des viandes, poissons frais et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution broadline.

