RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 30 SEPTEMBRE 2020

Des résultats résilients malgré le contexte difficile :

Augmentation de 4,3% du parc global du Groupe qui atteint 70,5 millions de clients ;

global du Groupe qui atteint ; Amélioration de 0,2 pt (à base comparable) du taux de marge d’EBITDA ajusté du Groupe qui atteint 52,2% en raison d’une bonne maîtrise des coûts ;

Bonne résilience des activités à l’International grâce à la Data Mobile ;

grâce à la Data Mobile ; Poursuite de la croissance des activités Fixe au Maroc, portées par la croissance de la Data.

À l’occasion de la publication de ce communiqué, Monsieur Abdeslam Ahizoune, Président du Directoire, a déclaré :

« Dans ce contexte de crise sanitaire mondiale et de durcissement de la concurrence, la stratégie de diversification à l’international, initiée par Maroc Telecom depuis plusieurs années, démontre à nouveau son succès. Les actifs à l’international permettent en effet au Groupe d’améliorer sa résilience dans cette conjoncture difficile.

Maroc Telecom a également fait preuve d’une grande capacité d’adaptation pour faire face aux effets de la crise et ce à travers l’adoption, dès le début de la pandémie, de plans d’optimisation des coûts et d’une gestion optimisée des investissements.

résultats consolidés ajustes* du groupe

(IFRS en millions MAD) T3-2019 T3-2020 Variation Variation à base comparable

(1) 9M-2019 9M-2020 Variation Variation à base comparable

(1) Chiffre d'affaires 9 465 9 174 -3,1% -3,5% 27 308 27 498 +0,7% -1,2% EBITDA ajusté 4 989 4 758 -4,6% -5,0% 14 398 14 361 -0,3% -0,8% Marge (%) 52,7% 51,9% -0,8 pt -0,8 pt 52,7% 52,2% -0,5 pt +0,2 pt EBITA ajusté 3 126 2 879 -7,9% -8,1% 8 989 8 714 -3,1% -2,6% Marge (%) 33,0% 31,4% -1,7 pt -1,6 pt 32,9% 31,7% -1,2 pt -0,5 pt Résultat Net ajusté - Part du Groupe 1 625 1 520 -6,5% -6,3% 4 647 4 526 -2,6% -1,4% Marge (%) 17,2% 16,6% -0,6 pt -0,5 pt 17,0% 16,5% -0,6 pt -0,0 pt CAPEX(2) 1 377 846 -38,6% -38,8% 4 605 2 032 -55,9% -57,8% Dont fréquences et licences 11 1 321 11 CAPEX/CA (hors fréquences et licences) 14,6% 9,1% -5,5 pt -5,5 pt 12,0% 7,3% -4,7 pt -4,7 pt CFFO ajusté 3 438 4 121 +19,9% +19,5% 9 166 11 221 +22,4% +21,2% Dette Nette 20 188 20 809 +3,1% +2,8% 20 188 20 809 +3,1% +2,8% Dette Nette/EBITDA(3) 1,0x 1,0x 1,1x 1,0x

*Les ajustements des indicateurs financiers sont détaillés dans l’annexe 1.

► Parc

Le parc du Groupe continue de croître (+4,3% sur un an), pour atteindre 70,5 millions à fin septembre 2020, tiré par la hausse du parc des filiales (+7,3%), du parc Fixe (+6,7%) et Haut Débit Fixe (+10,4%) au Maroc.

► Chiffre d’affaires

Durant les neuf premiers mois de l’année 2020, le Groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d’affaires(4) de 27 498 millions de dirhams, en hausse de 0,7% (-1,2% à base comparable (1)). La bonne résilience des activités à l’International compense partiellement le retrait du chiffre d’affaires au Maroc pénalisé par les effets de la crise sanitaire liée à la Covid19.

► Résultat opérationnel avant amortissement

Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté du Groupe Maroc Telecom atteint 14 361 millions de dirhams, à fin septembre 2020, en légère baisse de 0,3% (-0,8% à base comparable(1)) grâce à la progression de 6,7% (+5,0% à base comparable(1)) de l’EBITDA ajusté des activités à l’International qui compense en partie la baisse de l’EBITDA ajusté au Maroc. Le taux de marge d’EBITDA ajusté progresse de 0,2 pt à base comparable(1), pour s’établir à 52,2%.

► Résultat opérationnel

Au terme des neuf premiers mois de 2020, le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté du Groupe Maroc Telecom s’établit à 8 714 millions de dirhams, en baisse de 3,1% (-2,6% à base comparable(1)) du fait de la hausse des amortissements.

► Résultat Net - Part du Groupe

Le Résultat Net ajusté Part du Groupe ressort à 4 526 millions de dirhams, en retrait de 2,6% (- 1,4% à base comparable (1)).

► Investissements

En raison d’une gestion efficace des investissements (2), adaptée au contexte de la crise actuelle, les Capex (hors fréquences et licences) ressortent en baisse de 38,5% à fin septembre 2020.

► Cash Flow

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(6) ajustés s’élèvent à 11 221 millions de dirhams, en hausse de 22,4% (+21,2% à base comparable(1)) du fait de la baisse des Capex.

À fin septembre 2020, la dette nette(7) consolidée du Groupe représente 1,0x fois son EBITDA annualisé(3).

revue des activités du groupe

Les ajustements des indicateurs financiers « Maroc » et « International » sont détaillés dans l’annexe 1.

·Maroc

(IFRS en millions MAD) T3-2019 T3-2020



Variation



9M-2019



9M-2020



Variation



Chiffre d'affaires 5 599 5 205 -7,0% 16 312 15 729 -3,6% Mobile 3 760 3 354 -10,8% 10 719 10 132 -5,5% Services 3 729 3 288 -11,8% 10 523 9 925 -5,7% Équipement 31 65 ns 195 207 +6,2% Fixe 2 298 2 367 +3,0% 6 955 7 093 +2,0% Dont Data Fixe* 762 901 +18,2% 2 300 2 641 +14,8% Élimination et autres revenus -458 -515 - 1 361 -1 496 EBITDA ajusté 3 209 2 991 -6,8% 9 345 8 971 -4,0% Marge (%) 57,3% 57,5% +0,2 pt 57,3% 57,0% -0,3 pt EBITA ajusté 2 207 2 019 -8,5% 6 377 6 056 -5,0% Marge (%) 39,4% 38,8% -0,6 pt 39,1% 38,5% -0,6 pt CAPEX(2) 856 318 -62,9% 1 733 882 -49,1% Dont fréquences et licences CAPEX/CA (hors fréquences et licences) 15,3% 6,1% -9,2 pt 10,6% 5,6% -5,0 pt CFFO ajusté 2 606 2 797 +7,3% 6 424 7 054 +9,8% Dette Nette 13 739 14 314 +4,2% 13 739 14 314 +4,2% Dette Nette/EBITDA(3) 1,1x 1,0x 1,1x 1,1x

*La Data Fixe regroupe l’Internet, la TV sur ADSL et les services Data aux entreprises

Les revenus des activités au Maroc s’établissent à 15 729 millions de dirhams sur les neuf premiers mois de l’année 2020, en baisse de 3,6% du fait du recul du chiffre d’affaires Mobile. Privé de revenus importants liés au tourisme et aux MRE, le segment Mobile continue de subir les effets de la crise du Covid-19 notamment sur l’entrant international et le roaming. Cette baisse est atténuée par la hausse du chiffre d’affaire Fixe qui augmente de 2,0% sur les neuf mois (+3,0% sur le seul troisième trimestre 2020).

Sur la même période, le résultat opérationnel avant amortissement (EBITDA) ajusté se contracte de 4,0% par rapport à l’an dernier, à 8 971 millions de dirhams. Le taux de marge d’EBITDA ajusté s’élève à 57,0%, en légère baisse de 0,3 pt.

Le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté atteint 6 056 millions de dirhams, en baisse de 5,0% sur une année, du fait de la baisse de l’EBITDA ajusté. Le taux de marge d’EBITA ajusté s’établit à 38,5%, en retrait de 0,6 pt.

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(6) ajustés au Maroc sont en hausse de 9,8%.

Mobile





Unité 9M-2019 9M-2020 Variation Parc(8) (000) 20 281 19 711 -2,8% Prépayé (000) 18 031 17 393 -3,5% Postpayé (000) 2 250 2 318 +3,0% Dont Internet 3G/4G+(9) (000) 12 328 11 335 -8,1% ARPU(10) (MAD/mois) 58,7 55,1 -6,1%

Au 30 septembre 2020, le parc(8) Mobile s’élève à 19,7 millions de clients, en contraction de 2,8% sur une année.

Les effets de la crise sanitaire exercent une pression importante sur les activités Mobile qui enregistrent un chiffre d’affaires en baisse de 5,5%, pour s’établir à 10 132 millions de dirhams.

Au terme des neuf premiers mois de 2020, l’ARPU(10) mixte s’élève à 55,1 dirhams, en retrait de 6,1% sur un an.

Fixe et Internet





Unité 9M-2019 9M-2020 Variation Lignes Fixe (000) 1 865 1 991 +6,7% Accès Haut Débit(11) (000) 1 548 1 709 +10,4%

À fin septembre 2020, le parc Fixe s’améliore de 6,7% sur un an, à près de 2 millions de lignes. Le parc Haut Débit progresse de 10,4%, pour atteindre 1,7 million d’abonnés.

Les activités Fixe et Internet au Maroc réalisent un chiffre d’affaires de 7 093 millions de dirhams, en hausse de 2,0% par rapport à la même période de 2019, portées par la Data Fixe.





International

Indicateurs financiers

(IFRS en millions MAD) T3-2019 T3-2020 Variation Variation à base comparable

(1) 9M-2019 9M-2020 Variation Variation à base comparable

(1) Chiffre d'affaires 4 169 4 199 +0,7% -0,3% 11 993 12 517 +4,4% -0,1% Dont services Mobile 3 823 3 881 +1,5% +0,5% 10 941 11 476 +4,9% +0,0% EBITDA ajusté 1 779 1 767 -0,7% -1,6% 5 052 5 389 +6,7% +5,0% Marge (%) 42,7% 42,1% -0,6 pt



-0,6 pt 42,1% 43,1% +0,9 pt +2,1 pt EBITA ajusté 920 860 -6,4% -7,0% 2 612 2 658 +1,8% +3,2% Marge (%) 22,1% 20,5% -1,6 pt -1,5 pt 21,8% 21,2% -0,5 pt +0,7 pt CAPEX(2) 521 527 +1,2% +0,6% 2 872 1 149 -60,0% -62,7% Dont fréquences et licences 11 1 321 11 CAPEX/CA (hors fréquences et licences) 12,6% 12,3% -0,3 pt -0,3 pt 12,9% 9,1% -3,8 pt -3,2 pt CFFO ajusté 832 1 324 +59,0% +57,5% 2 742 4 167 +52,0% +46,9% Dette Nette 9 313 7 948 -14,7% -15,2% 9 313 7 948 -14,7% -15,2% Dette Nette/EBITDA(3) 1,3x 1,1x 1,4x 1,0x

En dépit d’un contexte particulièrement difficile marqué par les effets de l’épidémie de Covid-19, les troubles sociopolitiques et économiques au Mali et les fortes pluies au niveau de certaines régions, les activités du Groupe à l’International continuent de faire preuve de résilience et génèrent un chiffre d’affaires quasiment stable à fin septembre 2020 (-0,1% à base comparable(1)) et +4,4% à variation courante par rapport à 2019. La Data Mobile continue de soutenir les activités.

Le résultat opérationnel avant amortissements ajusté (EBITDA) des neuf premiers mois de l’année 2020 s’élève à 5 389 millions de dirhams, en progression de 6,7% (+5,0% à base comparable(1)). Le taux de marge d’EBITDA ajusté est en hausse de 0,9 pt (+2,1 pt à base comparable(1)). Cette performance est liée essentiellement à l’amélioration du taux de marge brute et aux efforts continus d’optimisation des coûts opérationnels.

Le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté s’améliore de 1,8% (+3,2% à base comparable(1)), pour s’établir à 2 658 millions de dirhams, représentant une amélioration de 0,7 pt du taux de marge ajusté à base comparable.

Avec une hausse de l’EBITDA et une optimisation des investissements, les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(6) ajustés progressent de 52,0% (+46,9% à base comparable(1)) pour atteindre 4 167 millions de dirhams.

Indicateurs opérationnels

Unité 9M-2019 9M-2020



Variation Mobile Parc(8) (000) 43 435 46 606 Mauritanie 2 440 2 572 +5,4% Burkina Faso 8 294 9 087 +9,6% Gabon 1 601 1 562 -2,4% Mali 7 395 8 572 +15,9% Côte d’Ivoire 9 030 9 703 +7,5% Bénin 4 549 4 541 -0,2% Togo 3 689 3 190 -13,5% Niger 2 846 2 888 +1,5% Centrafrique 160 185 +15,8% Tchad 3 431 4 306 +25,5% Fixe Parc (000) 324 335 Mauritanie 56 58 +2,9% Burkina Faso 77 74 -3,0% Gabon 22 25 +13,0% Mali 169 178 +5,0% Haut Débit Fixe Parc (11) (000) 114 129 Mauritanie 10 18 +78,6% Burkina Faso 15 14 -6,0% Gabon 18 21 +17,6% Mali 72 76 +5,8%

Notes :

(1) La base comparable illustre les effets de consolidation de Tigo Tchad comme si elle était effectivement produite le 1er janvier 2019 et le maintien d’un taux de change constant MAD/Ouguiya/ Franc CFA.

(2) Les CAPEX correspondent aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles comptabilisées sur la période.

(3) Le ratio dette nette/EBITDA exclut l’impact de la norme IFRS16.

(4) Maroc Telecom consolide dans ses comptes les sociétés Mauritel, Onatel, Gabon Télécom, Sotelma, Casanet, AT Côte d’Ivoire, Etisalat Bénin, AT Togo, AT Niger, AT Centrafrique, et Tigo Tchad depuis le 1er juillet 2019.

(5) L’EBITA correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises, les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises et les autres produits et charges liés aux opérations d’investissements financiers et aux opérations avec les actionnaires (sauf lorsqu’elles sont directement comptabilisées en capitaux propres).

(6) Le CFFO comprend les flux nets de trésorerie provenant des activités d’exploitation avant impôts, tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie, ainsi que les dividendes reçus des sociétés mises en équivalence et des participations non consolidées. Il comprend aussi les investissements industriels nets, qui correspondent aux sorties nettes de trésorerie liée aux acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles.

(7) Emprunts et autres passifs courants et non courants moins Trésorerie (et équivalents de trésorerie) y compris le cash bloqué pour emprunts bancaires.

(8) Le parc actif est constitué des clients prépayés, ayant émis ou reçu un appel voix (hors appel en provenance de l’ERPT concerné ou de ses Centres de Relations Clients) ou émis un SMS/MMS ou ayant fait usage des services Data (hors échanges de données techniques avec le réseau de l’ERPT concerné) durant les trois derniers mois, et des clients postpayés non résiliés.

(9) Le parc actif de l’Internet Mobile 3G et 4G+ inclut les détenteurs d’un contrat d’abonnement postpayé (couplé ou non avec une offre voix) et les détenteurs d’une souscription de type prépayé au service Internet ayant effectué au moins une recharge durant les trois derniers mois ou dont le crédit est valide et qui ont utilisé le service durant cette période.

(10) L’ARPU se définit comme le chiffre d’affaires (généré par les appels entrants et sortants et par les services de données) net des promotions, hors roaming et ventes d’équipement, divisé par le parc moyen de la période. Il s’agit ici de l’ARPU mixte des segments prépayé et postpayé.

(11) Le parc haut débit inclut les accès ADSL, FTTH et les liaisons louées et inclut également le parc CDMA en Mauritanie, Burkina Faso et Mali.

Avertissement Important :

Déclarations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des déclarations et éléments de nature prévisionnelle relatifs à la situation financière, aux résultats des opérations, à la stratégie et aux perspectives de Maroc Telecom ainsi qu’aux impacts de certaines opérations. Même si Maroc Telecom estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes connus ou inconnus, dont la plupart sont hors de notre contrôle, notamment les risques décrits dans les documents publics déposés par Maroc Telecom auprès de l’Autorité Marocaine du marché des capitaux ( www.ammc.ma ) et de l'Autorité des Marchés Financiers ( www.amf-france.org ), également disponibles en langue française sur notre site ( www.iam.ma ). Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne peuvent s'apprécier qu'au jour de sa diffusion. Maroc Telecom ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle, d’un évènement futur ou de tout autre raison, sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 2.31 et suivants de la circulaire de l’autorité marocaine du marché des capitaux et 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.

Maroc Telecom est un opérateur global de télécommunications au Maroc, leader sur l’ensemble de ses segments d’activités, Fixe, Mobile et Internet. Il s’est développé à l’international et est aujourd’hui présent dans onze pays en Afrique. Maroc Telecom est coté simultanément à Casablanca et à Paris et ses actionnaires de référence sont la Société de Participation dans les Télécommunications (SPT)* (53%) et le Royaume du Maroc (22%).

* SPT est une société de droit marocain contrôlée par Etisalat.

Annexe 1 : Passage des indicateurs financiers ajustés aux indicateurs financiers publiés

L’EBITDA ajusté, l’EBITA ajusté, le Résultat Net ajusté part du Groupe et le CFFO ajusté, sont des mesures à caractère non strictement comptable et doivent être considérés comme des informations complémentaires. Ils illustrent mieux les performances du Groupe en excluant les éléments exceptionnels.

9M - 2019 9M - 2020 (en millions MAD) Maroc International Groupe Maroc International Groupe EBITDA ajusté 9 345 5 052 14 398 8 971 5 389 14 361 Résolution de litiges +420 +420 EBITDA publié 9 345 5 052 14 398 9 391 5 389 14 780 EBITA ajusté 6 377 2 612 8 989 6 056 2 658 8 714 Résolution de litiges +420 +420 EBITA publié 6 377 2 612 8 989 6 476 2 658 9 134 Résultat Net ajusté – Part du Groupe 4 647 4 526 Résolution de litiges +469 Contributions Covid 19 -1 038 Résultat Net publié – Part du Groupe 4 647 3 958 CFFO ajusté 6 424 2 742 9 166 7 054 4 167 11 221 Paiement des licences -1 833 -1 833 -118 -118 Amende ANRT -3 300 -3 300 CFFO publié 6 424 908 7 333 3 754 4 049 7 803

Les neuf premiers de l’année 2020 ont été marqués par le décaissement de 3 300 millions de dirhams lié au paiement intégral de l’amende de l’ANRT au Maroc, le paiement de la dernière tranche de la licence (extension à la 4G) au Togo et les fréquences au Gabon pour un montant de 118 millions de dirhams.

Les neuf premiers mois de l’année précédente intégraient le paiement de 1 833 millions de dirhams au titre des licences obtenues au Burkina Faso, au Mali, en Côte d’Ivoire et au Togo.

Annexe 2 : Impact norme IFRS 16

À fin septembre 2020, les impacts de l'application de la norme IFRS16 sur les principaux indicateurs de Maroc Telecom se présentent comme suit :

9M- 2020 (en millions MAD) Maroc International Groupe EBITDA ajusté +201 +212 +413 EBITA ajusté +29 +30 +59 Résultat Net ajusté Part du Groupe -5



CFFO ajusté +201 +212 +413 Dette nette +862 +776 +1 638

Pièce jointe