CAMBRIDGE, Mass., 16 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CarGurus (Nasdaq: CARG), un leader mondial du marché automobile en ligne, a annoncé aujourd'hui les détails et les dates de Navigate® 2020. Cet événement virtuel gratuit, qui se tiendra du 26 au 27 octobre, vise à former les professionnels de la vente au détail automobile à la façon de s'adapter aux mutations rapides auxquelles leur industrie est confrontée depuis le début de l'année. Cet événement fait suite au succès du premier Navigate qui s’est tenu l’année dernière à Boston et a attiré des centaines de participants venus des États-Unis et d’Europe.



« Les débuts réussis de la conférence Navigate de CarGurus l’année dernière ont prouvé que les concessionnaires sont désireux d’apprendre de nouvelles façons d’améliorer leur activité, et qu'ils voient une valeur inestimable à obtenir des informations et des conseils de l’intérieur et de l’extérieur de leur secteur », a déclaré le président et directeur de l'exploitation de CarGurus, Sam Zales. « Cet événement vise à mieux connaître et aborder les problèmes qui ont actuellement un impact sur le commerce de détail automobile et à explorer de nouvelles stratégies de réussite à partir de différents points de vue. Bien que, cette année, l'événement se fasse en mode virtuel à cause de la COVID-19, nous sommes ravis du programme prévu. »

Les participants à Navigate auront un aperçu de divers sujets liés aux affaires, y compris les ventes, le marketing et le leadership, et entendront un large éventail d'experts chevronnés de CarGurus, d'organisations telles que Facebook et UKG et d'experts de l'industrie automobile comme Brian Pasch et Laurie Foster. Les dirigeants de CarGurus présenteront également des nouveautés concernant l'entreprise et les produits, tandis qu'un conférencier renommé, Peter Sheahan, prononcera un discours passionnant sur les stratégies de croissance, la prise de décision et la façon d'inspirer les équipes et de les faire travailler en collectif.

« En tant que concessionnaire ayant participé à Navigate l'année dernière, j'ai non seulement acquis un tout nouveau réseau avec lequel réfléchir, mais j'ai trouvé également dans les séances informatives intéressantes une liste d'actions faciles à mettre en œuvre à la fin de la conférence », a déclaré le directeur général d'Indy Auto Man, à Indianapolis, Victor Figlin. « J'ai été ravi d'apprendre que CarGurus organisait un deuxième Navigate, et je suis impatient d'en apprendre davantage sur les conférenciers de cette année, à la fois dans l'automobile et ailleurs, et aussi de voir ce que CarGurus a en réserve pour ses clients. »

De plus, Navigate 2020 abordera des sujets spécifiques qui ont surgi dans la foulée des incidences de la COVID-19 sur l'industrie automobile et des nouveaux défis et domaines d'apprentissage pour les concessionnaires qu'impose la pandémie. Les participants virtuels en apprendront davantage sur les stratégies d'acquisition de stocks dans ce nouvel environnement et sur les meilleures pratiques pour la vente au détail numérique alors que l'industrie se dirige vers une multiplication des interactions en ligne.

Les cadres supérieurs de CarGurus feront part de nouvelles sur les produits CarGurus. À la suite de l’événement, certains documents de présentation seront archivés et disponibles dans la section Relations investisseurs du site Web de la société à https://investors.cargurus.com.

Les personnes qui aimeraient s'inscrire à Navigate ou en savoir plus sur l'événement peuvent consulter https://events.cargurus.com/navigate ou envoyer un courriel à navigate@cargurus.com pour toute question.

Personne-ressource :

Brian Kramer

pr@cargurus.com