MONTRÉAL, 16 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies (Theratechnologies) (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), une société biopharmaceutique commerciale axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd’hui la nomination de M. Andrew Molson et M. Alain Trudeau à titre de membres indépendants de son conseil d’administration.



« Andrew et Alain apportent tous les deux de la valeur à notre conseil. Ils sont bien reconnus et respectés par leurs pairs de la communauté des affaires pour leurs connaissances, leur expertise et leur vision », a déclaré Mme Dawn Svoronos, présidente du conseil, Theratechnologies.

« Au nom du conseil d’administration de Theratechnologies, je suis heureuse de leur souhaiter la bienvenue. Nous anticipons l’importante contribution qu’Andrew et Alain apporteront alors que Theratechnologies entre dans une nouvelle phase de son histoire. Theratechnologies a récemment annoncé son intention de développer la tésamoréline pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) dans la population en général alors qu’elle poursuit le développement de sa plateforme SORT1+ TechnologyMC en oncologie. Ces programmes, ainsi que la commercialisation d’EGRIFTA SVMD et TrogarzoMD, positionnent Theratechnologies pour devenir un acteur beaucoup plus important dans l’industrie pharmaceutique », a ajouté Mme Svoronos.

À propos d’Andrew Molson

Andrew Molson agit à titre de président du conseil d’AVENIR GLOBAL, une organisation regroupant sept entreprises de communications stratégiques à travers le Canada, les États-Unis, l’Europe et le Moyen-Orient. Il agit aussi à titre de président du conseil de Molson Coors Beverage Company et est membre du conseil d’administration du Groupe Deschênes inc., Dundee Corporation et Société en commandite Groupe CH, propriétaire d’evenko et du club de hockey Canadiens de Montréal.

Il agissait précédemment à titre de membre du conseil de Groupe Jean Coutu PJC inc. de 2014 à 2018, de président du conseil de mai 2011 à mai 2013 et de vice-président du conseil de mai 2009 à mai 2011 chez Molson Coors.

Il devint membre du Barreau du Québec en 1995 après avoir complété ses études en droit à l’Université Laval à Québec. Il est aussi titulaire d’un baccalauréat ès arts de Princeton University et d’une maîtrise ès science en gouvernance et éthique corporatives de l’University of London (Birkbeck College). M. Molson siège à plusieurs conseils d’administration d’organismes à but non lucratif, y inclus l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques, la Fondation de l’Université Concordia, la Croix Bleue du Québec, la Fondation evenko pour le talent émergent, la Fondation de l’Hôpital général de Montréal et la Fondation Molson, une fondation familiale dédiée à l’amélioration de la société canadienne.

À propos d’Alain Trudeau

Membre de l’Ordre des CPA du Québec, Alain Trudeau a mené une brillante carrière à Ernst and Young de 1982 à 2019 où il occupa la fonction d’associé directeur, services de certification, pour les bureaux d’Ernst and Young dans la province de Québec de 2008 à 2019. Il était également responsable de l’audit pour plusieurs sociétés cotées en bourse.

Il siège présentement aux conseils d’administration de la Fondation Montréal inc., de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ), et de Société de fiducie Blue Bridge inc.

De 2008 à 2019, M. Trudeau a été conférencier au Collège des administrateurs de sociétés de l’université Laval à Québec.

M. Trudeau est titulaire d’un baccalauréat ès arts en comptabilité de HEC Montréal.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com , sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov .

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur l’information disponible à la date où ils sont formulés, et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés sur le développement de la tésamoréline pour le traitement du NASH dans la population en général et le développement de la plateforme SORT1+ TechnologyMC.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et comprennent, sans toutefois s’y limiter, les suivants : le développement de la tésamoréline pour le traitement potentiel du NASH dans la population en général et le développement de la plateforme SORT1+ TechnologyMC produiront des résultats positifs et conduiront à l’approbation de nouveaux médicaments pour respectivement le traitement du NASH et le traitement du cancer.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse. Ces hypothèses comprennent le risque que (i) la pandémie de la Covid-19 ait une incidence défavorable importante sur notre plan et activités d’affaires, (ii) les agences réglementaires n’approuvent pas notre protocole d’étude de phase 3 pour le développement de la tésamoréline pour le traitement potentiel du NASH dans la population en général et/ou notre protocole d’étude de phase 1 pour la poursuite du développement de nos conjugués peptidiques en oncologie, (iii) même si nos protocoles sont approuvés, nous serons incapables de recruter un nombre suffisant de patients pour effectuer nos essais cliniques, (iv) nous soyons retardés dans le recrutement de patients et la réalisation de nos essais cliniques, (v) nos essais cliniques génèreront des résultats négatifs, et (vi) EGRIFTA SVMD et/ou TrogazoMD causent de sérieux évènements indésirables inconnus qui pourraient conduire au retrait de nos produits du marché ou à des mises en garde.

Les investisseurs éventuels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 24 février 2020 et au formulaire 40-F daté du 25 février 2020 disponibles sur EDGAR, pour connaître les autres risques liés à la conduite de nos activités et à Theratechnologies. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

