Incap Oyj Pörssitiedote 16.10.2020 klo 14.00 (EEST)

Incapin hallitus täsmentää ehdotustaan ylimääräiselle yhtiökokoukselle osakeantivaltuutuksen osalta

Yhtiön 1.10.2020 julkaisemassa ylimääräisessä yhtiökokouskutsussa hallitus ehdotti, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesta osakeannista siten, että valtuutuksen nojalla voitaisiin antaa enintään 4 365 168 uutta osaketta. Hallitus täsmentää ehdotustaan yhtiökokoukselle siten, että valtuutuksen nojalla voitaisiin antaa enintään 1 455 056 uutta osaketta. Muilta osin ehdotus säilyy ennallaan. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään 23.10.2020.



