安大略省滑鐵盧, Oct. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA 是 Teledyne Technologies [NYSE: TDY] 旗下公司及數碼 X 光圖像感應技術的全球領導者，該公司很高興宣佈將參與於 10 月 19 日至 22 日在中國上海舉行的「CMEF 2020 技術展覽會」，展覽攤位為 #4.1C27。



Teledyne DALSA 的突破性 CMOS 影像技術全套產品組合，可實時提供卓越的解像度，可互換飽和劑量、高動態範圍及校準穩定性，以及無與倫比的低劑量訊號至雜訊性能。這款創新的 Xineos CMOS X 光偵測器提供卓越的品質及性能，並為流動 C 臂手術系統、診斷 2D 及 3D 乳房造影、CBCT 及其他要求高的 X 光影像應用提供最佳的數碼影像解決方案。

Teledyne DALSA 將展示其用於通用造影重建的專有軟件，其支援各種影像幾何及掃描方法。新的軟件技術使 X 光造型影像模態能夠加快 X 光偵測器的整合，並為系統級創新提供新的機會。

此外，Teledyne DALSA 還為客戶及技術合作夥伴提供出色的支援。歡迎入場人士參觀 Teledyne DALSA 的攤位，以討論醫療影像的最新進展。

請蒞臨上海中國醫療器材展覽會展廳 4，攤位 4.1C27

星期一，10 月 19 至 22 日中國醫療器材展覽會

關於 Teledyne DALSA 的生命科學產品及服務

Teledyne DALSA 隸屬於 Teledyne Imaging Group，為醫療、牙科及科學設備製造商提供最先進的影像感應、擷取及處理解決方案。我們的影像專家團隊擁有超過 30 年的實力及創新經驗，提供領先的產品設計。我們的製造流程量身定制，以符合醫療及科學 X 光社群對嚴格品質、可靠性及可追蹤的要求。如欲了解更多資訊，請瀏覽 http://teledynedalsa.com/imaging/markets/medical/

所有商標均由其所屬公司註冊。

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