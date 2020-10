Le test de dépistage des anticorps COVID-19 INSTI ® en une minute est le nouveau test de bioLytical ; il détecte les anticorps au SARS-CoV-2 avec une grande précision.

bioLytical a reçu le marquage CE et l'approbation pour vendre le test à travers l'Europe.

bioLytical a annoncé aujourd'hui que des kits de test sont désormais disponibles en Europe.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- bioLytical Laboratories a annoncé aujourd'hui la sortie en Europe d'un nouveau test de détection des anticorps contre la COVID-19 dont les résultats sont disponibles en une minute, suite à la réception de l'homologation CE, confirmant que le produit répond aux normes de sécurité européennes.

L'approbation du test de détection des anticorps contre la COVID-19 INSTI® permet à bioLytical de lancer la production des nouveaux kits de test. Ainsi, bioLytical travaille actuellement avec ses clients pour distribuer rapidement le test afin de répondre à la demande croissante en tests d'anticorps dans le monde entier.

« Des tests de détection des anticorps fiables et véritablement rapides sont un élément important de notre réponse à cette crise mondiale », a déclaré Robert Mackie, président-directeur général. « Le test de détection des anticorps contre la COVID-19 INSTI® est un outil particulièrement efficace, et la distribution dans le monde entier de nos kits de test d'une minute est une étape essentielle pour lutter contre la propagation de ce virus. »

Le test détecte en seulement une minute les anticorps totaux dirigés contre le SARS-CoV-2, le virus à l'origine de la COVID-19. C'est le seul test de ce genre à utiliser une technologie de flux innovante pour fournir des résultats, ce qui le rend beaucoup plus rapide que les autres tests de recherche d'anticorps actuellement disponibles.

Avec des tests actuels qui donnent des performances plus faibles, des procédures plus complexes ainsi que des temps d'attente plus longs,, le test de détection des anticorps contre la COVID-19 INSTI® fournit la solution la plus rentable de détection des anticorps dirigés contre le COVID-19.

Le test de détection des anticorps contre la COVID-19 INSTI® est véritablement portable. Il ne nécessite pas d'équipement supplémentaire et peut être effectué dans une multitude d'endroits avec des résultats faciles à interpréter. Les fournisseurs du test ont en fait l'avantage d'effectuer plus de tests en moins de temps, en raison de la vitesse inégalée d'INSTI®.

En tant que leader mondial des tests ultra-rapides de dépistage des maladies infectieuses, bioLytical s'emploie à apporter autant de kits de test pour la détection des anticorps contre la COVID-19 INSTI® que possible aux clients et aux patients.

À propos de bioLytical Laboratories Inc.

bioLytical Laboratories Inc. est une société privée canadienne engagée dans la recherche, le développement et la commercialisation de tests diagnostiques médicaux in vitro rapides. À l'aide de sa plateforme technologique brevetée INSTI®, la gamme de produits de bioLytical comprend le test de dépistage des anticorps contre le HIV-1 et HIV-2 INSTI®, le test de dépistage de la syphilis/VIH INSTI® Multiplex et l'autotest de dépistage du VIH INSTI®, ainsi qu'un pipeline comprenant des solutions pour le virus de l'hépatite C. Forte d'une présence mondiale comprenant l'approbation réglementaire de la FDA américaine, de Santé Canada, de la préqualification de l'OMS ainsi que du marquage CE, INSTI® génère des résultats significatifs pour les patients, les professionnels de santé, les cotisants et les organismes de santé publique, tout en contribuant aux stratégies de santé mondiales.

Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le sites www.insti.com et www.biolytical.com

