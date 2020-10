Marimekko Oyj, Lehdistötiedote, 16.10.2020 klo 12.30



Marimekko on tehnyt paluun Pohjoisesplanadille, yhdelle kaupungin keskeisimmistä kauppapaikoista, kun Mikonkadun-lippulaivamyymälän merkittävä laajennus avattiin kokonaisuudessaan yleisölle tänään perjantaina 16.10.2020.



Uudistettu lippulaivamyymälä edustaa Marimekon uusinta myymäläkonseptia, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille Marimekolle ominainen, vahvan elämyksellinen ja kokonaisvaltainen, iloisen ja värikkään Marimekko-lifestylen kokemus. Henkilökohtainen ja asiantunteva asiakaspalvelu on ollut Marimekon kulmakivi yrityksen alkuajoista saakka, ja vastatakseen asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin myymälä tarjoaa myös uudenlaisia palvelukokemuksia, kuten virtuaalisia ja yksityisiä ostoshetkiä sekä mallistoesittelyitä. Koronaviruspandemiasta johtuvan erityistilanteen hellittäessä myymälän on tarkoitus toimia Marimekko-yhteisön kohtauspaikkana, ja tulevaisuudessa luvassa on monenlaisia kiinnostavia tapahtumia yhteistyössä paikallisten luovien alojen tekijöiden ja toimijoiden kanssa.



”Raja verkkokaupan ja myymälöiden välillä hälvenee hälvenemistään, ja pandemian jälkeisessä todellisuudessa myymälöiden tulee entistä vahvemmin lunastaa uusi roolinsa kuluttajien silmissä. Vaikka digitalisaatio mullistaa vähittäiskauppaa, on kivijalkamyymälöillä yhä keskeinen paikkansa asiakaskokemuksen rakentamisessa. Uskomme, että korkeatasoisen henkilökohtaisen asiakaspalvelun ohella myymälöillä on yhä suurempi merkitys brändien elämyksellisinä näyttämöinä ja inspiroivina kohtaamispaikkoina, brändikulttuurin sydäminä. Tämä myymäläuudistus onkin osa Marimekon jatkuvasti kehittyvää saumattomuuteen tähtäävää monikanavaista asiakaskokemusta; uudistunut verkkokauppamme avautuu alkuvuonna 2021” kertoo Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.



”Marimekko Esplanadi vastaa yhteisömme muuttuviin tarpeisiin muun muassa tarjoamalla digitaalisia palveluita ja heijastaa Marimekon vastuullisia ja ajattomia arvoja tulevaisuudessa myös second hand- ja mallisarjamyynnin muodossa”, Alahuhta-Kasko jatkaa.



Pohjoisesplanadi on paikkana Marimekolle erityisen merkityksellinen, sillä brändin ensimmäinen lippulaivamyymälä avautui siellä jo vuonna 1974. Mikonkadun ja Pohjoisesplanadin kulman moni taas muistaa Marikulmana vuosilta 2011–2015, jolloin lippulaivamyymälä edellisen kerran sijaitsi siinä. Marimekolla on lippulaivamyymälät Helsingissä, Tukholmassa, New Yorkissa, Tokiossa sekä Sydneyssä. Marimekko-myymälöitä on yhteensä noin 150 eri puolilla maailmaa, ja Marimekon verkkokauppa palvelee asiakkaita 32 maassa.



Kuvia Helsingin lippulaivamyymälästä löydät mediapankistamme: https://mediabank.marimekko.fi/l/vqkPJTfM7RN2





Lisätietoa:

Sylvia Sene, Marimekon PR

Puh. 045 632 1091

press@marimekko.com



JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet





Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2019 tuotteiden brändimyynti oli 251 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 125 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com