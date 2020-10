TORONTO, 16 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Compagnies Loblaw Limitée (Loblaw) et Deuxième Récolte – la plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada – ont annoncé aujourd’hui vouloir continuer à lutter contre le gaspillage alimentaire, de soutenir les collectivités et d’élargir à tout le pays le partenariat qui les lie depuis 35 ans. Leur plan s’appuie sur l’engagement de 1 M$ de Loblaw visant à inscrire les magasins sous ses enseignes sur la plateforme BouffeRécup.ca de Deuxième Récolte.



« Loblaw est à nos côtés depuis le début, et nous envisageons avec beaucoup d’enthousiasme cette prochaine phase de notre partenariat. C’est une véritable révolution en récupération alimentaire que nous menons ensemble, a déclaré Lori Nikkel, directrice générale de Deuxième Récolte. Récupérer les surplus alimentaires et les redistribuer à la population canadienne n’aura jamais été aussi crucial, et BouffeRécup.ca offre une solution simple et évolutive pour éviter le gaspillage des aliments excédentaires. »

Pour améliorer son bilan environnemental, Loblaw a investi massivement dans l’efficacité énergétique, différentes initiatives communautaires et un éventail de systèmes de réduction et de réacheminement des matières résiduelles. Parmi les premières entreprises à adopter BouffeRécup.ca, Loblaw a déjà inscrit 156 de ses sites d’Ontario et de Colombie-Britannique sur la plateforme. À ce jour, ces magasins ont donné suffisamment d’invendus par son entremise pour fournir plus de 500 000 repas dans leur collectivité respective, et ainsi éviter l’émission de plus de 2 800 000 kg de gaz à effet de serre.

« Loblaw s’est engagée à combler le fossé qui sépare la faim et des surplus alimentaires avec l’objectif de réduire le gaspillage ou de détourner les aliments invendus dans ses magasins, a affirmé Tonya Lagrasta, directrice principale de la responsabilité sociale de l’entreprise. Nous sommes fiers d’approfondir notre relation avec Deuxième Récolte et d’aider BouffeRécup.ca à gagner de nouvelles communautés dans tout le pays. En tant que principal distributeur d’aliments au Canada, nos magasins sont particulièrement bien placés pour apporter une contribution majeure. »

D’abord lancée en Ontario, en 2018, la plateforme BouffeRécup.ca a rapidement été proposée dans le reste du Canada afin de répondre à la crise de la COVID-19. Le fonctionnement est simple : les entreprises s’y inscrivent et indiquent la quantité et le type de nourriture qu’elles souhaitent donner; les organismes locaux reçoivent des alertes par courriel ou texto quand de la nourriture est disponible dans leur secteur. Innovant, l’outil est offert gratuitement aux producteurs alimentaires et aux organismes à but non lucratif qui peuvent y accéder en ligne ou sur application mobile. BouffeRécup.ca limite le gaspillage alimentaire évitable tout en permettant aux entreprises de réduire leur empreinte environnementale et de nourrir sainement les personnes dans le besoin.

À propos de Deuxième Récolte

Plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada, Deuxième Récolte exerce dans ce domaine un leadership éclairé à l’échelle mondiale. Intervenant à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement alimentaire – de la ferme au commerce de détail –, Deuxième Récolte récupère les surplus de nourriture pour éviter leur mise en décharge et ses conséquences environnementales. Notre application mobile, BouffeRécup.ca, met également en contact les entreprises disposant de surplus alimentaires avec des organismes locaux qui en font profiter les gens dans le besoin. En réponse à la pandémie mondiale, Deuxième Récolte a pris la direction de la Food Rescue Canadian Alliance (FRCA), une alliance réunissant les secteurs public, privé, autochtone, communautaire et à but non lucratif pour assurer la distribution alimentaire aux personnes les plus vulnérables de nos communautés, d’un océan à l’autre. Pour en savoir plus, visitez https://secondharvest.ca/.

À propos des Compagnies Loblaw Limitée

Plus grand détaillant au Canada, Loblaw offre des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services bancaires et de téléphonie mobile. La raison d’être de la société, soit Vivre bien, vivre pleinementᴹᴰ, met l’accent sur les besoins et le bien-être des consommatrices et consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw, ses franchisées et franchisés ainsi que ses pharmaciennes et pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au pays avec un effectif de près de 200 000 personnes travaillant à temps plein et partiel dans plus de 2 400 magasins.

Renseignements aux médias :

Ashley Herod, directrice du marketing et des communications

Cell. : 416 625-6773

ashleyh@secondharvest.ca

Les Compagnies Loblaw Limitée

pr@loblaw.ca