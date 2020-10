LONDRES, 15 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec la pandémie de COVID-19 qui pose cette année d'énormes difficultés aux centres d'appel dans le monde entier, les fournisseurs sont confrontés à des incertitudes supplémentaires en Europe et au Royaume-Uni alors qu'un Brexit sans accord est imminent et que la réglementation du Royaume-Uni affecte les travailleurs temporaires, selon un nouveau rapport publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), un cabinet mondial de conseil et de recherche technologique de premier plan.



Le rapport 2020 ISG Provider Lens™ Contact Center – Customer Experience Services (Services d'expérience client avec les centres de contact) pour l'Europe et le Royaume-Uni a constaté que les problèmes liés au commerce et aux effectifs restaient au premier plan de l'ordre du jour de l'industrie, alors même que la pandémie a entraîné des bouleversements rapides dans le comportement des consommateurs.

Les réformes de la réglementation IR35 au Royaume-Uni, qui limitent le rôle des travailleurs temporaires au Royaume-Uni, ont porté un coup à de nombreuses entreprises des secteurs public et privé qui embauchent des travailleurs freelance, des experts, des consultants numériques et d'autres types de travailleurs indépendants. Toutefois, ces mêmes nouvelles règles pourraient ouvrir des opportunités pour les organisations désireuses de collaborer avec des prestataires, des start-ups et des fournisseurs de technologie pour une délocalisation des effectifs proche et lointaine. Dans le même temps, les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE ont continué de planer sur la région, alors que de nombreux pays, en particulier l'Italie et le Royaume-Uni, ont été durement touchés par la pandémie.

« Les fournisseurs de centres d'appels en Europe et au Royaume-Uni font face à de graves interrogations économiques en plus des effets de la pandémie qui les ont contraints à changer de mode de fonctionnement du jour au lendemain », a déclaré Jan Erik Aase, directeur et leader mondial d'ISG Provider Lens Research. « Les incertitudes concernant le commerce et l'emploi ne font qu'aggraver les perturbations dans le secteur des centres d'appel. Mais de nombreux fournisseurs adoptent désormais des plateformes dans le cloud et d'autres technologies pour accroître leur flexibilité et offrir une meilleure expérience client ».

Comme dans d'autres régions, les confinements liés au COVID-19 ont obligé de nombreux fournisseurs à mettre en place des stratégies de télétravail à grande échelle. Le passage au télétravail peut apporter aux fournisseurs certains avantages, notamment une réduction des coûts et une main-d'œuvre potentielle plus importante, explique le rapport. Mais cela a également posé des difficultés liées à la formation, à la motivation des agents, aux rumeurs de fond et à la sécurité. Les entreprises se tournent vers la reconnaissance faciale, le verrouillage automatique d'écran, la biométrie vocale, les VPN et d'autres outils pour renforcer la sécurité des opérations basées sur le télétravail et le principe du BYOD (« apportez votre propre appareil »).



D'après le rapport, avec les avancées des technologies en matière de télétravail, un mélange sain de modèles en présentiel et en télétravail devrait voir le jour.

À l'échelle mondiale, la pandémie a entraîné une forte augmentation des volumes d'appels dans certains secteurs, tels que les voyages et les assurances, et une baisse dans d'autres, comme le commerce de détail. Avec la hausse des temps d'attente et l'augmentation des taux d'abandon des appels, les clients de tous âges adoptent les canaux numériques tels que les e-mails, la messagerie sociale et asynchrone, ce qui accroît le besoin d'expériences client personnalisées et omnicanales. Même s'ils ont été déclenchés par la pandémie, ces changements sont susceptibles d'être irréversibles, selon le rapport.

De nombreuses entreprises recherchent des plateformes de centre d'appels dans le cloud pour répondre aux nouvelles exigences opérationnelles et préférences des clients. Les fournisseurs qui utilisaient les plateformes dans le cloud avant la pandémie se sont adaptés plus rapidement aux conditions du télétravail et étaient mieux à même de fournir des expériences omnicanales, explique ISG. Les plateformes dans le cloud dotées d'une pile technologique complète peuvent inclure des outils permettant une meilleure gestion des effectifs ainsi que des analyses, de l'IA et de l'apprentissage automatique (ML) pour permettre des services plus personnalisés.

La pandémie a entraîné une forte hausse du recours à l'automatisation, qui devient une nécessité, selon le rapport. Au moment où les agents ont basculé vers le nouveau modèle de télétravail, de nombreuses entreprises se sont tournées vers l'IA ou les chatbots pour répondre aux demandes de base. De plus, l'analyse du langage, du texte et du sentiment basée sur l'IA et la prévision du comportement des clients permettent des conversations ayant plus de sens. La plupart des centres d'appels cherchent désormais à développer leurs capacités d'automatisation tout en donnant aux agents des compétences plus spécialisées pour répondre aux demandes complexes sur le terrain, explique ISG.

Le rapport 2020 ISG Provider Lens™ Contact Center – Customer Experience Services pour l'Europe et le Royaume-Uni évalue les capacités de 20 fournisseurs dans un seul quadrant : les opérations numériques.

Le rapport désigne sept leaders du quadrant : Capita, Concentrix, Conduent, Sitel Group, Teleperformance, Transcom et Wipro. HGS a été nommée étoile montante, en tant que société disposant d'un « portefeuille prometteur » et d'un « fort potentiel futur » d'après la définition d'ISG.

Des versions personnalisées du rapport sont disponibles auprès de Conduent et Transcom.

Le rapport 2020 ISG Provider Lens™ Contact Center – Customer Experience Services pour l'Europe et le Royaume-Uni est accessible aux abonnés ou par achat ponctuel sur cette page Web.

