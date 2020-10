Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020

Communiqué de presse – Paris, le 19 Octobre 2020

Priorités dans un nouveau contexte :

atteinte des objectifs, nouvelle organisation, revue du portefeuille, plan d’adaptation

§ Amélioration séquentielle de la croissance des ventes au T3

- Chiffre d’affaires consolidé : 5 821 millions d’euros (-2,5% en données comparables1, -9,3% en données publiées)



Rétablissement d’objectifs pour 2020 : marge opérationnelle courante de 14%, free cash flow de 1,8 milliard d’euros

Plan d’action pour revenir à un objectif moyen terme de croissance rentable entre +3% et +5%2 - Nouvelle organisation, avec notamment la nomination de deux Directeurs Généraux régionaux

- Lancement d’une revue stratégique de portefeuille

- Plans d’adaptation pour optimiser l’exécution Transition à la tête de la Direction Générale Finances











Danone publie aujourd’hui un chiffre d’affaires du troisième trimestre globalement conforme aux attentes, en amélioration séquentielle par rapport au trimestre précédent, grâce à une forte accélération des Produits Laitiers et d’Origine Végétale et une amélioration de la performance des Eaux.

Dans ce contexte, confiant dans la force de son portefeuille unique, Danone annonce aujourd’hui trois décisions majeures afin de progresser dans son adaptation au nouveau contexte créé par le COVID, avec l’objectif de renouer rapidement avec ses objectifs de moyen-terme, et notamment son agenda de croissance rentable entre +3 et +5%2.



Une nouvelle organisation pour servir au mieux sa stratégie et optimiser l’exécution avec la nomination de : deux Directeurs Généraux responsables de macro-régions, respectivement en charge de Danone International et de Danone Amérique du Nord. Responsables du compte de résultat de ces régions, ils auront comme priorités le renforcement de l’excellence opérationnelle au niveau local et le développement de synergies entre les catégories de produits ; un Directeur Général End-to-End Design to Delivery en charge d’une nouvelle fonction stratégique (End-to-End Design to Delivery) regroupant de manière intégrée les compétences locales et globales en Recherche et Innovation, Cycles et Achats, Opérations (production et chaîne de distribution) et Qualité. Elle sera déterminante dans la transformation de Danone, permettant aux pays de mieux répondre aux besoins des consommateurs de manière compétitive ;

avec la nomination de : Le lancement d’une revue stratégique complète du portefeuille de marques, de références et d’actifs , permettant d’en revoir les contours afin de l’aligner avec l’agenda de croissance rentable entre 3 et 5%, en commençant par une revue immédiate des options stratégiques en Argentine et pour la marque Vega, et potentiellement d’autres actifs ;



, permettant d’en revoir les contours afin de l’aligner avec l’agenda de croissance rentable entre 3 et 5%, en commençant par une revue immédiate des options stratégiques en Argentine et pour la marque Vega, et potentiellement d’autres actifs ; L’accélération de la finalisation d’un plan ambitieux mis en œuvre dès le premier trimestre de l’année prochaine, qui permettra comme déjà annoncé de s’adapter au mieux aux défis posés par le COVID et d’en saisir les opportunités significatives de croissance et d’efficacité.



Par ailleurs, après 16 années chez Danone, Cécile Cabanis a fait le choix d’ouvrir un nouveau chapitre de sa vie professionnelle, en dehors de l’entreprise. Elle quittera Danone en février 2021 après la finalisation et le lancement de la mise en œuvre du plan d’adaptation de l’entreprise, et après avoir assuré la transition avec Juergen Esser, actuellement Directeur Financier des divisions Eaux et Afrique et nommé nouveau Directeur Général Finances de Danone.







Commentaire d’Emmanuel Faber, Président-Directeur général



Nos résultats du troisième trimestre reflètent combien ce monde COVID et sa cohorte de mesures sanitaires, de fermetures de frontières, d’incertitude dans le sentiment des consommateurs et de changements de leurs habitudes affectent nos activités. Alors que nous nous attendons à une poursuite de la volatilité à court-terme de nos autres divisions, le retour de notre activité produits laitiers frais et alternatives végétales à une croissance au-delà de 3% tant au 3ème trimestre que depuis le début de l’année (et l’excellente performance en particulier des alternatives végétales) sera un fondement de notre agenda pour retrouver dès que possible une croissance rentable de 3 à 5% par an. Notre discipline en matière d’allocation de capital et la revue du portefeuille stratégique que nous entamons sont aussi des éléments fondamentaux pour cela.







Dans nos annonces d’aujourd’hui, je commencerai par celle du départ de Cécile Cabanis, qui est celle qui me touche le plus personnellement. Cécile et moi avons travaillé ensemble de nombreuses années, elle a été au cœur de toutes les transformations majeures de l’entreprise et est à mes côtés depuis que j’ai pris mes fonctions actuelles. Nous allons rentrer dans une nouvelle phase de transformation pour adapter Danone à ce nouveau monde, sur laquelle le Comité Executif, Cécile et moi-même travaillons ensemble et sommes en complet accord. Sa décision d’ouvrir à cette occasion un nouveau chapitre de sa vie professionnelle est donc à la fois profonde et personnelle et je la respecte. Au nom de tous mes collègues au conseil d’administration et de tous nos collègues dans l’entreprise et en mon nom personnel, je veux lui exprimer tous mes remerciements pour son engagement et sa contribution et je lui souhaite tout le meilleur après son départ en février prochain.







Dans le même temps, je suis très heureux que nous nous avancions déjà concrètement, avec le plein soutien de notre Conseil, sur nos plans d’adaptation, posant dès aujourd’hui les bases de leur mise en œuvre, avec une nouvelle organisation du Comité Executif. Elle va nous permettre de mieux nous focaliser sur notre performance à court terme; nous permettre de saisir immédiatement les bénéfices d’un point de vue de la croissance et de l’efficacité, des synergies au sein de notre portefeuille, à la fois unique et cohérent, de catégories santé ; et elle va enfin nous permettre d’accélérer la finalisation d’un plan ambitieux dont la mise en œuvre commencera dès le premier trimestre de l’année prochaine.





I. Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 : en ligne avec les attentes

Au troisième trimestre 2020, le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 5,8 milliards d'euros, en baisse de -9,3% en données publiées, compte tenu d’effets de change défavorables (dus principalement à l’évolution du dollar, du rouble et des devises en Amérique latine) ayant eu un impact de -7,1% sur les ventes du trimestre. En données comparables, le chiffre d'affaires est en baisse de -2,5%. Les volumes ont enregistré une amélioration séquentielle, en baisse de -0,4% au troisième trimestre (contre -2,6% au deuxième trimestre), toujours affectés par la performance des Eaux, et sont restés globalement stables sur les neuf premiers mois (-0,1%). L’effet valeur a également connu une amélioration séquentielle à -2,1% (contre -3,0% au deuxième trimestre), reflétant un effet mix-pays négatif mais des prix stables.

En millions d’euros

Excepté % T3

2019 T3

2020 Variation données publiées Variation données comparables Variation volumes 9M

2019 9M

2020 Variation données publiées Variation données comparables Variation volumes



PAR POLE EDP 3 240 3 108 -4,1% +3.7% +4,0% 9 818 9 699 -1,2% +3,3% +2,8% Nutrition Spécialisée 1 920 1 698 -11,6% -5.7% -2,9% 5 611 5 441 -3,0% -0,2% -0,4% Eaux 1 258 1 015 -19,3% -13.5% -8,1% 3 603 2 864 -20,5% -17,1% -7,3%



PAR ZONE Europe & Noram1 3 451 3 334 -3,4% -1.1% +1,3% 10 303 10 156 -1,4% -0,1% +1,8% Reste du Monde 2 966 2 486 -16,2% -4.1% -2,0% 8 728 7 848 -10,1% -3,5% -1,8% TOTAL 6 418 5 821 -9,3% -2.5% -0,4% 19 031 18 004 -5,4% -1,6% -0,1%

1Amérique du Nord (Noram) : Etats-Unis et Canada

Comme au premier semestre, la performance a été marquée par de forts contrastes dans les dynamiques par canaux de distribution et de consommation. Les ventes pour la consommation hors domicile (qui représentaient 11% des ventes de l’entreprise en 2019, principalement dans les Eaux) ont en effet enregistré ce trimestre un repli d'environ -25% en données comparables, en légère amélioration par rapport au trimestre précédent. Les ventes de lait infantile pour le marché chinois à travers les circuits transfrontaliers ont aussi fortement diminué (environ -60%) compte tenu de la fermeture prolongée des frontières et des restrictions de voyage avec la Chine continentale. En revanche, le rythme de croissance des ventes en ligne s'est considérablement accéléré au cours du trimestre (+40% à l’échelle globale contre +30% au deuxième trimestre).

En termes de dynamiques régionales, toutes les régions ont enregistré une amélioration par rapport au deuxième trimestre. En Europe et en Amérique du Nord, la croissance des ventes en données comparables est passée de

-3,5% au deuxième trimestre à -1,1% au troisième trimestre. L'Amérique du Nord a continué à bénéficier d'une solide dynamique tandis que les ventes en Europe ont enregistré un repli plus modéré qu’au T2, reflétant la poursuite du déclin des ventes normalement réalisées hors domicile dans les Eaux et la faible dynamique de catégorie en Nutrition Spécialisée. Dans le reste du monde (-4,1% en données comparables au troisième trimestre), la zone CEI a renoué avec une croissance solide tandis que la Chine, l'Amérique latine, l'Indonésie et l'Afrique sont restées sous pression.

Performance par pôle

§ PRODUITS LAITIERS ET D’ORIGINE VEGETALE (EDP)

La croissance des ventes du pôle des Produits laitiers et d’origine végétale (EDP) a enregistré une accélération importante au troisième trimestre, à +3,7% en données comparables, reflétant une hausse de +4,0% des volumes, et une baisse de -0,3% en valeur. Tous les segments sont en progression, parmi lesquels les probiotiques et les yaourts fonctionnels, le lait bio et les crèmes à café qui ont connu la meilleure performance, aux côtés du segment des produits d’origine végétale qui a enregistré pour le troisième trimestre consécutif une croissance à deux chiffres de ses ventes (entre +15% et +20% au T3). L'Europe et l'Amérique du Nord ont poursuivi leur forte dynamique de croissance, soutenue en Europe par de nouveaux gains de parts de marché grâce aux marques Actimel, Danette et Alpro, et en Amérique du Nord par la poursuite d’une consommation à domicile soutenue ayant bénéficié aux marques Silk, So Delicious et Horizon, qui ont toutes les trois enregistré une croissance à deux chiffres ce trimestre. Dans le reste du monde, la région CEI a renoué avec une croissance solide tandis que le Mexique et l'Afrique sont restés sous pression.

§ NUTRITION SPECIALISEE

Les ventes du pôle Nutrition Spécialisée ont enregistré un repli de -5,7% en données comparables au troisième trimestre, reflétant une baisse de -2,9% à la fois en volumes et en valeur. Elles ont été pénalisées par la très forte baisse à deux chiffres des ventes en Chine contre une base de comparaison élevée l'an dernier, résultant de difficultés logistiques créées par le COVID conduisant à la contraction des canaux de distribution transfrontaliers et de la poursuite d’effets de déstockage. En revanche sur le marché intérieur chinois, la demande pour nos marques est restée forte et la marque Aptamil a poursuivi ses gains de part de marché dans le commerce en ligne et dans les magasins spécialisés, portée par la gamme premium Platinum. En Europe, le chiffre d'affaires a connu une baisse d’environ 5%, pénalisé par un taux d'hospitalisation et de prescription inférieur aux niveaux pré-COVID et une catégorie de la nutrition infantile atone. Les autres régions telles l’Asie du sud est, le Moyen-Orient, et les Etats-Unis ont maintenu une forte croissance des ventes, bénéificiant d'une forte accélération du commerce en ligne et du lancement réussi d'innovations sous la marque Aptamil et d’autres marques locales.

§ EAUX

Après un deuxième trimestre en repli de -28% en données comparables, les ventes des Eaux ont enregistré une amélioration séquentielle au troisième trimestre mais ont continué d’être fortement touchées par un indice de mobilité faible du fait des mesures sanitaires. Les ventes ont en effet enregistré un repli de -13,5% au troisième trimestre en données comparables, avec une baisse en volumes de -8,1% et en valeur de -5,4%. La trajectoire de reprise a été contrastée selon les régions : si l'Europe et la Chine ont progressé, atteignant une croissance d'environ -10% au T3 grâce à une reprise partielle de la consommation hors foyer et à certains gains de parts de marché, en revanche l'Amérique latine et l'Indonésie ont continué à baisser de plus de -10%, en ligne avec le trimestre précédent, compte tenu de mesures de distanciation sociale restées importantes.



II. Perspectives pour le quatrième trimestre : priorité à l’atteinte des objectifs

Perspectives macro-économiques

Il reste difficile d’établir des perspectives pour le reste de l’année compte tenu d’un environnement toujours volatil et incertain au regard des impacts de la pandémie de COVID-19 sur l’évolution des restrictions de déplacement, les dynamiques par canal de distribution et les habitudes de consommation, et plus particulièrement sur le rythme de normalisation de la consommation hors domicile et dans les circuits de proximité, et le rythme de reprise de l’activité à travers les canaux transfontaliers avec la Chine.

Dans ce contexte, Danone reste vigilant et prévoit que le principal facteur déterminant de sa performance au quatrième trimestre sera la dynamique des canaux de distribution et de consommation qui résultera de l’évolution de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences macroéconomiques. Les fluctuations monétaires devraient également continuer à peser sur la performance de l’entreprise.

Objectifs

Danone aura pour priorités au quatrième trimestre de continuer la dynamique de gains de parts de marché observée depuis le début de l’année et de poursuivre l’amélioration séquentielle de la croissance de ses ventes en données comparables, bien qu’à un rythme moins rapide. La marge opérationnelle courante du second semestre continuera d’être impactée par les coûts supplémentaires directement liés au COVID-19 et par un effet mix défavorable ; mais des mesures d’efficacité et de strict contrôle des coûts ainsi qu’une gestion disciplinée du cash ont été mises en place, permettant de viser, pour l’année 2020, une marge opérationnelle courante de 14% et un free-cash-flow de 1,8 milliard d’euros.

III. Nouvelle organisation. Revue du portefeuille. Plan d’adaptation.

Très tôt dans la crise, et dans l’environnement radicalement nouveau créé par la pandémie du COVID-19, Danone a fait le choix explicite de protéger l’ensemble de son écosystème. L’entreprise a fait le choix d’attendre pour évaluer la manière dont la réouverture progressive des économies impacterait les modes de vie et de travail de ses consommateurs avant de préparer ses propres plans d’adaptation aux évolutions structurelles des modes de consommation et accélérer le retour de l’entreprise vers son agenda de croissance rentable.

Danone a aujourd’hui suffisamment de convictions et de visibilité sur la façon dont le COVID-19 est en train d’affecter durablement son industrie, ses consommateurs et sa chaîne de valeur : importance croissante de la proximité avec les consommateurs et les distributeurs, mais aussi de la localisation des chaînes d’approvisionnement ; besoin de maximiser l’agilité des chaînes d’approvisionnement, de production et de distribution à un coût compétitif ; force retrouvée des grandes marques pouvant s’appuyer sur un héritage historique et un fort ancrage local ; frontières de moins en moins marquées entre les différentes catégories.

La finalisation d’un plan détaillé ambitieux sera accélérée afin qu’il puisse être mis en œuvre dès le premier trimestre de l’année prochaine, permettant, comme déjà annoncé, à l’entreprise de s’adapter au mieux aux défis posés par le COVID et d’en saisir les opportunités significatives de croissance et d’efficacité.

Une nouvelle organisation pour servir au mieux la stratégie et optimiser l’exécution des plans

L’adaptation de Danone commence par la mise en place d’une nouvelle organisation permettant de faire de Danone une entreprise mieux adaptée et plus agile au niveau local. Elle sera ainsi en mesure de récolter les bénéfices, à la fois en termes de croissance et d’efficacité, de son portefeuille unique de catégories tournées vers la santé et offrant de multiples opportunités de synergies entre elles.

La mise en place de cette nouvelle organisation commence par la nomination de deux Directeurs Généraux en charge de macro-régions3, Véronique Penchienati-Bosetta et Shane Grant, respectivement en charge de Danone International et de Danone Amérique du Nord. Responsables du compte de résultat de ces régions, ils auront comme priorités le renforcement de l’excellence opérationnelle au niveau local et le développement de synergies entre les catégories de produits.

La nouvelle organisation prévoit également la création d’une nouvelle fonction stratégique regroupant de manière intégrée les compétences locales et globales en Recherche et Innovation, Cycles et Achats, Opérations (production et chaîne de distribution) et Qualité. Dirigée par Henri Bruxelles, qui est nommé Directeur Général End-to-End Design to Delivery, cette fonction sera déterminante dans la transformation de Danone, permettant aux pays de mieux répondre aux besoins des consommateurs de manière compétitive. Conjointement avec la fonction Stratégie et Compétences de Croissance déjà en place et dirigée par Nigyar Makhmudova, elle permettra d’optimiser la robustesse, la pertinence locale et la rapidité de l’innovation.

Lancement d’une revue stratégique complète du portefeuille de marques, de références et d’actifs

Afin d’aligner les contours de son portefeuille avec son agenda de croissance rentable entre 3 et 5%, Danone lance une revue stratégique complète de son portefeuille, en commençant par une revue immédiate des options stratégiques en Argentine et pour la marque Vega, dont les ventes combinées représentent environ 500 millions d’euros. D’autres actifs pourront éventuellement être revus ultérieurement.

IV. Transition à la tête de la Direction Générale Finances

Après 16 années chez Danone, Cécile Cabanis, Directrice Générale en charge des Finances, Technologie & Data, Cycles et Achats depuis 2015, a fait le choix d’ouvrir un nouveau chapitre de sa vie professionnelle, en dehors de l’entreprise. Elle quittera Danone en février 2021 après la finalisation et le lancement de la mise en œuvre du plan d’adaptation de l’entreprise, et après avoir assuré la transition avec Juergen Esser, actuellement Directeur Financier des divisions Eaux et Afrique et nommé nouveau Directeur Général Finances de Danone. Il reportera à Emmanuel Faber, Président-Directeur Général, et siégera au Comité Exécutif de Danone.

Agé de 49 ans, Juergen Esser a passé la quasi-totalité de sa carrière chez Danone, qu’il a rejoint en 2000 après 3 années chez PwC en tant qu’auditeur. Il a, pendant 4 années, occupé diverses fonctions financières chez Danone Allemagne avant de prendre en 2004 les fonctions de Directeur International de la Trésorerie. Il a ensuite évolué vers le rôle de Directeur en charge du Développement pour le pôle Produits Laitiers en 2007, avant de rejoindre le pôle des Eaux en 2010, d’abord en tant que Directeur Financier Régional, puis en 2015 en tant que Directeur Financier en charge de l’activité EVW (Evian Volvic World), avant d’être nommé en 2017 Directeur Financier du pôle Eaux et de la région Afrique, poste qu’il occupe actuellement.

Xx





V. Opérations financières et événements importants sur la période

6 Octobre 2020 : Danone a annoncé la cession du solde de sa participation de 6,61% dans Yakult, par le biais d’un processus de placement accéléré (accelerated bookbuilding). Cette opération s’inscrit dans le cadre des priorités d’allocation de capital disciplinée de Danone et de renforcement de sa solidité financière. L’opération s’est soldée par un produit de cession brut d’un montant de 58 milliards de yens, soit environ 470 millions d’euros.



Danone a annoncé la cession du solde de sa participation de 6,61% dans Yakult, par le biais d’un processus de placement accéléré (accelerated bookbuilding). Cette opération s’inscrit dans le cadre des priorités d’allocation de capital disciplinée de Danone et de renforcement de sa solidité financière. L’opération s’est soldée par un produit de cession brut d’un montant de 58 milliards de yens, soit environ 470 millions d’euros. 3 Septembre 2020 : Francisco Camacho, Directeur Général Produits Laitiers et d’Origine Végétale International (EDP International) et membre du Comité Exécutif, quitte Danone pour explorer de nouveaux horizons.

VI. Normes IFRS et indicateurs financiers non définis par les normes IFRS

Impacts IAS29 sur les données publiées

Danone applique la norme IAS29 à l’Argentine depuis le 1er juillet 2018. La norme IAS29 requiert de retraiter les éléments non-monétaires des actifs et passifs du pays en hyperinflation ainsi que son compte de résultat pour refléter l’évolution du pouvoir d’achat général de sa monnaie fonctionnelle, entrainant un profit ou une perte sur la position monétaire nette qui est enregistrée en résultat net. De plus, les états financiers de ce pays sont convertis au taux de clôture de la période considérée.

Effet d’IAS29 sur les données publiées

(en millions d’€ sauf %) T3 2020 Chiffre d’affaires -3,6 Croissance du chiffre d’affaires (%) 0,0%

Répartition du chiffre d’affaires 9M 2020 par trimestre après application de l’IAS29

Le chiffre d’affaires 9M 2020 est obtenu en additionnant :

le chiffre d’affaires du T3 2020 publié ;

les chiffres d’affaires du T1 2020 et du T2 2020 résultant de l’application d’IAS29 jusqu’au 30 septembre au chiffre d’affaires des entités argentines (application du taux d’inflation en Argentine jusqu’au 30 septembre 2020 et conversion en euros au taux de clôture du 30 septembre 2020) présentés dans le tableau ci-dessous pour information (données non auditées).

en millions d’€ T1 2020(1) T2 2020(2) T3 2020 9M 2020 EDP 3 356 3 235 3 108 9 699 Nutrition Spécialisée 1 953 1 790 1 698 5 441 Eaux 925 924 1 015 2 864 Total 6 234 5 949 5 821 18 004

(1)Résulte de l’application d’IAS29 jusqu’au 30 septembre 2020 au chiffre d’affaires T1 des entités argentines.

(2)Résulte de l’application d’IAS29 jusqu’au 30 septembre 2020 au chiffre d’affaires T2 des entités argentines.

Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS

En raison des règles d’arrondis, la somme des valeurs présentées peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Les variations en données comparables du chiffre d’affaires, du résultat opérationnel courant et de la marge opérationnelle courante reflètent la performance organique de Danone en excluant essentiellement l’impact :

des variations de périmètre en calculant les indicateurs de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent, le périmètre de consolidation de l’exercice précédent et de l’exercice en cours excluant les entités argentines depuis le 1er janvier 2019 ;

des changements dans les principes comptables applicables ;

des variations de taux de change en calculant les indicateurs de l’exercice considéré et ceux de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est un taux annuel prévisionnel déterminé par Danone pour l’exercice considéré et appliqué aux deux exercices).

Passage des données publiées aux données comparables

(en millions d’€ sauf %) T3 2019 Effets des variations du périmètre de consolidation Effets des variations des taux de change et autres y compris IAS29 Contribution organique de l’Argentine Variations en données comparables T3 2020 Chiffre d’affaires 6 418 +0,0% (7,1%) +0,2% (2,5%) 5 821

Le résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel de Danone avant prise en compte des Autres produits et charges opérationnels. Les Autres produits et charges opérationnels comprennent des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance opérationnelle courante et son évolution. Ils incluent principalement :

les dépréciations d’actifs incorporels à durée de vie indéfinie ;

les coûts relatifs à des opérations de restructurations stratégiques et de transformation ;

les coûts relatifs à des opérations de croissance externe majeures ;

les coûts (encourus ou estimés) liés à des crises et litiges majeurs ;

dans le cadre des normes IFRS 3 Révisée et IAS 27 Révisée, (i) les frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) les écarts de réévaluation comptabilisés suite à une perte de contrôle, et (iii) les variations des compléments de prix d’acquisition ultérieures à une prise de contrôle.

La marge opérationnelle courante correspond au ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires.

Le free cash flow représente le solde de la trésorerie provenant de l’exploitation après prise en compte des investissements industriels nets de cession et, dans le cadre de la norme IFRS 3 Révisée, avant prise en compte (i) des frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) des flux de trésorerie liés aux compléments de prix d’acquisition versés ultérieurement à une prise de contrôle.





o o O o o

DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone. Dans certaines hypothèses, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de Danone.

Bien que Danone estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles comportent de nombreux risques et incertitudes, et en conséquence les résultats réels pourront différer significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au document d’enregistrement universel de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

La conférence téléphonique à destination des analystes et des investisseurs, tenue par Emmanuel Faber, Président-Directeur Général, et Cécile Cabanis, Directrice Générale Finances, sera diffusée en direct aujourd’hui à 9h00 (heure de Paris) sur le site Internet www.danone.com . Le support de la présentation sera également disponible sur le site Internet, section Investisseurs.





ANNEXE – Ventilation du chiffre d’affaires par pôle et par zone géographique (en millions d’euros)

Premier

trimestre Deuxième trimestre Troisième trimestre 2019 2020 2019 2020 2019 2020 PAR POLE EDP 3 308 3 364 3 283 3 238 3 240 3 108 Nutrition Spécialisée 1 828 1 949 1 866 1 792 1 920 1 698 Eaux 1 002 928 1 346 925 1 258 1 015 PAR ZONE Europe & Noram1 3 381 3 469 3 471 3 352 3 451 3 334 Reste du Monde 2 757 2 772 3 025 2 602 2 966 2 486 Total 6 138 6 242 6 496 5 954 6 418 5 821





Premier

trimestre 2020 Deuxième trimestre 2020 Troisième trimestre 2020 Variation historique Variation en données comparables Variation historique Variation en données comparables Variation historique Variation en données comparables PAR POLE EDP +1,7% +4,6% -1,4% +1,6% -4,1% +3,7% Nutrition Spécialisée +6,6% +7,9% -4,0% -2,2% -11,6% -5,7% Eaux -7,4% -6,8% -31,3% -28,0% -19,3% -13,5% PAR ZONE Europe & Noram1 +2,6% +4,7% -3,4% -3,5% -3,4% -1,1% Reste du Monde +0,5% +2,6% -14,0% -8,2% -16,2% -4,1% Total +1,7% +3,7% -8,3% -5,7% -9,3% -2,5%

1Amérique du Nord (Noram) : Etats-Unis et Canada







1 Toutes références dans le présent communiqué aux indicateurs de variations en données comparables du chiffre d’affaires, du résultat et de la marge opérationnels courants, free cash flow (FCF) correspondent à des indicateurs non définis par les normes IFRS. Leur définition ainsi que leur rapprochement avec les états financiers figurent en pages 3 et 4.

2 Croissance des ventes en données comparables

3Effectif au 1er novembre 2020, ce changement organisationnel n’entraînera pas de réduction du niveau de granularité du reporting de l’entreprise.





Pièce jointe