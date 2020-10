Atari Token : vente publique à compter du 29 octobre 2020

sur Bitcoin.com Exchange

Bitcoin.com Exchange lancera la vente publique de l’Atari Token le 29 octobre 2020

Valeur unitaire de l’Atari Token fixée à 0,25 USD

La cotation de l’Atari Token sur Bitcoin.com Exchange s’effectuera à l’issue de la vente publique

Paris, le 16 octobre 2020 – Le Groupe Atari, l'un des éditeurs et producteurs de divertissement interactif les plus reconnus au monde, annonce les détails de la prochaine vente publique de l’Atari Token sur Bitcoin.com Exchange.

Atari évolue avec son temps en se fixant pour nouvelle mission la conquête du domaine des crypto-devises en créant un token de référence pour l'industrie du jeu vidéo, permettant d'accéder à un maximum de plateformes et d'utilisateurs grâce à atarichain.com, le wallet Atari, et plus généralement la création d'un écosystème blockchain ancré autour de la marque Atari.

L’objectif d’Atari est de développer progressivement l’adoption et l’utilisation de l’Atari Token à travers l’écosystème et pour atteindre cet objectif, le Groupe Atari a d’ores et déjà conclu de nombreux accords de partenariat. Les premiers cas d'utilisation se situent dans les domaines où le Groupe est déjà actif : les jeux vidéo ou les jeux blockchain, avec des ambitions de s’élargir vers l’univers DeFi (« Decentralised Finance ») pour le financement de jeux. La liste de ces partenariats est disponible sur www.atarichain.com .

L’Atari Token est émis par Atari Chain, Ltd « Atari Chain », filiale d'Atari, SA, détenue à parité avec le groupe ICICB et basée à Gibraltar. Le Groupe Atari a droit à 35% du chiffre d'affaires provenant de la vente de l’Atari Token. Pour plus d’informations, visitez le site www.atarichain.com .

La vente publique de l’Atari Token sur Bitcoin.com Exchange débutera le 29 octobre 2020. La valeur unitaire de l’Atari Token a été fixée à 0,25 USD avec un plafond de l’émission fixé à un million de dollars. La cotation de l’Atari Token sur Bitcoin.com Exchange s’effectuera à l’issue de la vente publique.

« S’associer à Bitcoin.com était une évidence pour Atari » a déclaré Frédéric Chesnais, Directeur Général d’Atari SA. « Les deux équipes travaillent main dans la main pour parvenir une adoption massive de l’Atari Token, dans le but de fournir une expérience incomparable dans l'industrie du jeu vidéo et du divertissement interactif. ».

Avertissement :

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d’exploitation et de leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur.

A propos d’Atari :

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr . Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA), en Suède sur Nasdaq First North sous la forme de certificats de dépôt (Code ISIN SE0012481232, Ticker ATA SDB) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

Contacts

Atari - Philippe Mularski, CFO Calyptus - Marie Calleux

Tel +33 1 83 64 61 57 - pm@atari-sa.com Tel + 33 1 53 65 68 68 – atari@calyptus.net

Ceci est une information qu’Atari SA est obligé de publier en vertu du règlement européen sur les abus de marché (MAR). L’information a été soumise pour publication par les personnes de contact mentionnées ci-dessus, le 16 octobre 2020 à 8h00 CET.

