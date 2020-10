October 16, 2020 11:40 ET

Information réglementée, Information privilégiée, Louvain, le 16 octobre 2020 (17.40 CEST)

KBC Ancora réduit ses charges d’intérêt de 0,6 million d’euros sur une base annuelle

Sur un prêt existant de 100 millions d’euro, qui court encore jusqu’en mai 2027, KBC Ancora a diminué ses charges d’intérêt de 0,6 million d’euros sur une base annuelle. Sur la durée totale de ce prêt, la réduction des charges d’intérêt s’élève à 4,2 millions d’euros. Dans ce contexte, 10 millions d’actions supplémentaires de KBC Groupe ont été mises en gage.

Les dettes financières de KBC Ancora s’élèvent à 343 millions d’euros et viennent à échéance en mai 2022 (100 millions d’euros), en mai 2024 (143 millions d’euros) et en mai 2027 (100 millions d’euros). Un gage a été octroyé sur 25,7 millions d’actions de KBC Groupe au total.

Le taux d’intérêt du prêt (bullet) existant de 100 millions d’euros, qui court encore jusqu’en mai 2027, a été révisé à la baisse, et ce avec effet à partir de fin mai 2020. Cette transaction réduira les charges d’intérêts de KBC Ancora de 0,65 millions d’euros pour l’exercice en cours. Pour les années suivantes, la réduction des charges d’intérêt s’élève à 0,6 millions d’euros sur une base annuelle. Sur la durée totale de ce prêt, la réduction des charges d’intérêt s’élève à 4,2 millions d’euros.

Dans le cadre de cette révision du taux d’intérêt, 10 millions d’actions supplémentaires de KBC Groupe ont été mises en gage. Cela porte à 35,7 millions le nombre total d’actions de KBC Groupe mises en gage. KBC Ancora détient au total 77,5 millions d’actions de KBC Groupe.

KBC Ancora est une société cotée en bourse qui détient 18,6% des actions de KBC Groupe et qui assure, avec Cera, MRBB et les Autres Actionnaires Stables, la stabilité du sociétariat et le développement de KBC Groupe. Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacte d’actionnaires.

Calendrier financier :

30 octobre 2020 Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

29 janvier 2021 Rapport financier semestriel (premier semestre)

27 août 2021 Communiqué annuel exercice 2020/2021

Ce communiqué de presse est disponible en français, en anglais et en néerlandais sur le site www.kbcancora.be .

