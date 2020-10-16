加利福尼亚州亚里索维耶荷市, Oct. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goldman Sachs公司（NYSE：GS ）在其“缔造者者+创新者峰会”上评选Donald McClymont为2020年最具吸引力的100位企业家之一。

Goldman Sachs公司选择McClymont先生作为来自多个行业的100名企业家之一，参加为期两天的活动。

“真正的创新是建立在不同的角度和经验之上的，”Goldman Sachs公司首席执行官 David M. soloomon表示。“我们的'缔造者+创新者峰会'汇集了一群令人印象深刻的未来领导者，他们正在努力推动有意义的变革。150多年来，Goldman Sachs公司一直支持企业家启动和发展他们的业务。这就是为什么我们很高兴地确定Donald McClymont为2020年最具吸引力的企业家之一。”

除了表彰100名企业家外，今年通过虚拟方式举行的峰会活动还包括由经验丰富的企业家、学者和商业领袖以及本地学者牵头举办的一般会议和教学活动。

Donald McClymont先生担任indie Semiconductor公司董事会首席执行官兼主席，负责制定公司的战略愿景，确保业务计划的执行并创造股东价值。

在联合创立indie Semiconductor公司之前，他曾担任Axiom Microdevices公司营销副总裁，负责推动公司战略、拓展销售活动和建立关键行业合作伙伴关系。在加入Axiom之前，他曾经任Skyworks公司的产品线总监和Fujysu公司营销经理。

McClymont先生在全球拥有5项专利，并获得格拉斯哥大学电子和电气工程硕士学位。

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indie Semiconductor公司是高性能SOC和软件自动技术解决方案领域的创新企业。全球每4辆汽车中，就有1辆使用我们先进的驾驶辅助系统（ADAS）、远程信息处理、用户体验和连接引擎技术。此外，indie Semiconductor公司在人工智能和LiDAR成像应用领域也处于行业前沿。indie Semiconductor公司总部位于加利福尼亚州亚里索维耶荷市，在美国底特律、密歇根、奥斯汀、德克萨斯、波士顿、马萨诸塞、英国爱丁堡、德国德累斯顿和中国无锡设有设计中心和销售办事处。了解更多信息，请访问indiesemi.com。

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