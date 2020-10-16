加州亞里索維耶荷, Oct. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goldman Sachs (NYSE:GS) 於「Builders + Innovators 峰會」嘉許 Donald McClymont 為 2020 年 百大企業創始人。



Goldman Sachs 在兩天的活動中嘉許 McClymont 先生為來自各行各業的百大企業家之一。

Goldman Sachs 行政總裁 David M. Solomon 說：「真正的創新是來自多元的觀點及經驗。我們的『Builder + Innovators 峰會』匯集了一群努力推動有意義變革的未來領袖。150 多年來，Goldman Sachs 在創始及擴展業務時一直支持企業家。這就是我們欣然嘉許 Donald McClymont 為 2020 年企業創始人的原因。」

除了表彰 100 位企業家外，今年以虛擬形式舉行的峰會包括由經驗豐富的企業家、學者、商業領導者以及駐校學者領導的一般會議及臨床教學。

Donald McClymont 先生擔任 indie Semiconductor 董事會的行政總裁兼主席，負責制定公司的策略願景，確保執行業務計劃並創造股東價值。

在創立 indie 之前，他是 Axiom Microdevices 的市場營銷副總裁，負責推動公司策略、開發銷售活動及建立關鍵的行業合作夥伴關係。在加入 Axiom 之前，他是 Skyworks 的產品線總監及 Fujitsu 的市場營銷經理。

McClymont 先生在全球擁有 5 項專利，並從格拉斯哥大學獲得電子及電氣工程碩士學位。

關於 indie

indie Semiconductor 是高性能 SOC 及汽車技術軟件解決方案的創新者。全球每 4 輛新車中便有 1 輛是使用我們先進的駕駛員輔助系統 (ADAS)、電訊圖、用戶體驗及連接引擎。indie 是站在人工智能及 LiDAR 影像應用的前線。indie 的總部位於亞里索維耶荷，並於密西根州底特律、德州奧斯丁、麻省波士頓、英國愛丁堡、德國德累斯頓及中國無錫設有設計中心及銷售辦事處。請瀏覽 indiesemi.com 了解更多。

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