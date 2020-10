DELSON, Québec, 15 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 31 août 2020. La Société a déclaré un bénéfice net de 6,7 millions $ ou 0,78 $ par action comparativement à un bénéfice net de 2,5 million $ ou 0,29 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé s’est élevé à 138,8 millions $, comparativement à 130,6 millions $ l'an dernier. Les ventes au Canada ont augmenté de 9 % par rapport à l’an dernier alors qu’aux États-Unis, les ventes ont diminué de 6 % en dollars canadiens et les ventes à l’exportation ont chuté de 23 %. Du côté des opérations, les frais de vente et charges administratives et générales ont diminué globalement de 1,6 million $.



Pour les neuf mois terminés le 31 août 2020, la Société a déclaré un bénéfice net de 8,0 million $ ou 0,94 $ par action comparativement à un bénéfice net de 2,8 millions $ ou 0,33 $ par action il y a un an. Le chiffre d'affaires consolidé s’est élevé à 331,5 millions $ comparativement à 342,5 millions $ l'an dernier. Les ventes au Canada ont diminué de 1 % par rapport à l’an dernier alors qu’aux États-Unis, les ventes ont diminué de 9 % en dollars canadiens et les ventes à l’exportation ont chuté de 25 %. Du côté des opérations, les frais de vente et charges administratives et générales ont diminué globalement de 6,7 millions $.

La Société a pu profiter des restrictions de déplacement imposées par les gouvernements canadien et provinciaux au troisième trimestre. Étant donné que de nombreux clients n'ont pu voyager pendant l'été, ils ont décidé d'investir dans leurs propriétés et ont eu un fort impact sur la demande des produits de la Société. La Société a également profité au troisième trimestre des mesures prises au deuxième trimestre pour réduire ses coûts et améliorer son efficacité opérationnelle. De plus, les ventes à l’exportation sont toujours affectées par la pandémie de COVID-19 et ont également été affectées par la grève au port de Montréal.

« Le résultat du troisième trimestre 2020 de Goodfellow se caractérise par les effets drastiques et sévères sur l’offre et la demande reliés à la pandémie. La Société a néanmoins réussi a capitaliser sur la hausse de la demande et les prix en croissance des commodités et des produits saisonniers. »

Goodfellow inc. est un distributeur de bois, de matériaux de construction et de couvre-plancher. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (Symbole : GDL).







GOODFELLOW INC. États consolidés du résultat global Pour les périodes de trois mois et de neuf mois terminés le 31 août 2020 et 2019 (en milliers de dollars, sauf les montants par action) Non audités Trois mois terminés le Neuf mois terminés le 31 août

2020 31 août

2019 31 août

2020 31 août

2019 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 138 843 130 594 331 462 342 460 Charges Coût des ventes 111 030 106 840 266 748 278 088 Frais de vente et charges administratives et générales 17 835 19 426 51 413 58 053 (Gain) perte sur disposition d’immobilisations corporelles (1) - (11) 7 Charges financières nettes 679 895 2 152 2 449 129 543 127 161 320 302 338 597 Bénéfice avant impôt sur le résultat 9 300 3 433 11 160 3 863 Impôt sur le résultat 2 604 961 3 125 1 086 Total aux éléments du résultat global 6 696 2 472 8 035 2 777 Bénéfice net par action - De base 0,78 0,29 0,94 0,33 Bénéfice net par action - Dilué 0,78 0,29 0,94 0,32









GOODFELLOW INC. États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars) Non audités Au Au Au 31 août 30 novembre 31 août 2020 2019 2019 $ $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 1 884 2 364 1 546 Clients et autres débiteurs 64 511 48 498 65 216 Stocks 82 498 87 339 99 761 Charges payées d’avance 2 077 2 563 2 552 Total des actifs courants 150 970 140 764 169 075 Actifs non courants Immobilisations corporelles 31 536 32 838 32 754 Actifs incorporels 3 420 3 927 3 990 Actifs au titre de droits d’utilisation 15 113 - - Actifs au titre des régimes à prestations définies 2 188 2 222 2 700 Investissement dans une coentreprise 25 25 25 Autres actifs 753 805 849 Total des actifs non courants 53 035 39 817 40 318 Actifs totaux 204 005 180 581 209 393 Passifs Passifs courants Dette bancaire 23 872 31 204 56 579 Fournisseurs et autres créditeurs 35 818 29 048 32 216 Impôts à payer 3 246 734 667 Provision 1 514 1 470 316 Dividende à payer - 856 - Partie courante des obligations locatives 4 338 15 15 Total des passifs courants 68 788 63 327 89 793 Passifs non courants Provision - - 1 319 Obligations locatives 14 194 28 32 Impôt sur le résultat différé 2 269 3 209 3 652 Obligation au titre des régimes à prestations définies 734 609 159 Total des passifs non courants 17 197 3 846 5 162 Passifs totaux 85 985 67 173 94 955 Capitaux propres Capital social 9 424 9 424 9 152 Résultats non distribués 108 596 103 984 105 286 118 020 113 408 114 438 Passifs et capitaux propres totaux 204 005 180 581 209 393









GOODFELLOW INC. États consolidés des flux de trésorerie Pour les périodes de trois mois et neuf mois terminés le 31 août 2020 et 2019 (en milliers de dollars) Non audités Trois mois terminés le

Neuf mois terminés le

31 août

2020 31 août

2019 31 août

2020 31 août

2019 $ $ $ $ Activités opérationnelles Bénéfice net 6 696 2 472 8 035 2 777 Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des : Immobilisations corporelles 678 696 2 002 2 076 Actifs au titre de droits d’utilisation 1 084 - 3 265 - Actifs incorporels 183 173 546 516 Charge de désactualisation de la provision 18 3 54 10 Diminution de la provision - (28) (10) (28) Impôt sur le résultat 2 604 961 3 125 1 086 (Gain) perte sur disposition d’immobilisations corporelles (1) - (11) 7 Charges d’intérêts 187 603 825 1 708 Charges d’intérêts sur obligations locatives 167 - 520 - Déficit de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges 52 35 158 106 Autres actifs - - - 67 Autres (13) - 28 - 11 655 4 915 18 537 8 325 Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement 9 239 6 126 (3 915) (19 079) Intérêts payés (114) (580) (733) (1 791) Impôt sur le résultat recouvré (payé) 478 (152) (613) (828) 9 603 5 394 (5 261) (21 698) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 21 258 10 309 13 276 (13 373) Activités de financement Diminution nette de l’emprunt bancaire - (3 000) (5 000) (1 000) (Diminution) augmentation nette des acceptations bancaires (21 000) (12 000) (5 000) 13 000 Paiement d’obligations locatives (1 312) (4) (3 954) (10) Dividende payé - - (1 712) (851) (22 312) (15 004) (15 666) 11 139 Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (222) (263) (732) (488) Augmentation des actifs incorporels (3) (17) (39) (62) Produit de disposition d’immobilisations corporelles (1) - 13 8 (226) (280) (758) (542) Sorties nettes de trésorerie (1 280) (4 975) (3 148) (2 776) Situation de trésorerie au début de la période (708) 2 942 1 160 743 Situation de trésorerie à la fin de la période (1 988) (2 033) (1 988) (2 033) La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 1 884 1 546 1 884 1 546 Découvert bancaire (3 872) (3 579) (3 872) (3 579) (1 988) (2 033) (1 988) (2 033)









GOODFELLOW INC. États consolidés de la variation des capitaux propres Pour les périodes de neuf mois terminés le 31 août 2020 et 2019 (en milliers de dollars) Non audités Capital

social Résultats

non

distribués Total $ $ $ Solde au 30 novembre 2018 9 152 103 711 112 863 Bénéfice net - 2 777 2 777 Total aux éléments du résultat global - 2 777 2 777 Transactions avec les propriétaires de la Société Dividende - (851 ) (851 ) Changement de la rémunération en action - (351 ) (351 ) Solde au 31 août 2019 9 152 105 286 114 438 Solde au 30 novembre 2019 9 424 103 984 113 408 Ajustement de l’adoption IFRS 16, net de l’impôt de 940 $ - (2 567 ) (2 567 ) Solde au 1er décembre 2019 9 424 101 417 110 841 Bénéfice net - 8 035 8 035 Total aux éléments du résultat global - 8 035 8 035 Transactions avec les propriétaires de la Société Dividende - (856 ) (856 ) Solde au 31 août 2020 9 424 108 596 118 020