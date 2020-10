Découvrez la nouvelle gamme iPhone 12 sur le réseau 5G le plus rapide au Canada,

TORONTO, 16 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS offrira la nouvelle gamme iPhone 12, y compris iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 et iPhone 12 mini sur le réseau le plus rapide au Canada et dans le monde, rejoignant 99 % des Canadiens d’un océan à l’autre. Magnifiquement redessinés, les appareils iPhone 12 sont dotés d’un système caméra inégalé, d’un écran Super Retina XDR de pointe pour un visionnement encore plus immersif, de la plus grande avancée en matière de durabilité avec la surface Ceramic Shield à l’avant, ainsi que de la puce A14 Bionic conçue par Apple, la plus rapide jamais installée dans un téléphone intelligent. Les clients de TELUS peuvent commander iPhone 12 Pro et iPhone 12 dès aujourd’hui. Les appareils seront en stock le 23 octobre. De plus, les clients pourront commander iPhone 12 Pro Max ou iPhone 12 mini à compter du 6 novembre. Ceux-ci seront en stock le 13 novembre. Koodo proposera aussi les modèles iPhone 12. Pour en savoir plus, visitez telus.com/iphone12pro .

« Nous sommes ravis d’offrir aux Canadiens les plus récents iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 et iPhone 12 mini avec la 5G, sur le réseau le plus rapide au Canada et au monde. Ce qui rend notre réseau 4G LTE le plus rapide au monde rend notre expérience réseau 5G encore meilleure. Alors que nous continuons de développer notre technologie 5G dans les collectivités du Canada, nous misons sur cette force, cette rapidité et cette performance, a déclaré Jim Senko, président, Solutions mobiles, TELUS. Nos clients profiteront de la meilleure expérience iPhone 12, qu’ils soient sur notre réseau mondial 4G LTE ou sur notre réseau 5G ultrarapide, qui atteint des vitesses de pointe de 1,7 Gbit/s. En tant que champions des consommateurs canadiens, nous nous efforçons de dépasser les besoins croissants de nos clients en matière de services mobiles grâce à un service exceptionnel. Nous leur offrons des options d’abordabilité novatrices, comme nos programmes Option retourMC et Paiements faciles de TELUS, tout en continuant d’offrir un réseau primé pour sa couverture, sa rapidité et sa fiabilité. »

Avec le plus grand nombre de bandes 5G par rapport à tous les autres téléphones intelligents, iPhone 12 offre la couverture 5G la plus étendue au monde3. iPhone 12 Pro, redessiné avec un écran de 6,1 po (155 mm), repousse les limites de l’innovation pour les utilisateurs qui souhaitent profiter au maximum de leur appareil. Offert avec un boîtier spectaculaire en acier inoxydable – graphite, argent, or et bleu pacifique – et muni d’un écran Super Retina XDR immersif d’un rebord à l’autre, doté d’une résistance à l’eau IP68 de pointe4 et de la nouvelle surface avant Ceramic Shield, iPhone 12 Pro offre le plus grand gain de durabilité jamais enregistré sur iPhone. La puce A14 Bionic alimente toutes vos expériences sur iPhone 12 Pro. Couplée avec les systèmes caméra avancés, elle permet de nouvelles fonctionnalités de photographie informatisée comme le mode Nuit amélioré, Deep Fusion, HDR intelligent 3, l’enregistrement vidéo HDR en Dolby Vision5, et plus encore. Le système caméra Pro réinventé présente un appareil photo ultra grand-angle, un téléobjectif à zoom avant optique 2×, et un nouvel appareil photo grand-angle pour prendre des photos et des vidéos de qualité professionnelle dans toutes les conditions d’éclairage. Le tout nouveau format Apple ProRAW6 offre plus de créativité aux photographes, tandis que le nouveau scanneur LiDAR apporte encore plus de réalisme aux expériences de réalité augmentée avec iPhone 12 Pro, avec un autofocus amélioré pour des portraits en faible éclairage et en mode Nuit. iPhone 12 Pro, ainsi que toute la gamme iPhone 12, présente MagSafe, pour une recharge sans fil haute puissance, ainsi qu’un tout nouvel écosystème d’accessoires faciles à fixer à l’appareil7.

iPhone 12 avec écran de 6,1 pouces (155 mm) prenant en charge la 5G présente une nouvelle et magnifique conception, une myriade de nouvelles capacités tout en puissance et l’expérience de la 5G de pointe. Offert en cinq superbes finitions en aluminium – bleu, vert, noir, blanc et (PRODUCT)RED8 – iPhone 12 est doté d’un large écran Super Retina XDR de pointe, d’un rebord à l’autre. Résistance à l’eau IP68, MagSafe et nouvelle surface avant Ceramic Shield, plus résistante que toutes les vitres pour téléphone intelligent jamais fabriquées. iPhone 12 possède la même puce A14 Bionic qu’iPhone 12 Pro. Couplée à un système caméra évolué, cette puce permet de nouvelles fonctions importantes de photographie informatisée, une vidéo de la plus haute qualité dans un téléphone intelligent, et plus encore, sans compter l’autonomie de sa batterie, exceptionnelle. iPhone 12 est le premier appareil à filmer des vidéos HDR en Dolby Vision. Il est doté du nouveau système à deux caméras, dont une à ultra grand-angle et une nouvelle caméra à grand-angle pour des photos et des vidéos encore plus incroyables, ainsi que le mode Nuit sur toutes les caméras.

TELUS continue de renforcer son engagement à offrir une expérience réseau exceptionnelle aux Canadiens en mettant son réseau 5G à la disposition de près de 50 collectivités partout au Canada d’ici la fin de 2020. En outre, les réseaux de pointe mondiaux de TELUS offrent aux clients l’avantage de profiter de la 5G là où elle est maintenant offerte avec des appareils compatibles comme la nouvelle gamme iPhone 12, tout en profitant du réseau 4G LTE le plus rapide au monde partout au pays.

Dans le cadre d’un récent test de vitesse indépendant effectué par Opensignal , du Royaume-Uni, TELUS a remporté le prix mondial pour les vitesses de téléchargement, ce qui en fait le réseau le plus rapide au monde. La vitesse moyenne de téléchargement du réseau 4G LTE de TELUS a atteint un sommet global de 75,8 Mbit/s, ce qui est beaucoup plus rapide que la moyenne du réseau 5G de la Corée du Sud, qui est de 59 Mbit/s. Qui plus est, un rapport de PCMag a récemment montré que les vitesses de téléchargement du réseau 4G LTE de TELUS surpassent aisément celles des réseaux 5G des principaux fournisseurs américains et des autres fournisseurs canadiens.

Le réseau 5G de TELUS sera offert sans frais supplémentaires avec les forfaits Sans tracas de TELUS, à partir de 65 $ seulement pour 15 Go de données haute vitesse jusqu’au 31 octobre, avec données à volonté et sans frais d’utilisation excédentaire. De plus, à partir de 75 $ par mois pour 15 Go , les clients profitent d’une grande quantité de données sur tous leurs appareils connectés – téléphones intelligents, tablettes, TELUS Voiture+, Localisateur+ et montres intelligentes – avec un seul forfait Sans tracas Multi de TELUS. Grâce aux données à volonté, les clients peuvent continuer d’utiliser les services de diffusion en continu, de partager du contenu et de rester connectés sur tous leurs appareils autant qu’ils le souhaitent, sans se soucier des frais d’utilisation excédentaire.

Les clients de TELUS peuvent en outre se prévaloir du programme Option retour et obtenir un rabais pouvant aller jusqu’à 630 $ selon l’appareil s’ils s’engagent à retourner celui-ci à TELUS en bon état au terme de leur entente de deux ans. Pour économiser encore plus, les clients peuvent s’inscrire au programme Gagnez à retourner de TELUS, grâce auquel ils recevront un crédit pour leur ancien appareil, jusqu’à concurrence de 825 $.

Pour obtenir des précisions sur les prix et les forfaits de données, consultez telus.com/iphone12pro .

Pour en savoir plus au sujet des appareils iPhone 12, visitez le site apple.com/ca/fr

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 14,8 milliards de dollars et à 15,3 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un chef de file indéniable de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 736 millions de dollars et 1,4 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

1 OpenSignal a classé TELUS au premier rang pour les vitesses globales de téléchargement moyennes les plus élevées au monde dans le cadre des GLOBAL MOBILE NETWORK EXPERIENCE AWARDS 2020.

2 Les vitesses du réseau varient selon le lieu, le signal et l’appareil du client. Appareil compatible requis. Vitesses maximales de téléchargement selon les données du fabricant : 5G, jusqu’à 1 700 Mbit/s; LTE évoluée, jusqu’à 1 350 Mbit/s; LTE, jusqu’à 150 Mbit/s; HSPA+, jusqu’à 42 Mbit/s.

3 Forfait de données requis. Les appels 5G, LTE de classe Gigabit, VoLTE et Wi-Fi sont offerts dans certains marchés et par certaines entreprises de télécommunication. Les vitesses reposent sur un débit théorique et varient selon les conditions extérieures et l’entreprise de télécommunication. Pour plus de détails sur la prise en charge de la 5G et de LTE, les clients peuvent communiquer avec leur entreprise de télécommunication et visiter apple.com/ca/fr/iphone/cellular

4 iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max sont résistants aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière et ont été testés dans des conditions de laboratoire contrôlées. Ils sont certifiés IP68 (jusqu’à 30 minutes à une profondeur maximale de 6 mètres), conformément à la norme CEI 60529. La résistance à l’eau, aux éclaboussures et à la poussière n’est pas permanente et peut diminuer avec une usure normale. Ne tentez pas de recharger un iPhone mouillé; consultez le guide de l’utilisateur pour obtenir les directives de nettoyage et de séchage. Les dommages causés par un liquide ne sont pas couverts par la garantie.

5 La lecture en Dolby Vision 4K nécessite Apple TV 4K ou un téléviseur compatible avec AirPlay.

6 Apple ProRAW sera accessible lors d’une prochaine mise à jour du système iOS 14 pour iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

7 Les accessoires MagSafe, y compris les chargeurs, les étuis et les portefeuilles, sont vendus séparément.

8 Une partie du produit de chaque achat d'un appareil (PRODUCT)RED est versée au Fonds mondial de lutte contre le sida. D'ici le 31 décembre 2020, ces sommes seront versées au Fonds mondial pour lutter contre la COVID-19.





Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre : Stéphanie Dussault, Relations publiques de TELUS