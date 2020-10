MONTRÉAL, 16 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin de récompenser les organisations qui participent au rayonnement et à la relance économique de nos villes à travers des projets de mobilité durable, les Prix Jalon de la mobilité célébraient ce 15 octobre sa seconde édition. Lors de l’émission animée en direct par Stéphan Bureau, les lauréats ont été dévoilés dans les neuf catégories. Au total, dix prix et huit mentions ont été remis ainsi qu’un prix Coup de cœur du jury.



« Plus que jamais, il faut soutenir et faire rayonner les organisations qui façonnent la mobilité durable et intelligente, a déclaré Danielle Charest, présidente-directrice générale de Jalon. Il est important, notamment dans le contexte actuel, de considérer la mobilité durable comme un vecteur de croissance et permettre aux citoyens de se réapproprier leur ville à travers la proposition de projets structurants en mobilité. »

Prix Mobilité à échelle locale et humaine

Lauréat : OnRoule.org

Engagé à appuyer l’avènement de la mobilité durable pour les personnes à mobilité réduite, OnRoule.org a développé des formations virtuelles en accessibilité (numérique, architecturale et cognitive) pour aider les commerçants et les entreprises à améliorer l’accessibilité de leurs produits, services, communications et infrastructures.

Mention : Accès Transports Viables

Ma vie sans mon auto est un docu-réalité présentant quatre ménages laissant de côté leur voiture pendant deux mois. En s’intéressant à cette transition importante pour une famille, cette réalisation met en lumière autant les défis rencontrés que les solutions développées pour s’adapter. La période de deux mois a permis aux familles et individus d’aller plus loin que le choc initial du changement ou de la lune de miel des débuts, et d’expérimenter si ces solutions étaient viables à long terme.

Prix Mobilité active

Lauréat : Vélo Québec

Situé au parc La Fontaine, le Jardin du Petit Monde à Bicyclette est l’un des premiers parcs d’éducation cycliste au Québec. Il est composé d’une reproduction à l’échelle des tout-petits des réalités cyclistes du Plateau Mont-Royal, de modules pour développer les habiletés motrices et d’ateliers thématiques sur la sécurité routière. Alliant plaisir et apprentissages nécessaires à une pratique sécuritaire dans un environnement stimulant, ce projet favorise la pratique du vélo chez les enfants.

Prix Mobilité collective

Lauréat : Réseau de transport de la Capitale (RTC)

En juin dernier, le RTC a lancé une solution de paiement sur appareils mobiles qui permet aux clients d’acheter des titres de transport partout en tout temps. L’application mobile s’ajoute aux modes actuels de paiement, dont OPUS et l’argent comptant. De plus, elle contribue à offrir des conditions d’exploitation sanitaires pour les clients, les partenaires et les employés.

Mention : Vélo-Transit

Pour permettre une expérience complète de mobilité durable, Vélo-Transit a aménagé des modules sécurisés pour y stationner des vélos et des vélos à assistance électrique sur des lieux exploités par exo. Ainsi, les passagers d’autobus et de train de banlieue peuvent laisser leur voiture à la maison et se déplacer en vélo sans crainte de vol ou de vandalisme. Cette stratégie permet d’appuyer la croissance grandissante liée à la pratique du vélo. L’accès aux casiers se fait à l’aide d’une application sécurisée pour téléphone mobile qui active l’ouverture des casiers au moyen de la technologie Bluetooth. Ces stationnements répondent aux besoins des cyclistes qui veulent stationner leur vélo pour une journée ou plus, ou qui parcourent de longues distances à l’aide de vélos de grande valeur.

Prix Mobilité partagée

Lauréat : Conseil régional de l'environnement de l'Estrie

Embarque Estrie est un outil Web qui centralise toutes les options de transport durable en Estrie : covoiturage, autopartage, stationnements incitatifs, réseau cyclable, services de transport collectif des MRC, employeurs exemplaires, etc. Une campagne publicitaire accompagne le projet afin de promouvoir les modes de transport durable, de présenter leurs avantages et de démystifier l’utilisation de certains modes parfois méconnus.

Prix Efficacité énergétique et électrification

Lauréat : Lion Électrique

Le Lion6, camion de classe 6 entièrement électrique, comporte une nouvelle plateforme très polyvalente. Il est d’ailleurs compatible avec de nombreuses boîtes et de nombreux équipements. Il n’émet aucun GES ni autre polluant. Silencieux et confortable, il offre une expérience de conduite optimale.

Mentions :

Institut du véhicule innovant & Madvac-Exprolink

La voiturette-aspirateur 100 % électrique est le fruit d’une collaboration entre l’Institut du véhicule innovant et Exprolink. Elle permet de diminuer les émissions de GES des villes et entreprises qui l’utilisent. Construite sans composant hydraulique, la voiturette-aspirateur a une autonomie de 200 km en déplacement. Avec l’aspirateur en fonction, elle offre une utilisation moyenne de 5 heures. Seules deux prises de 120 volts suffisent pour la recharger: le véhicule peut ainsi être branché sans difficulté.

Nova Bus

L’autobus urbain LFSe+ de Nova Bus est entièrement électrique et utilise la technologie éprouvée de BAE Systems. Le LFSe+ s’inscrit dans l’évolution du transport électrique en Amérique du Nord en proposant un transport collectif sans pollution sonore et sans émission de GES. Le LFSe+ offre deux options de recharge, soit aérienne ou branchée. Conçu sur la robuste plateforme LFS, ce véhicule possède une autonomie pouvant aller jusqu’à 470 km.

Prix Aménagement urbain

Lauréat : Groupe BC2

Ce réseau de 25,5 km de sentiers pédestres et cyclables de la Nation crie de Chisasibi a été aménagé au nord du 53e parallèle. Cette communauté peut ainsi préserver certains milieux naturels, rétablir des liens culturels avec la nature, offrir des espaces de sociabilité et favoriser la santé des individus. Il contribue au développement économique, mais aussi à la mobilité durable dans un contexte marqué par un manque d’infrastructure adaptée et des conditions climatiques extrêmes.

Prix Logistique urbaine

Lauréat : CargoM

Grâce à l’apport de l’IA, ce système permet au Port de Montréal de repérer et de prioriser rapidement les marchandises essentielles dont la population canadienne a besoin. Fruit d’un partenariat entre CargoM, Scale AI, IVADO Labs et le Port de Montréal, l’outil favorise la résilience des activités des entreprises canadiennes et la fluidité des chaînes d’approvisionnement. Dans le contexte actuel lié à la pandémie de COVID-19, cette solution facilite la prise de décisions afin d’acheminer sans délai les produits pharmaceutiques et autres équipements médicaux.

Mentions :

Locketgo

Le projet-pilote MESH de Locketgo permet d’expérimenter l’utilisation d’un réseau de casiers connectés dans les villes pour faciliter le travail des commerçants et des transporteurs au dernier kilomètre de la livraison. Il sert à confirmer que le réseau protège l’environnement en plus de diminuer les kilomètres parcourus et le trafic. Cette solution assure également une protection contre les vols de colis et optimise le temps des acheteurs en ligne.

Purolator

Mise en place de pratiques durables en matière de logistique urbaine appliquées à la livraison de colis dans les grands centres urbains au Canada, dont Montréal. Ce projet permet la réduction des émissions de GES et de la congestion grâce à l’utilisation de vélos-cargos électriques ou de VBV dans les voies cyclables. Les clients bénéficient d’un service vert pour le dernier kilomètre de livraison de leurs colis.

Prix Ville et mobilité intelligentes

Lauréats ex aequo :

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Chapeauté par la CCMM, le Projet mobilité employés recueille des données prévisionnelles anonymes sur les intentions de déplacements des travailleurs des entreprises de Montréal. Ces données contribueront à l’ajustement de l’offre de services en fonction de la fluctuation de la demande et des consignes de santé publique et permettront aux employeurs d’améliorer l’organisation du travail, la gestion des espaces et la planification des horaires afin de faciliter et de sécuriser les déplacements de leurs employés.

In A Blink

Idéale pour les exploitants de flottes de transports collectifs, la solution développée par l’entreprise In A Blink transmet en quelques minutes le contenu d’un véhicule afin de créer un jumeau numérique complet. Tous les paramètres opérationnels captés par le véhicule peuvent ainsi être utilisés au centre de contrôle pour faire un diagnostic et repérer rapidement les situations problématiques nécessitant une intervention de maintenance. Cette solution tire profit de l’intelligence numérique des véhicules de transport en commun et permet de consolider les données afin de faciliter la prise de décision. À terme, les exploitants de services de transport collectif offrent un meilleur service aux passagers en optimisant la performance de leurs véhicules.

Mention: Eco-Compteur

En réponse à la pandémie de COVID-19, la Ville de Montréal a déployé des infrastructures temporaires pour les piétons et les vélos, soit les VAS. Ce projet déployé rapidement a favorisé la sécurité sanitaire des citoyens lors de leurs déplacements. Les tendances d’utilisation ont été mesurées grâce au déploiement d’un réseau de 33 éco-compteurs. Les données recueillies en temps réel ont été transmises aux parties prenantes et ont servi à informer les décideurs et le public.

Prix Entreprise en démarrage

Lauréat : In A Blink

In A Blink est une nouvelle compagnie qui met au point et commercialise une technologie de transfert de données en communication quantique. La fibre optique virtuelle permet des vitesses de transmission allant 50 à 100 fois plus vite que la technologie Wi-Fi. Fondée en août 2019, l’entreprise est composée de trois ingénieurs chevronnés du domaine de la technologie et du transport.

Mention : LockedPedals

Fondée en juillet 2020, la société LockedPedals exerce ses activités dans le secteur de la mobilité active. Elle compte actuellement deux cofondateurs et se trouve en phase de prévente. LockedPedals est une solution visant à protéger les vélos contre le vol, obstacle important à l’adoption de ce moyen de transport actif et durable.

Prix Coup de cœur du jury

Lauréat : Cyclistes solidaires

Le groupe Cyclistes solidaires pour la sécurité alimentaire est une mobilisation spontanée et bénévole de cyclistes montréalais visant à soutenir les organismes d’action communautaire et d’économie sociale afin de rejoindre les usagers considérés comme vulnérables directement chez eux. Les livraisons du groupe sont principalement des denrées alimentaires. À ce jour, les Cyclistes solidaires ont soutenu 17 organismes dans cinq quartiers de Montréal. Plus de 100 000 repas et denrées alimentaires ont été livrés à partir de la Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve. Depuis les débuts du groupe, 850 cyclistes ont participé aux activités de livraison.

À propos de Jalon

Jalon est un OBNL dont la mission est de provoquer et accompagner l'innovation et les changements de pratique pour rendre la mobilité plus durable. Jalon intervient sur les domaines de la mobilité collective et partagée, mobilité active, logistique urbaine et aménagement urbain. Grâce à son expertise, Jalon accompagne les entreprises, les organismes et les institutions dans la compréhension et la recherche de solutions aux enjeux de mobilité rencontrés. Jalon travaille également au développement d'une plateforme numérique inédite de données en mobilité et d’un outil de visualisation mis à disposition des organisations afin de soutenir la prise de décision par une analyse contextuelle fondée sur des faits. Au cœur de l'écosystème, Jalon mobilise et facilite la collaboration des acteurs locaux et internationaux pour créer la mobilité urbaine de demain.

Pour plus d’information, visitez le site jalonmtl.org