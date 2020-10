L'installation CARNE y ARENA (Virtuellement présent, physiquement invisible) d'Iñárritu a été optimisée par le Studio PHI, en partenariat avec Emerson Collective et Legendary Entertainment, pour la tournée mondiale inaugurée à Aurora au Colorado, en octobre avec un premier arrêt à Montréal en décembre 2020.



MONTRÉAL, 16 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Initialement présentée en première mondiale lors du 70e Festival de Cannes en 2017, devenant ainsi le premier projet de réalité virtuelle au programme dans l'histoire du festival, l'installation conceptuelle d'Iñárritu a évolué depuis et a été optimisée par le Studio PHI de Montréal pour les besoins de la tournée. Son nouveau format permettra à un plus grand nombre de spectateurs de découvrir cette œuvre innovante et poignante, qui explore la condition humaine des réfugiés et des migrants.

L'installation

CARNE y ARENA est une expérience immersive de vingt minutes centrée sur une séquence multi-narrative en réalité virtuelle, basée sur les histoires vécues et reconstituées à l'aide de réfugiés d'Amérique centrale et du Mexique. Grâce aux technologies immersives de pointe, elle estompe la frontière entre le sujet et le spectateur pour mieux les rapprocher, invitant les visiteurs de CARNE y ARENA à déambuler dans un vaste espace sablonneux afin de vivre un fragment du cheminement personnel d'un réfugié.

L'œuvre transporte les participants dans le désert de Chihuahuan où ils rejoignent une caravane de migrants. Là, un coyote les aide à traverser la frontière américaine, ce qui mène à une rencontre dangereuse, mais usuelle, avec la patrouille frontalière américaine.

CARNE y ARENA réunit les collaborateurs réguliers Alejandro G. Iñárritu et Emmanuel Lubezki, lui-même cinéaste et récipiendaire de trois Oscars®. Rappelons qu'en 2017, Iñárritu a reçu un Oscar® spécial pour CARNE y ARENA, reconnue par l'Académie comme étant une expérience de narration exceptionnelle.

« Tout au long de la réalisation de ce projet, j'ai eu le privilège de rencontrer et d’interviewer de nombreux immigrants et réfugiés en provenance du Mexique et d’Amérique centrale. Ce qu’ils m’ont raconté de leur vie me hante à ce jour et j'ai proposé à certains d'entre eux de collaborer avec moi sur ce projet. Mon intention était d'expérimenter avec la technologie VR pour explorer la condition humaine dans une tentative de briser la dictature du cadre — au sein duquel les choses sont simplement observées — et de revendiquer l'espace pour permettre au visiteur de vivre une expérience directe en marchant sur les pas des migrants, sous leur peau et dans leur cœur. »

Alejandro G. Iñárritu

L'évolution

Le Studio PHI est reconnu pour son expertise et son savoir-faire dans la présentation et la commercialisation d'œuvres de réalité virtuelle (VR), de réalité augmentée (AR) et de réalité étendue (XR).

En optimisant CARNE y ARENA pour la tournée, l'équipe du Studio PHI a dû réaliser des prouesses techniques et trouver des solutions innovantes pour concevoir des décors portables et durables, améliorer l'autonomisation, augmenter l'efficacité et réduire les temps de montage et de démontage.

La capacité d'accueil de l'installation a également été triplée. Présentée à l'origine comme une expérience individuelle, CARNE y ARENA est maintenant conçue pour recevoir trois visiteurs en simultané, chacun naviguant séparément à travers les trois salles de l'installation qui occupe près de 745 mètres carrés.

L'espace dans laquelle les visiteurs circulent a également été pensé et aménagé afin de limiter les interactions et respecter les distances de manière sécuritaire et confortable.

«Nous avons eu l'occasion de découvrir l'œuvre pour la première fois lors de sa première mondiale au Festival de Cannes, puis à Washington, DC. Nous avons tout de suite réalisé son importance et la profonde émotion qui se dégage de cette expérience simulant le passage de la frontière américaine par des réfugiés d’Amérique centrale et du Mexique. CARNE y ARENA aborde des enjeux d'une grande pertinence, aujourd'hui plus que jamais. La mission de PHI est de donner la parole aux artistes tout en interpellant le public à travers leurs œuvres. Nous sommes fiers d'avoir mis à contribution l'expertise du Studio PHI et de son équipe, en permettant à l'installation de se déplacer facilement d'une ville à l'autre pour donner la chance à un plus vaste public de découvrir cette œuvre saisissante.»

Phoebe Greenberg, fondatrice et directrice de PHI

Initialement produite et présentée par Legendary Entertainment, Fondazione Prada et Emerson Collective, une importante organisation de défense des droits vouée à une réforme de l'immigration, CARNE y ARENA a été acclamé par la critique dans des villes dont Los Angeles, Washington, DC, Milan, Mexico et Amsterdam. Ces entités, maintenant en collaboration avec le Studio PHI, entendent continuer de diffuser le puissant message de cette installation auprès des publics du monde entier.

« L’origine de la division dans notre société vient de notre incapacité à nous voir les uns à travers les autres et à reconnaître notre humanité commune. CARNE y ARENA s'attaque à cette division en nous mettant à la place des immigrants et des réfugiés et en nous empêchant de détourner le regard. C'est une expérience incroyablement émouvante qui, je l'espère, contribuera à modifier la façon dont nous nous voyons nous-mêmes et dont nous voyons les uns et les autres. »

Laurene Powell Jobs, fondatrice et présidente de Emerson Collective"

« Depuis sa création, CARNE y ARENA a non seulement défié les esprits, mais a aussi touché les cœurs d'une manière inattendue, en inspirant un important dialogue qui outrepasse les frontières. Nous sommes ravis que notre partenariat avec le Studio PHI et Emerson Collective permette à l'œuvre visionnaire d'Alejandro de donner la parole aux migrants confrontés à un dur parcours et à une détresse émotionnelle, tout en leur conférant la dignité qu'ils méritent tant. »

Legendary Entertainment

Tournée mondiale

La première mondiale de CARNE y ARENA dans son format optimisé, sera présentée à Aurora, Colorado, dès cet automne et ouvrira à Montréal fin 2020. D'autres dates seront annoncées ultérieurement pour l'Amérique du Nord et l'Europe.

Pour plus d’informations, consultez le site internet de CARNE y ARENA

À propos d'Alejandro G. Iñárritu

Alejandro G. Iñárritu est un réalisateur, écrivain et producteur mexicain. Ses longs métrages, qui rompent souvent avec les structures narratives traditionnelles et qui explorent les profondeurs complexes de la condition humaine, ont été salués par la critique et ont reçu de nombreuses récompenses, dont cinq Oscars®.

Il a fait ses débuts en tant que réalisateur de longs métrages à la Semaine de la Critique de Cannes en 2000 et son film Amores Perros a été mis en nomination pour l'Oscar du film étranger. Parmi ses réalisations suivantes, mentionnons 21 Grams, Babel, qui a remporté le prix du meilleur réalisateur au Festival de Cannes 2006 et a été nominé sept fois aux Oscars et Biutiful, présenté en compétition à Cannes en 2010. Iñárritu a remporté le prix du meilleur réalisateur, du meilleur film et du meilleur scénario original lors de la 87e cérémonie des Oscars pour Birdman (ou La surprenante vertu de l'ignorance). L'année suivante, Iñárritu a remporté son deuxième Oscar comme meilleur réalisateur pour The Revenant. Il est le premier cinéaste mexicain à être nominé comme réalisateur ou comme producteur et à recevoir le prix du meilleur scénario et du meilleur film aux Oscars (Academy Awards®).

Plus récemment, Iñárritu a créé l'installation virtuelle CARNE y ARENA (Virtuellement présent, physiquement invisible), qui a été présentée en première mondiale au Festival de Cannes en 2017, devenant le premier projet de réalité virtuelle à faire partie de la sélection officielle. L'installation a également été présentée à la Fondazione Prada de Milan, au Los Angeles County Museum of Art (LACMA), au Eye Filmmuseum d'Amsterdam, dans une église reconvertie à Washington, DC, et au Centre culturel de l'Université de Tlatelolco à Mexico. Enfin, CARNE y ARENA a valu à Iñárritu son cinquième prix aux Academy Awards®, un Oscar® spécial qui lui a été remis par le Conseil des gouverneurs.

À propos d'Emmanuel Lubezki

Emmanuel Lubezki est l'un des cinéastes les plus avant-gardistes au monde, célébré pour son utilisation novatrice de la lumière naturelle ainsi que ses prises de vue continues et ininterrompues. Avec CARNE y ARENA, Lubezki continue de repousser les limites technologiques et de contribuer à redéfinir l'avenir du cinéma. Lubezki est le premier directeur photo à remporter trois Oscars® consécutifs pour son travail dans Gravité (2014) d'Alfonso Cuarón, suivi par Birdman (2015) et Le revenant (2016) d'Alejandro G. Iñárritu. Lubezki est un collaborateur fréquent de Cuarón, Iñárritu et Terrence Malick, contribuant à plusieurs de leurs films tels L'arbre de vie (2011) et Le nouveau monde (2005) de Malick, ainsi que Les fils de l'homme (2006), Y tu mamá también (2001) et La petite princesse (1995) de Cuarón. Parmi ses autres films, on peut citer Sleepy Hollow (1999) de Tim Burton, Ali (2001) de Michael Mann et Last Days in the Desert (2015) de Rodrigo Garcia. En plus de ses huit nominations aux Academy Awards®, Lubezki a reçu cinq ASC Awards, quatre BAFTA Awards et le Lumière 2016 de la Royal Photographic Society pour l'ensemble de son œuvre cinématographique.

À propos de Studio PHI

Studio PHI concentre ses activités sur la présentation d'œuvres immersives en réalité virtuelle (VR), en réalité augmentée (AR) et en réalité étendue (XR). Reconnu au niveau local et international pour sa production innovante, son expertise technique et ses réalisations au service des nouvelles formes de narration, Studio PHI collabore avec de grands acteurs à l'échelle mondiale et a œuvré sur de nombreux projets primés et présentations internationales, entre autres à New York, Tokyo, Venise, Francfort, Luxembourg et Salt Lake City. À titre de pionnier en expériences interactives, Studio PHI repousse les limites de l'immersion, en améliorant l'expérience du visiteur grâce à son sens aigu du détail et à ses scénographies de haute qualité. Réputé pour ses collaborations étroites avec des artistes, créateurs, réalisateurs et producteurs de différents horizons, Studio PHI aspire à être un catalyseur d'innovation en appuyant le développement des talents présents et futurs.

À propos de Legendary Entertainment

Legendary Entertainment est une société de médias de premier plan qui possède des divisions cinéma (Legendary Pictures), télévision et numérique (Legendary Television and Digital Media) ainsi que bandes dessinées (Legendary Comics). Elle se consacre à la propriété, à la production et à la diffusion de contenus à un public mondial. Legendary a constitué un portfolio de propriétés médiatiques de renom et s'affirme comme une marque de confiance qui propose constamment des divertissements commerciaux de grande qualité, dont plusieurs propriétés actuelles parmi les plus populaires au monde. Au total, les productions associées à Legendary Pictures ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 17 milliards de dollars au box-office mondial. Pour en savoir plus, visitez le www.legendary.com .

À propos de Emerson Collective

Le collectif Emerson déploie un large éventail d'outils - de l'investissement d'impact à la philanthropie en passant par la défense des droits - dans la poursuite d'une Amérique plus égale et plus juste. Nous nous concentrons sur la création d'un changement systémique dans les domaines de l'éducation, de l'immigration, du climat, et de la recherche et du traitement du cancer.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3378de32-bea9-40cd-8e27-6ff7c228a347



Relations publiques:

Myriam Achard

Chef, partenariats nouveaux médias et RP

Tel.: 514 779-8868 • machard@phi.ca