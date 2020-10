Savosolar Oyj

Yhtiötiedote 16.10. 2020 klo 9.00 (CEST)

Savosolar luovutti aurinkokaukolämpölaitoksen Saksan Ettenheimissä

Savosolar on luovuttanut 1700 m² aurinkokeräinkentän ja 200 m³ lämpövaraston Fernwärme Ettenheim GmbH:lle. Alun perin syyskuussa 2019 julkaistu hanke kohtasi viivästyksiä Covid-19 -pandemian vuoksi.

1,2 MW:n aurinkolämpölaitos korvaa hakkeen ja öljyn paikallisen kaukolämpöverkon lämmönlähteenä, mikä säästää noin 150 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa ilman, että energiakustannus nousee lämmönkäyttäjille. Nyt luovutettu avaimet käteen -toimitus on Savosolarille ensimmäinen Saksan markkinoilla. Ranskassa Savosolarilla on useita vastaavia referenssejä.

Asiakkaan edustaja, kaukolämpöyhtiö Fernwärme Ettenheim GmbH:n toimitusjohtaja Peter Blaser kommentoi: ”Olemme ylpeitä siitä, että emme tehneet vain päätöstä vanhentuneen kaasumoottoriin perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen korvaamisesta uudella samanlaisella. Kannoimme vastuumme tuleville sukupolville ja siirryimme päästöttömään aurinkolämpöön. Läheinen koulu tulee olemaan lämmön pääasiallinen käyttäjä, ja valitsemamme aurinkolämmitys on otettu hyvin myönteisesti vastaan sekä oppilaiden että koko yhteisön toimesta. Käyttämällä ilmaista lämpöä auringosta voimme sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä 150 tonnia vuodessa että tarjota vakaan lämmön hinnan asiakkaillemme.”

Jari Varjotie, Savosolarin toimitusjohtaja: ”Olemme erittäin tyytyväisiä, että Fernwärme Ettenheim GmbH, yksi uusiutuvan energian edelläkävijöistä Saksassa, valitsi meidät toimittamaan aurinkolämpölaitoksensa - ja olemme ylpeitä saadessamme jälleen uuden tyytyväisen asiakkaan. Ettenheim-projekti on merkittävä projekti Savosolarille, se on ensimmäinen projektimme Saksassa ja myös tärkeä virstanpylväs meille aurinkokaukolämpöratkaisujen maailmanlaajuisena markkinajohtajana. Uskomme, että tämä Ettenheimin kaupungin 100%:sesti päästötön lämpölaitos lisää muiden yhteisöjen kiinnostusta aurinkolämpöratkaisuihin Saksassa.”

