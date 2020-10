Magna fabriquera sous contrat le Fisker Ocean en Europe





Fisker s'appuiera sur l'architecture EV (véhicules électriques) de Magna





L'évolutivité du portefeuille de Magna permettra de répondre aux besoins futurs en mobilité

AURORA, Ontario, 16 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- En ligne avec l'orientation stratégique de Magna visant à soutenir les constructeurs automobiles traditionnels ainsi que les nouveaux entrants, la société a annoncé aujourd'hui avoir signé avec Fisker Inc. des accords de coopération portant sur le partage de plateforme et la fabrication du SUV Fisker Ocean. Fisker, un constructeur automobile spécialiste de la mobilité électrique, a annoncé son intention de commencer la production au cours du quatrième trimestre 2022.

« Nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec Fisker sur un produit aussi enthousiasmant et durable, et de voir quelles opportunités supplémentaires cette coopération pourrait apporter », a déclaré Swamy Kotagiri, président de Magna. « Ceci illustre parfaitement notre stratégie, qui consiste à tirer parti de notre solide portefeuille pour répondre aux besoins futurs en matière de mobilité et utiliser toutes nos capacités d'ingénierie et de fabrication de véhicules. Nous nous positionnons ainsi de manière unique par rapport à la concurrence, notamment avec l'arrivée de nouveaux acteurs de la mobilité et la tendance des équipementiers à étendre leur offre électrifiée. »

Le Fisker Ocean sera tout d'abord fabriqué exclusivement par Magna en Europe. Ce véhicule s'appuiera sur l'architecture EV de Magna associée à la Fisker-Flexible Platform Adaptive Design (FF-PAD) afin de créer pour le Fisker Ocean une plateforme légère, basée en grande partie sur de l’aluminium.

« Magna a une position unique dans l'industrie grâce à ses solutions innovantes de premier plan et ce combiné à des capacités d'assemblage de véhicules qui ont déjà produit plus de 3,7 millions d'unités pour 30 modèles différents », a souligné Frank Klein, président de Magna Steyr. Les capabilités reconnues de Magna, notamment dans le domaine des véhicules électriques, forment une base importante pour amener à FISKER le support nécessaire pour le développement et l’industrialisation du FISKER OCEAN. »

Dans le cadre de cette coopération, Fisker délivrera à Magna des bons de souscription d'actions représentant actuellement environ 6 % de ses capitaux propres.

